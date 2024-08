Ozuna por fin decidió dar la cara y habló sobre su video y escándalo sexual

Finalmente, el negrito de ojos claros ha decidido hablar sobre el tema que lo ha tenido en el ojo de huracán desde hace una semana.

Justo antes de su presentación en el famoso concierto Calibash realizado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde compartió escenario con Enrique Iglesias, Wisin & Yandel, Becky G, entre otros, Ozuna fue entrevistado por la periodista Sylvia Hernández, corresponsal de La Comay, el programa de entretenimiento más famoso en la isla de Puerto Rico.

“¿Cómo han sido estos días?”, pregunta de entrada la periodista. “Mira, te puedo decir que han sido unos días bien fuertes. Han sido unos días de mucho aprendizaje, una universidad, como Dios me ha hecho entender tantas cosas”, respondió cabizbajo la estrella del trap y reggaetón. “Nunca pensé en ser la estrella que soy hoy en día. Siempre en ese momento de mi juventud perdí la esperanza, no sabia cuál era mi dirección, y pues un video que yo hice, que me pagaron por hacer el video, es algo que está ahí… no es algo que estoy mintiendo, diciendo que no soy yo, nada de eso”.

Ozuna también contó la manera en que su esposa, Taina Marie Meléndez, se enteró de la situación, sobre todo después de las especulaciones que ponían en duda su sexualidad tras revelarse que el video pornográfico era dirigido a un público homosexual. “A mi esposa tuve que hablarle con la verdad y hablarle claro. Siempre fue un poco tedioso hablarle del tema y de dónde sale el video, pero ella me conoce, conoce mi corazón, llevo ocho años con mi esposa”, confesó.

Sobre la grave acusación que cae en su contra relacionada al asesinato del artista de trap Kevin Fret, Ozuna fue tajante en su respuesta: “no mandé a matar a Kevin Fret”. Según el artista puertorriqueño, no existe ningún tipo de investigación judicial que lo vincula con el asesinato de Fret, manifestando a la vez su disposición para colaborar en las respectivas averiguaciones que tengan las autoridades del caso.

Una vez finalizada la entrevista, Ozuna saltó al escenario del T-Mobile Arena de Las Vegas. En el medio de su presentación, el artista urbano sacó unos segundos para pedirle perdón a su fanaticada. “Muchas gracias por el apoyo que me dan día a día. No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren. Le pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado, le pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas”.

Ante casi cerca de 20.000 personas, el negrito de ojos claros se despidió con el siguiente mensaje: “No pierdan la esperanzas como yo las perdí en un momento y me pasan estas consecuencias que me están pasando. No importa quién sea, cómo sea: tu pasado no define tu futuro, tu futuro lo decides desde hoy”.

