Oto Vans nos cuenta por qué se ríe de los heteros

Oto Vans tiene 250.000 seguidores en Instagram, pero no lo busques porque no lo encontrarás: le han cerrado la cuenta por quinta vez. Oto Vans es una de las —no pocas— víctimas de la poscensura en internet, de la dictadura de lo políticamente correcto. Es el Guillermo Zapata de la Generación Z pero con highlight: se ríe de los heterosexuales en lugar de de las víctimas del terrorismo.

Para esta entrevista le pido que escoja un sitio muy hetero y elige el Bernabéu. Es imposible acceder al estadio si no es con una visita guiada y sería demasiada fantasía, así que nos vamos al Palentino, uno de los bares de viejos más míticos de Madrid.

Este es Oto Vans y la gente en El Palentino flipó al verle. Imagen vía Oto Vans

Yo, un par de obreros, un grupo de jubilados y una señora que parece tener unos 200 años ya estamos allí cuando llega. Todos se quedan en silencio al verlo entrar. Seguramente nunca han visto a un tío de metro 90 maquillado. Yo tampoco, la verdad. Salvo en sus vídeos.

En cuanto empiezan a hablar de nuevo, le digo que nos vayamos a la calle, que allí no vamos a oír nada, y así hacemos. Creo que me he sentido más incómoda ante las miradas de nuestro público que él. Y empiezo entonces a comprender algunas cosas sobre el personaje, sobre la persona, y sobre qué dice de nosotros que la rebeldía contemporánea consista en reírse de «las heteras» y los gordos.

VICE: Hola, Oto. ¿Cuánto hay de real y cuanto de personaje en ti? ¿Estás todo el día maquillado, diciendo «qué la pasa» y haciendo gestos con las manos?

Oto Vans: Oto es sólo uno, pero yo muestro de él lo que me da la gana. Y eso es Oto Vans.

¿Por qué te cierran la cuenta de Instagram todo el rato?

Dicen que por violencia gráfica. Ay, no sé. El jueves me la cerraron, estamos a miércoles y yo…OK. Me ha explicado mi manager que es porque recibo un número X de denuncias. Yo sé que en realidad es por envidia. No todo el mundo tiene 90.000 likes con 150.000 seguidores y no es mi culpa suscitar envidia.

Oto Vans con una planta al lado. Imagen vía Oto Vans

¿No crees que también influye que cierta gente no entienda que insultes a tus hermanos menores llamándolos gordos o asquerosos (menores de verdad, niños vaya), le hagas bromas sobre su sobrepeso a Soy una pringada, te rías de los heteros…?

Sí. Yo soy muy dado al humor negro, a burlarme de todos los estereotipos y clichés, y hay quien no lo entiende. En realidad si me encontrase a alguien que hace lo mismo que yo, pensaría «¿qué hace este gilipollas?» Sé que causo impacto y si no investigas un poco más de mí y te quedas ahí…

Eres influencer, así que tu relación con las marcas es muy importante. ¿No te da miedo que liarla tanto te pueda pasar factura?

Es que yo tampoco quiero trabajar con marcas de mierda porque para eso ya está Dulceida. Yo quiero trabajar con marcas que sean reales como yo.

Empezaste a triunfar en redes por un vídeo en el que le preguntabas a uno de tus hermanos pequeños, que tendría entonces unos 9 o 10 años, qué le parecía que te gustasen los rabos. ¿No te dio miedo cuando se hizo viral?

Yo siempre he hecho el mono y para mí hacer esas cosas era lo normal. Subí a Twitter ese vídeo y, cuando vi que me publicaban páginas con tantos seguidores como Cabronazi me asusté. Le dije que o lo borraba o íbamos a llevarlo a esferas legales, porque aparecía mi hermano menor y había colgado el vídeo sin poner ni mi usuario ni nada el maricón de mierda. Y yo, «¿de qué vas?»

¿Tu madre y tu padre nunca te dijeron nada por tratar así a tus hermanos?

No. Nunca.

¿Y la gente?

La gente sí. Por redes me dicen que mis hermanos reciben acoso por mi parte, que no les trato bien, que ya veré cuando crezcan, que me van a dar pal pelo… ¿pero de qué? Si por ejemplo la gorda ya me supera de altura y me da abrazos que me ama.

Tienes cuatro hermanos, ¿no?

Cinco. La hetera, la gafas, la gorda, la SMS y la otra.

¿»La Otra» es un apodo o es que no tiene aún?

No ha pillado aún. Ya le tocará.

Te criticaron mucho por no condenar los atentados de Barcelona desde tu cuenta de Instagram. «Una persona con tanta influencia como tú debería haberlo hecho», te decía mucha peña…

Vete a la mierda, guapa. ¿Por qué voy a ser yo políticamente correcto? Para eso está la Dulceida y esas payasas. Si hasta mi madre me daba la razón.

¿Por qué crees que la gente asume que tienes que predicar con tu moral y dar ejemplo de algo?

Porque están acostumbrados a ello, a que la gente influencer sea políticamente correcta. Y se encuentran a una persona como yo, que dice»STOP, déjate de hostias» y les salta la alarmita.

¿Hay algo sobre lo que no se puedan hacer bromas?

No. ¿Por qué no te vas a reír de algo? Para seria la política, a mí déjame en paz con la seriedad, qué pereza. Voy a hacer ahora un vídeo contra los veganos, los ecologistas y las feministas y verás.

Oto Vans es, como él dice, «una fantasía». Imagen vía Oto Vans

¿No te consideras feminista?

Yo, la que más. Pero feminista de verdad, no de dejarse pelos en los sobacos.

¿Cómo definirías algo político tan serio como el Referéndum, por ejemplo?

No sé lo que es eso. Supongo que los que luchan porque Cataluña se separe, ¿no? Lo definiría como «gente que quiere algo que creo que no se va a conseguir».

Llevas una pulsera de España

Sí, me encanta. En el instituto, en Vitoria, había una profesora que quería obligarme a quitármela en clase.

¿Te da morbo la controversia?

Sí.

Algo que genera mucha polémica es que te rías de los heteros. ¿No te preocupa que se sientan atacados y te acusen de «heterofobia»?

No. Si no conoces lo que hago, quizá te puedes sentir herido, pero también es un poco respuesta a todos los años en que a los maricones nos han tenido «toma, toma, toma» (hace un gesto como boxeando).

No crees que reírse de los heteros por el «futbito», por ejemplo, es caer en los etereotipos que durante años han estigmatizado a los gays pero a la inversa?

Si yo a mis amigos los llamo bujarras y maricones a todos, también uso los estereotipos gais. Sí que se pueden sentir ofendidos, pero, ¿cómo voy a odiar a los heteros? Mis padres son heteros. Odio algunas conductas que suelen ser heteros y sí que me río de ellos, pero nunca es a mal.

Oto Vans con unos cascos. Imagen vía Oto Vans

¿Como eras tú cuando eras hetero? Cuentas en uno de tus vídeos que lo fuiste durante mucho tiempo, y que incluso tenías novia…

Era todo lo que mis padres pretendían que fuera. Aunque tuve una adolescencia difícil para con ello, era un chaval muy tranquilo, estaba la mayoría del tiempo en mi casa o con mis amigos. Me crié en un pueblo de 68 habitantes hasta los 17 años.

Tu forma de mostrarte al mundo (aparente superficialidad, ironía, incorrección… ) ¿Es una forma de rebelarte contra el Oto que tuvo que ser hetero durante muchos años?

Totalmente. Mis padres me han tenido super cohibido durante toda la vida, y en cuanto salí del armario, que fue a los 18 años, dije «hasta aquí». Poquito a poco fui haciendo, haciendo… hasta ahora, que soy Oto Vans.

Y, ¿referirte en femenino hasta a los objetos va en esa misma línea?

Claro. Yo creo que con ello le hago un corte de mangas a mi padre. Él es quien siempre me ha tenido más sometido y más cohibido, no me dejaba hacer nada que se asociara con lo femenino, ni siquiera mirar anuncios de Barbie… y creo que un poco la respuesta a eso.

El hecho de adoptar una estética tradicionalmente femenina, ¿es una cuestión política, una manera de acabar con la barrera de los roles de género?

No. No lo veo una manera de rebelarme contra nada. Lo asocio a hacer lo que me nace de dentro desde pequeño. Cuando era niño decía que quería ser una chica, porque no sabía que era posible que me gustasen los chicos si yo era uno de ellos. Pero fui creciendo y vi que se puede ser hombre y te pueden gustar los hombres. Y también se puede ser hombre y ser femenino.

¿Cómo fueron las primeras veces que te maquillaste?

Fue algo paulatino. Primero fueron las cejas, al año las pestañas, luego un poco de sombra, después más sombra, el pintalabios, el highlight… Fue poco a poco, no me expuse de repente maquillado al mundo. Al principio sí que pensaba todo el rato que la gente me estaba mirando, y cada vez que pasaba por un grupo era como «mierda, mierda». Pero después pensé, «chica, si te maquillas es por algo. No te tapes, maricón».

Oto Vans con unas luces de fondo. Imagen vía Oto Vans

¿Cómo se tomaron tus padres cuando empezaste a adoptar esos roles femeninos, a maquillarte y tal?

Al principio mal. No me dejaban entrar maquillado a casa, me sacaban toallas desmaquillantes al portal de casa y ala. Cuando me había quitado el maquillaje pasaba.

¿Oyes por la calle tus expresiones más célebres, como «qué la pasa», «vaya circa» o «¿me explicas?»….?

Sí.

¿Y qué sientes?

Me da rabia que la gente se ponga a hacer el gilipollas cuando me ve. Yo puedo ser todo lo personaje público que me de la gana, pero también tengo mi parte de chaval normal que quiere estar con sus amigos. De hecho, cuando salgo no lo hago con Pringada o Jedet, salgo con mis amigos desde hace años, porque a mí me gusta ser un chaval normal. Pero sé a lo que me expongo.

«Cuando me piden por la calle que les haga la performance les digo que si quieren el circo, lo paguen»

¿Te piden por la calle que hagas las performances que cuelgas en los Stories de Instagram?

Sí. Y les digo que si quieren el circo, lo paguen. El otro día me rompieron una uña por no querer hacerme una puta foto. Había una chica haciéndome fotos todo el rato, y le dije que parara y puse la mano para que lo hiciera. Vino su novio el hetero, me dobló los dedos para atrás y me arrancó la uña. No le metí un zarpazo porque era él y otros dos heteros enormes.

¿Por qué crees que te pasa?

Porque me ven muy cercano y se dan el derecho de hablarme como si me conocieran de toda la vida.

¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años, Oto?

Le diría «no tengas miedo, que al final lo vas a conseguir».