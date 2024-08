Hablemos de Pablo Casado y los niños en el programa de Ana Rosa

Pablo Casado se sometió ayer al polígrafo del programa presentado por la matriarca de “lo rosa” en presencia de unos niños que, a muy duras penas, preguntaron al presidente del PP cosas importantísimas para postularse como máximo candidato a las próximas elecciones. Cosas importantísimas para ganar a los fans del rey Melchor que no llegan a la edad mínima para acceder al voto en España. Menos mal.

Los menores que acababan de llegar en riguroso directo al plató desde un colegio en el que probablemente el fachaleco se pueda ver por sus pasillos, comenzaron a preguntarle por cosas como “¿A qué seis personas que no pertenezcan a tu familia te llevarías a un búnker en caso de meteorito?”. Por su puesto, Casado nombró a su mujer, sus dos hijos, sus padres y su hermana. Esto mismo fue lo que hizo el domingo en El Objetivo cuando una viguesa le preguntaba al presidente sobre reformas universitarias y este, que no sabe si Getxo es Guipúzcoa o Vizcaya es Getxo, o si Asturias, Cantabria y Galicia es todo una, se limitó a responderle que esa misma mañana había estado en Vigo. Eso sí, su solución siempre será “que no caiga el meteorito”. Pero lo que no sabe Pablo, es que el meteorito le ha caído ya con su incapacidad política.

Pero las pinceladas siguieron cuando Guille, como se dirigía el presidente a uno de los niños, o “la Chiquitina” y “la Princesa” continuaron. Todos unos fenómenos según Casado.

“¿Sabéis lo que son los cangrejos?”, dice sobre su primera travesura. En Palencia, que es súper típico comerlos, porque claro, Castilla es conocida por su extensa carta de mariscos, Casado se bajaba al río Carrión a cogerlos para después chafarle la comida a su madre echándole detergente a la olla. Ahora lo entendemos todo.

A ver, lectores, ¿os gustan los coches? Porque al candidato que nos regala los momentos más hilarantes le encantan como buen hombre que es. Así que, por supuesto, le hizo la misma pregunta a sus locuaces entrevistadores masculinos. Claro que era necesario conocer que el joven Casado aprendió a conducir en un coche de hojalata. Y claro que también era necesario saber que su mejor amigo, del que raramente supo decir su nombre, trabaja en la fábrica de Pipas Facundo.

Pero bueno, la diferencia entre derechas, centro e izquierda sí que quedó bastante clara, ¿no? “La izquierda lo que hace es coger unos vasos y ve a las personas por sus distintas características, lo que llamamos colectivo”, pero “La centro derecha se fija en las personas, independientemente de que sean niños o niñas, de su religión, o sus ideas”. Está claro que para Casado la derecha es un animal mitológico. Así que, España, tranquila, que no estamos tan mal.

Una miradita final a cámara para decir que la mayoría de su familia es médico: “tengo tres hermanos médicos”. Aunque también podría decir “tengo tres piscinas”, que nada nos importaría.

