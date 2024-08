Envuélvete en oscuridad con “Suspense”, el nuevo tema de Granuja con Pielroja

MBZ, Moebiuz, el rap de la montaña, o como lo quieras llamar, no claudica. Por ahí tenemos a Crudo de vez en cuando sacando dembow, a Métricas Frías con su fino trap, a Mañas dándole al reggaetón y a Doble Zeta experimentando con el rap cada vez más. De hecho, el año pasado alcanzaron a hacer un concierto todos juntos. Pero, hasta el sol de hoy, había uno del cual no teníamos noticias: Granuja.

Pues la fe se nos restaura y la diversidad sigue viva, ya que el MC y beatmaker paisa ha compartido un rap nuevo junto a Pielroja, el rapero colombiano radicado en Barcelona.

Un boom bap oscuro que le hace justicia al nombre del tema: “Suspense”, en donde unas sobrias notas acompañan la percusión constante que a veces la interpela un bajo pesado en la lejanía. La pista producida por Granuja le da para sacar sus mejores skills y dejar barras pesadas como “me perdí en la selva, ya no me extrañarás cuando no vuelva / gastando las reservas entiendes el valor si lo conservas”. Por su parte, Pielroja hace unos cuantos versos con referencias populares como “combinación perfecta de empanada con ají, nos ganamos el respeto como Radio Raheem / yo no me como ese cuento, mucha peli de Spike Lee, quieren la plata y el oro, bañar su culo en la cream”, para dejar atrás a la competencia.

Si quieres escuchar el nuevo tema de Granuja con Pielroja, aquí abajo te dejamos “Suspense”:

