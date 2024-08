El Instagram de Burger King está lleno de dibujos de penes gigantes

Si miras las fotos etiquetadas de Burger King en Instagram, es probable que veas un pene. Desde ayer, unos bromistas han manipulado las etiquetas de la marca y han subido imágenes en un orden determinado, de forma que si las miras en modo cuadrícula, varias de ellas forman un pene enorme.

La broma la empezó anteayer Pablo Rochat, un artista de San Francisco que, entre otras cosas, crea juegos para Instagram. Uno de ellos, por ejemplo, muestra la cara de un gato con rasgos animados; cuando mantienes el dedo sobre la pantalla, la cara del gato deja de moverse y se queda normal o con un aspecto inquietante, dependiendo del momento en que hayas puesto el dedo. Rochat ha hecho lo mismo con las caras de Albert Einstein y Kim Kardashian. Aunque sabe que no posee la propiedad intelectual de la idea, el juego de la cara “es una de las cosas en las que me he basado para darme a conocer como creativo”, nos explicó Rochat. Por eso, cuando Burger King Suiza publicó un juego con la cara del Rey de las hamburguesas, a Rochat le resultó todo demasiado familiar.

Izquierda: el juego del gato de Pablo Rochat. Derecha: el juego del anuncio de Burger King. Captura de pantalla cortesía de Pablo Rochat

Rochat no suele denunciar públicamente el plagio de ideas artísticas, ya que el proceso judicial es largo y costoso, según explica. Además, no es la primera vez que las empresas han dejado de contestar a sus comunicaciones. Por eso decidió darle al asunto un enfoque más creativo. “Fue un día en que quería gastarle una broma a alguien dibujando un pene en las fotos en las que estaba etiquetado, y pensé, Vamos a joder un poco al rey de las hamburguesas”, recuerda. Entonces subió seis imágenes que juntas formaban el dibujo de un pene.



A partir de ese momento, al dibujo le siguieron toda clase de pollas: algunas son publicaciones del original, mientras que otras son licencias artísticas de este, ya sea con un poco más de pelo, mayor tamaño o una punta inexplicablemente afilada. En cualquier caso, todas llevan la etiqueta de Burger King. Una cuenta siguió a la cadena de restaurantes y mostraba la frase “Justice for Pablo”, y otras simplemente han aprovechado la oportunidad para dibujar un pene y publicarlo.



Una sección de las fotos etiquetadas de Burger King en Instagram la tarde del 19 de junio.

La idea no es cabrear a los de Burger King, asegura Rochat, sino responder al plagio de una forma inteligente y divertida. “Lo hice porque cogieron una idea que he desarrollado con mucho esfuerzo; me he tomado la libertad de devolverles la jugada de una forma creativa que no les hiciera demasiado daño pero que fuera divertida y entretenida para todos”, dijo. “La idea con la que me gustaría que se quedara la gente es que la mejor venganza es creativa”.

No sabemos muy bien qué opinan en Burger King de todo esto, pero ha pasado más de un día y las fotos seguían subidas. Desde VICE hemos intentado contactar con ellos sin éxito. Por el momento, Burger King sigue siendo la polla.

Este artículo aparece originalmente en VICE US.