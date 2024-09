‘La paciencia se está acabando’: ni los nexos de Trump con Rusia resuelven el conflicto

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

A pesar de que la administración de Donald Trump se ha visto ensombrecida por la presunta intromisión de Rusia en las elecciones donde resultó ganador, este miércoles el Kremlin aseguró que la paciencia de Moscú para con Estados Unidos se está acabando.

Videos by VICE

Rusia dice que esta disputa con Estados Unidos se debe a que este país confiscó una propiedad rusa en el país norteamericano, es decir les quitó la sede diplomática, y expulsó a 35 representantes rusos acusados de espionaje en el año 2016, bajo la administración de Barack Obama, sin que haya alguna rectificación hasta el momento.

El hijo mayor de Trump publica emails que revelan apoyo de Rusia. Leer más aquí.

«Desde el punto de vista de la legislación internacional, Rusia no puede tolerarlo por mucho tiempo y dejarlo pasar sin tomar alguna medida de reciprocidad», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una teleconferencia con periodistas.

«Pero al mismo tiempo, esperamos que al final nuestros colegas en Estados Unidos muestren algún tipo de voluntad política para rectificar las violaciones a la legislación internacional que han reconocido», agregó.

Vladimir Putin recibe a Marine Le Pen, y el encuentro levanta sospechas. Leer más aquí.

Estas declaraciones se dan en el marco del reportaje del periódico estadounidense The New York Times, donde aseguran que el hijo mayor de Donald Trump acordó el año pasado reunirse con una supuesta abogada del gobierno ruso quien podría tener información sensible sobre Hillary Clinton, la rival demócrata en las elecciones pasadas.

Esto como apoyo oficial para su padre desde Moscú, de acuerdo con los emails que reveló el propio hijo del presidente.

Esta sería la evidencia más concreta hasta ahora de que la campaña presidencial del actual presidente de Estados Unidos recibió ayuda del gobierno ruso para ganar las elecciones del pasado 9 de noviembre.

Sigue a VICE News en español en Twitter: @VICENewsES