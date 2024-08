El OVNI captado en Magé, Brasil provoca pánico y conspiraciones

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El miércoles, los brasileños en el municipio de Magé, justo al norte de Río de Janeiro, informaron haber visto misteriosos objetos iluminados en el cielo. Varios videos de los objetos se viralizaron en Reddit y Twitter, generando especulaciones increíbles sobre ovnis en gran parte de la prensa brasileña.

Magé empezó a volverse tendencia en Twitter el miércoles por la mañana cuando varias personas comenzaron a compartir videos de luces brillantes en el cielo. Los videos muestran orbes azules, rojos y amarillos que se mueven alrededor del cielo, y un video muestra las luces ordenadas en una formación triangular.

Si bien los videos en sí son curiosos, aunque apenas evidencian algo de otro mundo, los entusiastas de los ovnis no tardaron en caer al agujero de la conspiración cuando las publicaciones sobre el evento empezaron a desaparecer en Twitter. A medida que el evento comenzó a viralizarse, el hashtag #MageUFO se llenó de publicaciones, luego, de repente, desapareció. Mientras que en la página r/UFOs de Reddit, las publicaciones sobre los ovnis brasileños también comenzaron a desaparecer. Los usuarios no tardaron en acusar a Twitter y a los moderadores del subreddit r/UFOs de censura. Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los hilos y comentarios sobre los ovnis fueron eliminados del subreddit r/UFOs; en una publicación, un moderador dijo: “veo mucha estupidez en este hilo, así que déjenme dejarlo absolutamente claro: los mods aquí no censuran. Si una publicación es estúpida u ofensiva, será eliminada. Si es una farsa, lo eliminaremos”. Ese moderador fue ridiculizado en los comentarios, con docenas de redditors sugiriendo que quizás el subreddit para ovnis es donde se les debería permitir hablar sobre un evento ovni que tuvo miles de testigos oculares y docenas de videos publicados. Mientras tanto, las personas que desean discutir el evento se han mudado a r/Aliens.

Para empeorar las cosas, los usuarios publicaron un enlace de Google Maps que muestra una imagen satelital de Magé, lo que sugiere una gran conspiración y encubrimiento de Google. Esta es la imagen, lo cual es desafortunado para Google:

Una falla de imagen en forma de, bueno, un platillo volador, aparece en una zona boscosa al norte de Río de Janeiro. Las imágenes satelitales de Google Maps no se actualizan al instante, por supuesto, por lo que esta es una imagen antigua. Un portavoz de Google explicó a Motherboard lo que sucede aquí:

“En este caso, lo que la gente está viendo en las imágenes es un reflejo que está sobrecargando temporalmente el sensor del satélite”, dijo el portavoz. “Esencialmente, el sol se reflejó en la superficie de ese edificio en el ángulo correcto para cegar brevemente el satélite. Este es un fenómeno bastante común conocido como saturación o floración”.

Si bien la prensa brasileña informa que nadie reportó estos objetos a las autoridades locales, las acusaciones de fuertes explosiones y disparos, el acordonamiento militar del área, y el personal del ejército que arrestó a cualquiera que intentara acercarse al supuesto lugar del accidente se han apoderado de Twitter y del subreddit r/Aliens.

Dejando a un lado la típica locura de internet, Brasil ha sido un punto de acceso durante mucho tiempo para algunos incidentes de ovnis bastante interesantes. En 1957, el periodista Ibrahim Sued recibió un sobre que contenía pequeños trozos de metal de una fuente anónima alegando que eran escombros de Ubatuba, una ciudad balnearia, donde se había estrellado un presunto ovni. Aunque no tienen un origen de otro mundo, los fragmentos eran de un magnesio muy puro. No está claro de dónde vino el metal y sigue siendo un misterio. El incidente ovni de Colares de 1977 fue noticia cuando los lugareños en la isla de Colares comenzaron a informar sobre objetos extraños en el cielo y lesiones extrañas en sus cuerpos. Según el investigador e informático Jacques Vallee, los objetos presenciados en la isla supuestamente mataron a varias personas. Informes de radiación y quemaduras térmicas, así como cicatrices extrañas, llenan el archivo del gobierno brasileño sobre el incidente. Después de una investigación formal, el gobierno concluyó que no encontró evidencia de fenómenos inusuales.

Uno de los casos más extraños ocurrió en 1996 cuando varias personas afirmaron haber sido testigos de una extraña criatura alienígena deambulando por las calles de la ciudad de Varginha. El ser de cabeza grande y piel marrón de 1.50 de altura que se veía como “el diablo” fue visto por primera vez por tres mujeres una tarde de enero. Se informaron varios otros avistamientos, e incluso el Wall Street Journal publicó la historia. Por tonto que parezca, todavía se considera como uno de los casos más famosos de Brasil.

Si bien este último incidente en Brasil probablemente se unirá a los innumerables misterios de ovnis que rondan los cielos de Sudamérica, los escépticos han argumentado que las luces sobre Magé eran paracaidistas equipados con pirotecnia, linternas chinas o drones.