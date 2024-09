Ahora los osos polares comen delfines en el Ártico

La buena noticia: los osos polares, en peligro por el cambio climático, parecen haber encontrado algo nuevo para comer.

La mala noticia: son delfines.

Los científicos que estudian los osos en las costas árticas de Noruega encontraron a varios de estos depredadores comiendo restos de delfines de cabeza blanca que parecían haber quedado atrapados bajo el hielo de un fiordo.

«Este es el primer registro de esta especie como presa del oso polar», explicó el equipo en un estudio publicado en la revista científica Investigación Polar. «Delfines de pico blanco son visitantes frecuentes de las aguas de Svalbard en verano, pero hasta ahora no se han reportado tan al norte a principios de primavera.»

Un oso polar macho al lado del cadáver de un delfín de cabeza blanca el 23 de abril de 2014. El oso ha comenzado a cubrir los restos con nieve. Justo a la izquierda del delfín hay un agujero en el hielo, se supone que es un agujero de respiración que los delfines atrapados en el hielo han mantenido abierto. (Imagen por Jon Aars / Instituto Polar Noruego)

El descubrimiento se produjo en abril de 2014 justo debajo de los 80 grados latitud norte. Los científicos tomaron varias fotos de los osos con los restos de los delfines. Al menos uno de los osos estaba notablemente flaco, sus costillas eran visibles a través de su piel; había acabado con los restos de un delfín y enterrado los restos de otro para más adelante, dijo Jon Aars, biólogo del Instituto Polar Noruego y el autor principal del estudio. En otro viaje que hizo en julio encontró los restos de siete delfines más en la zona.

Mientras que el descubrimiento podría suponer algo de ayuda para los osos, probablemente los delfines no quieran remplazar a las focas como alimento básico de su dieta, dijo Aars.

«Esta es una gran población de osos y no todos los osos en Svalbard podrán alimentarse de delfines», dijo a Aars a VICE News. «Pero podría ser importante para alguno de ellos.»

Los osos están sufriendo el mismo problema que está provocando que los delfines se dirijan 80 grados latitud norte donde Aars y sus colegas realizan sus investigaciones: el calentamiento global está haciendo más difícil la posibilidad de que estos enormes depredadores consigan suficiente comida. La presencia de los delfines en el fiordo donde se tomaron las fotos fue un golpe de suerte, dijo.

«Vimos este lugar antes y casi no había hielo», dijo Aars. Una ola de frío a finales de marzo y a principios de abril formó la capa de hielo y posteriormente se agrietó en el fiordo. Los delfines sólo tenían un pequeño agujero en la superficie a través del cual podían respirar, lo que permitió a los osos cazarles, dijo.

El oso parecía haber acabado con un delfín y enterrado los restos de un segundo en la nieve para más tarde — una práctica común entre algunos animales, pero extraña en los osos polares, dijo. Aunque el oso fotografiado en abril era notablemente delgado, otros animales de la zona estaban en mejor forma, agregó.

a) la distribución del hielo marino en abril de 2014 y la posición (1) en la que se localizó el oso y los dos delfines de cabeza blanca en ese momento. Los osos que rebañaban los cadáveres de los delfines en verano y otoño se encontraban en la posición (1), así como las posiciones (2) y (3). Todas los avistamientos de delfines de cabeza blanca entre 2002 y 2013 (b) entre junio y noviembre y (c) de diciembre a mayo. Los distintos círculos indican los tamaños estimados de las diferentes manadas observadas. Los círculos verdes son de diciembre a marzo, los azules, de abril a mayo. (Imagen a través de Instituto Polar Noruego)

Mientras tanto, los delfines de cabeza blanca — que por lo general viven en las aguas del Atlántico entre Europa y Canadá — identificados van más hacia el norte. Alrededor de Svalbard, los osos polares han sido vistos alimentándose de los restos de los cachalotes muertos, que normalmente habitan en el Atlántico Norte, dijo a VICE News Andrew Derocher, un biólogo que ha estudiado los osos polares durante más de 30 años.

«Lo que estamos viendo es que muchas especies que normalmente se encuentran en latitudes más bajas se encuentran cada vez más hacia el norte,» dijo Derocher, profesor de la Universidad de Alberta. Eso es «una historia bastante común» ya que las temperaturas globales aumentan: Los científicos han seguido la pista de los cambios en los hábitats de aves, mariposas y otros animales durante algunos años.

Y en el Ártico, que se ha calentado más del doble que el resto del mundo, la desaparición del hielo marino ha creado un nuevo hábitat para otras especies, dijo.

«No están en su hábitat normal, pero por supuesto que persiguen la comida», dijo Derocher. «Y porque no hay hielo marino están dispuestos a entrar en esas áreas. Pero el problema es que si las condiciones del hielo marino cambian rápidamente, pueden … quedar atrapados.»

Un oso polar adulto alimentándose de los restos de un delfín de cabeza blanca en Raudfjorden, Noruega, el 2 de julio de 2014. Se cree que el delfín es un miembro de la misma manada de a la que pertenecía el delfín cazado por un oso en abril. (Imagen por Jon Aars / Instituto Polar Noruego)

Mientras tanto, los osos polares se desenvuelven mejor cuando la superficie del mar está cubiertas de hielo, ya que lo utilizan como plataforma para cazar a las focas, dijo Derocher. Pero a medida que las temperaturas del océano en Svalbard han subido considerablemente desde 1970, la cantidad de hielo marino en la zona ha descendido, según los datos del estudio noruego. Mientras tanto, las focas que componen la mayor parte de su dieta viven en el hielo marino y se alimentan en aguas poco profundas cerca de la orilla. Eso coloca a sus poblaciones bajo presión, y deja a los osos en un aprieto.

«Nosotros decimos que estos delfines de cabeza blanca se están moviendo hacia el norte, pero entonces ¿por qué los osos polares no se mueven hacia el norte? El problema es que una vez que llegas al norte de Svalbard, te adentras en las profundas aguas del Océano Ártico», dijo Derocher. «Esos son de 2.000 a 3.000 metros (6,500-10,000 pies) de profundidad.» No es un buen hábitat para las focas, si no es hábitat de focas, entonces no va a ser un buen hábitat para los osos».

El deshielo marino también está haciendo que reproducirse sea más difícil para los osos, dijo Aars. Las hembras atraviesan el hielo para llegar a las islas de la costa a finales de otoño, haciendo guaridas allí para dar a luz. Si el hielo no se forma, los osos no lo hacen — y los científicos no están seguros aún si los osos han encontrado nuevos lugares en el continente, dijo.

Sigue a Matt Smith en Twitter: @mattsmithatl