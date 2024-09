Un abuelo muere 45 minutos después de cumplir su último deseo

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

¿Cuál es tu último deseo? No es una pregunta que quieras escuchar, pero cuando te la hacen no hay más remedio que contestar. Otra cosa es que, en el lecho de muerte, puedas realmente cumplir tu última voluntad. Es el caso de Paddy Lower, un abuelo del Manchester United de 73 años que falleció el jueves tras perder su batalla con un cáncer de próstata.

En sus últimas horas, sus nietos le pidieron que era lo último que le gustaría hacer en la vida, y él les contestó que siempre había soñado con conocer a los jugadores del equipo de su vida, el United. Los chavales se tomaron la misiva muy a pecho y gracias al poder de las redes sociales lograron cumplir el último deseo de su abuelo.

«Por favor, ¿puede todo el mundo compartir? Estoy intentando reunir unos cuantos jugadores del Manchester United para que vengan a visitar a mi abuelo. Le preguntamos el otro día si quería hacer alguna cosa antes de morir y dijo que quería conocer al equipo. Escribí un correo a la fundación del Manchester United pero todavía no me han contestado. No estamos seguros de cuanto tiempo le queda, así que querría que esto fuera una sorpresa. Es un extraordinario fan. El otro día intentó mantener los ojos abiertos para ver el partido, pero desafortunadamente se lo perdió. Sé que está muy apenado por no haberlo visto, así que estará muy feliz si podemos conseguir su último deseo», escribió Kayleigh Lawler en su cuenta de Facebook.



El post se compartió más de 1 000 veces y voilà: la prima de Jesse Lingard leyó esta bonita historia y se puso en contacto con varios jugadores. Tres días después, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Ashley Young y Timothy Fosu-Mensah se presentaron a la casa del anciano. La familia agradeció el gesto de los futbolistas, que estuvieron un buen rato con el hombre y le firmaron varios recuerdos y camisetas.

El encuentro, aunque parezca increíble, se convirtió realmente en el último deseo de Paddy, que murió 45 minutos después de la visita de los miembros del equipo de su corazón. Bravo por él, por sus nietos y por el buen gesto de los jugadores.