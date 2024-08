Pablo Plata: Un glitch en la matrix del rap mexicano

Con la creciente saturación del mercado de música urbana, la máxima menos es más cobra sentido. Menos faramalla, menos pistolas, menos producción, resultan en música más orgánica. En tiempos del SoundCloud Rap, perdimos de vista ese elemento de diversión y sencillez y comenzamos con los temas formulaicos, para prácticamente terminar con la plataforma. Ahora el rap minimalista de YouTube está tomando las riendas de la democratización del género, dándonos joyas como Gianluca, Paco Amoroso, Ca7riel, Nathy Peluso, entre otros exponentes de alto perfil. Representando las calles de Mex, ese es el camino que ha tomado Pablo Plata en su nuevo sencillo “Dengue”.

El video dirigido por Iñigo muestra a Pablo estático frente a la cámara mientras el fondo oscila entre renders de gráficos lo-fi y extras haciendo lip sync, mientras que otros Pablitos pequeños bailan al compas del beat minimal. El encanto viene de la seriedad/incomodidad del rapero mirando a la cámara y bailando “como dios le dio entender”, plasmando una sinceridad refrescante que cada vez vemos más en el rap en español, pero pocas veces en el rap hecho en México. Todo el cigarro es evocativo del vaporwave y los mixtapes lo-fi que corrían como el agua hace unos años. Integrar esta estética de Internet pacheco al rap es una evolución necesaria.



Pablo Plata emana de Fosa Común, un net label de rap en español que como sus artistas, es difícil de definir y que, como varios sellos independientes actuales, tiene un poco de todo en sus sonidos. Pablo justo representa una duplicidad sonora: junto con el estreno de “Dengue” que se desprende del Piel EP, ––un compilado de 4 canciones con beats latinos minimales––, el rapero de Guadalajara decidió estrenar un segundo trabajo titulado Ola19 EP, que compila su lado más trapero y pesado. Ambos materiales cumplen con la idea de “menos es más”. En lugar de mezclar los estilos, decide darle un par de tracks a cada uno, lo que que el público decida qué prefiere escuchar.

Este tipo de lanzamientos marca un precedente interesante para el rap mexicano, sobre todo si hacemos una rápida búsqueda de Pablo Plata en YouTube y vemos que antes le daba al bumbap, el estilo clásico que siguen escuchando la mayoría de los fans del género. Habla de una evolución no solo en estilo si no en cómo presentarte como artista, sin estar atado a un look o sonido y despojándose de clichés en el género urbano. El tiempo dirá si marca una tendencia o si Pablo Plata es un glitch en la matrix.

