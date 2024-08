Esta página hace videos personalizados de muertes para fetichistas de asesinatos

Best Deaths es un sitio web dirigido por fanáticos de escenas de muerte, para fanáticos de escenas de muerte. Se dedica a hacer lo que ellos llaman «videos performáticos de muerte», pero también puedes llamarlos fringe horror, faux snuff o porno de terror. A diferencia de las escenas de muerte de fracciones de segundos que encontrarás en las películas de Hollywood, las muertes en estas películas son prolongadas y representadas con situaciones más creativas (y a veces absurdas), y con una inclinación distintivamente homoerótica.

Este sitio comenzó originalmente como el hobby de una pareja de amigos que hacían cortometrajes de terror, que por lo general los involucraba a ellos matándose entre sí. Alrededor de 2005, se juntaron con otro grupo que hacía su propias películas más centradas en el fetiche, marcaron la intensidad y comenzaron a hacer cortos juntos como Best Deaths. El sitio ahora se actualiza diariamente e incluso puedes darle vida a tus propias fantasías de asesinatos encargándole al colectivo que haga películas personalizadas. Por tan solo 500 dólares, puedes elegir de su lista de actores y hacer que los maten (falsamente) de la manera que quieras, ya sea con puñaladas, ahogo o asfixia.

Hablé con Victor, integrante del colectivo, sobre cómo y por qué hacen lo que hacen.

VICE: ¿El sitio es popular?

Victor: Pues, sí. Creo que es porque no hay tantos sitios con este tema, y hay gente que lo busca, tal vez no por las muertes reales, sino por el fetiche. Tal vez les gusta ver videos más enfocados en los pies, el ombligo, o incluso en cuanto a los métodos, les gusta ver a los chicos ser estrangulados, ahorcados y cosas así.

Claro, entonces a pesar de que se trata principalmente de asesinar, también atiende a estas combinaciones fetichistas un poco más matizadas. Las personas también pueden encargarte películas personalizadas de sus fantasías de muerte. ¿Hay algo que alguien te haya pedido a lo que hayas dicho que no?

Creo que ha habido un par de guiones que rechazamos en el pasado porque sabíamos que los actores no lo harían. Sé que hay gente a la que le gusta este tipo de escenas con niños, que sería algo a lo que definitivamente diría que no. Todas nuestras producciones involucran chicos que tienen por lo menos 18 años, y nunca los forzamos a nada. Les explicamos las escenas, y si se niegan, o no están de acuerdo con algo, hacemos los cambios adecuados para que se sientan cómodos. Pero los fans ya saben eso, y nadie pide que usemos niños.

La seguridad de nuestros actores es lo principal, es lo más importante. Tratamos de grabar todo para que se vea tan real como sea posible, pero siempre les pedimos a los actores que sean muy cuidadosos con cuchillos u otros elementos de utilería. Digamos, en las escenas de ahogo, tomamos varios descansos, porque sumergimos al actor bajo el agua por, no sé, cinco o diez segundos, el tiempo que el actor pueda contener la respiración. Los actores no se enfrentan a ningún riesgo durante la producción.

¿Los actores tienen que firmar renuncias de responsabilidad?

Ellos firman un acuerdo, pero un acuerdo de imagen. Nunca ponemos en riesgo a nadie, así que no tienen que preocuparse por salir heridos, porque en realidad no pasa.

Sin embargo, si algo saliera mal y tuvieras que explicarle a alguien que hubo un accidente, luciría incriminatorio: «Hola, tuvimos un accidente, estábamos grabando una película de asesinatos falsos para un sitio web que contiene falsos videos de asesinatos y alguien murió accidentalmente».

Afortunadamente no hemos tenido que pasar por eso. Voy a pensarlo.

Los efectos especiales se ven muy convincentes, eso ha sido un proceso de prueba y error?

Mucho autoaprendizaje. Como, «esta sangre no se ve bien, se ve muy líquida, necesitamos otro tipo de sangre que se vea más espesa» Con estrangulamiento, tal vez el agarre se ve muy flojo, entonces podemos hacer que luzca mejor si lo hacemos desde otro ángulo, parece que se ve muy apretado, pero el actor no va a ser estrangulado en absoluto.

¿Qué es lo mejor para usar como sangre falsa?

Encontramos una sangre de escenario que compramos, y que es muy buena porque es espesa, tiene buen color y también sabe bien. Tiene sabor a menta.

¿Tienen usuarias mujeres?

Sí, hay mujeres. No podría decirte cual es el porcentaje de usuarias, pero sí, tenemos una base de fans femeninas, que no es muy larga, pero existe.

¿Dirías que el asesinato es un fetiche incomprendido?

Definitivamente. No muchos de los usuarios tienen [solo] este fetiche con la muerte, también lo relacionan con otros tipos de fetiches más específicos que tienen, como apuñalar, apuñalar a alguien hasta la muerte, o estrangular a alguien hasta la muerte. Tal vez la gente entiende los fetiches «estándar», como los fetiches con pies o adorar los músculos, pero no algo más agresivo, o algo que en realidad no serías capaz de hacer sin herir a alguien si quisieras hacerlo en la vida real. Cuando hablas de muerte, algunas personas pueden malinterpretarlo porque pueden pensar que de verdad quieren matar a alguien.

Supongo que es difícil entender dónde se traza la línea entre la fantasía y querer hacer estas cosas en la vida real. Ahí es donde la gente tendrá problemas con eso y se preocupará.

Es algo muy underground, y la gente le tiene miedo a lo que no entiende o conoce.

Parece que evitas deliberadamente la palabra snuff (videos reales de asesinatos). ¿Hay alguna razón?

Nunca usamos la palabra «snuff», porque lo que hacemos no son videos reales de asesinatos, sino muertes actuadas. Muchos fans han expresado que les gusta ver tipos siendo asesinados, pero no de verdad, y eso es lo que les gusta de nuestras producciones. Tratamos de retratar muertes realistas, que es lo que disfrutan los fans, sabiendo que todo es falso, pero también con la prisa de ver algo de acción, con incluso más detalles y duración de lo que podrían obtener con un video real de muerte.

Si tuvieras que ser asesinado, ¿cómo prefieres que te mataran?

Creo que estrangulado. Sí, soy un fan del estrangulamiento.

