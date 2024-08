Pako Ramírez: Ilustración punk de otra galaxia

Todos los dibujos de Pako Ramírez.

Hace un par de meses se me ocurrió hablar con amigas y amigos que conocí en el actual ambiente musical del punk. La primera persona con la que he conversado ha sido el Lic. Juan Carlos Usnavy, vocalista de Calafia Puta (power violence de Tijuana, Baja California bien pinchi alterado a la verga, compa). Usnavy, entre las cosas que comentó, fue acerca de la ciudad fronteriza donde vive, su niñez, sus inicios en los shows de hardcore y lo que opina del arte con el espíritu fanzinero que tiene.

Para esta ocasión contacté al ilustrador predilecto de Santa Catarina, Nuevo León: Pako Ramírez. Al buen «Pakito», «Koin» o «Ramirock» lo conozco aproximadamente desde hace más de diez años. Hay infinidad de historias que pasé con él, tocando juntos en Mocho Cota (fastcore from the guts of Santa Catarina). Pero ahora mismo me viene a la cabeza aquella noche donde le marqué por teléfono para invitarlo al Gomez, un bar de esos «rockers-fresas» ubicado en San Pedro, Garza García (de los sectores con más billete en toda América Latina) a donde gran parte de la raza en aquel Estado acostumbraba salir a posar y divertirse.

Esa noche, Nene, otro amigo de Santa Catarina, recién había regresado de su viaje mochilero por Europa, y entre sus souvenirs traía una misteriosa botella que compró en República Checa: EUPHORIA 80. Recuerdo que sobresalía un hada verde de la etiqueta, decía que era 100% natural y unas ramitas que ni de pedo eran manzanilla flotaban dentro. Mi ignorancia era aún mayor y no sabía nada sobre la absenta. Nene sólo se limitó a decirme que terminaríamos completamente estúpidos. Fue así que decidí invitar a Pako, quien con sorpresa, energía y decisión, me explicó que se trataba de la bebida prohibida, el elixir del Diablo Verde, el cual a finales del Siglo XIX solían tomar Van Gogh, Manet, Picasso y más artistas.

Durante nuestra estancia en el Gomez Nene, Pako y yo, con nuestros 20-21 años de edad, nos mantuvimos entrando y saliendo del lugar. No gastamos ni un mísero peso, porque tampoco lo traíamos. En el estacionamiento tomábamos directo de la botella EUPHORIA 80. Ni siquiera sabíamos que la manera correcta de beber esta sustancia es con terrones de azúcar y agua para que tome tintes como de leche. Todo esto terminó con un concierto de vómito y sangre, consultas al doctor, paranoia, intento de ligues estilo Amarte duele y que nos sintiéramos unos héroes, cuando al momento de alejarnos del bar de moda, del municipio más pudiente de Nuevo León, ese que se cuece aparte y divide a los regiomontanos, defendimos a una hermosa sampetrina de su novio con tintes machitos que le gritaba, jaloneaba de un brazo e intentaba meterla a su automóvil del año a la fuerza. Estoy seguro que en nuestros cinco sentidos, sin sentir correr por nuestros cuerpos el poder del brebaje, no hubiéramos hecho algo, no hubiéramos ido a encararlo, decirle que dejara en paz a la muchacha, y tampoco que termináramos dándole unas patadas por culero.

Tal vez no sea la mejor historia que he pasado al lado de Pako, pero una borrachera con verídica absenta sé que jamás se volverá a repetir. En la actualidad él sigue dentro del ambiente punk de Monterrey y gran parte de México, rockeando con Reptoides, su banda con la que crea un tipo de garage para marcianos y no hace mucho editaron un nuevo vinilo de 7 pulgadas con Sorry State Records. También se mantiene como uno de los ilustradores más activos en esta movida, dibujando y haciendo gran parte del arte para las bandas que editan su música en casetes y vinilos y lanzan playeras o botones cada vez que salen de tour por México y Estados Unidos, donde la destreza de Ramírez sobresale y se da a conocer más allá de la escena local junto a sus dos proyectos: el sello Grabaciones Puro Pedo y el taller de serigrafía Kamikaze.

Hablé con él sobre sus inicios en la ilustración, fanzines, las publicaciones que ha hecho y otras cosas que inició desde su habitación en el bello e industrial Santa Catarina.

Pako Ramírez. Foto de Cultura Horrible

Qué onda, Pako, ¿cómo te trata Santa Catarina y Monterrey?

Qué pedo. Pues como diría una rola de Viejas Locas: «todo sigue igual, todo sigue igual de bien, siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar».

¿Desde cuándo vienes haciendo tus dibujos locochones?

Podría decir que desde siempre he estado dibujado. Pero a partir que comencé a tener bandas, alrededor de mis 15 años, se volvió más constante.

¿Tuviste alguna vivencia en tu niñez para que tomaras este camino de ilustrador?

Cuando tenía como 8 años participé en un concurso de una tienda de cómics que quedaba muy cerca de mi casa. Hice un dibujo de Goku con todas sus fases de Super-Saiyajin y gané el primer lugar. El premio fue un monito de Spider-Man.

Me imagino que de niño te topaste algo relacionado con la ilustración y los cómics, aun cuando no sabías qué pedo. ¿Recuerdas algo que hayas visto por aquellos años?

Sí. Recuerdo que de morro mi carnal, quien es seis años mayor que yo, compraba La rocka. Ahí siempre veía los cómics de Chava el de Los Insectos. También compraba La mosca en la pared, esa revista tenía ilustraciones chidas y el diseño ahora puedo decir que rifaba mucho.

Pero qué sientes que te llegó primero, ¿el rock & roll o los cómics?

Definitivamente el rock fue primero. Si te refieres a cómics clásicos de superhéroes, nunca he sido fan.

No sabía que de plano no te gusta nada relacionado con los superhéroes. Entonces qué comenzaste a dibujar, aparte de Goku.

Pues no es que no me guste nada de superhéroes. Sólo me late Spider-Man y Batman, pero nunca he leído sus cómics. Sólo me gustan las caricaturas y películas de ambos. De morro dibujaba personajes de Alien y La máscara. Personajes del Street Fighter, robots y payasitos.

Cadenaxo

Y los fanzines ¿cuándo llegaron a tu vida?

Me llegaron justo cuando empecé a escuchar punk. Muchos eran sobre anarquismo, vegetarianismo, etcétera.

¿Recuerdas algunos que se te hicieran chingones?

Pues como sabes, muchos de los fanzines no son constantes. Muchos duraban un número y ya nunca salía nada. Recuerdo los que venían en las compilaciones de [la disquera] Cryptas. Por ahí tengo unos de la Internacional Anarcopunk; acá, con entrevistas a Sin Dios [risas]. Muchos los regalé o tiré. Igual sigo teniendo fanzines más actuales sobre punk pero con un enfoque más personal. Recomiendo Escupe al alcalde, Rata fanzine, uno reciente de un amigo de Chile llamado Régimen posdiktatorial. Y Qué hueva todo de Cheibi [baterista de Riña]. Los demás que tengo son más de ilustración-cómic underground.

Te pregunto sobre los fanzines porque tú eres una de las personas que ya tiene tiempo lanzando sus propias publicaciones en Monterrey. ¿Tienes el dato de cuántos fanzines has editado?

Creo que en realidad no es mucho tiempo [risas]. Acá en Monterrey se han venido haciendo fanzines desde los ochenta. He editado Arrugados, uno de collages que no tiene nombre, otro sobre la canción «Pero me aburro» de Kaka de Luxe, otro de fotografías de rótulos callejeros que nunca imprimí, sólo lo subí a la red; y recientemente hice uno llamado Los buchones verdes junto a Ponny Boy, Doser y Stepan Broz de República Checa. Todos los fanzines han sido de forma muy austera y con un tiraje muy corto y sin definir.

Reptoides

¿Crees que de esa forma se tienen que seguir haciendo las publicaciones de fanzines o qué opinas de las becas y esos pedos gubernamentales?

Pues probablemente las becas y eso te ayudan a ahorrarte una feria y a tener difusión, pero se pierde el concepto de lo que para mí es un fanzine. Acá, se pierde el espíritu del 77 [risas]. Siento que debe ser autogestivo, sin fechas de entrega, sin censura y sin obligaciones de sacar tal cantidad de números o tirajes.

Cuando te pones a dibujar ¿tienes alguna banda favorita o un soudtrack preferido?

Siempre estoy escuchando diferente música al dibujar. Últimamente he puesto el LP Hawaii de Santo & Johnny.

¿Qué técnicas son las que manejas en tu trabajo?

Casi siempre uso pincel y tinta china, sharpies y de vez en cuando óleo y acrílico.

Flyer de la gira europea 2017 de Sacrificio

Y los temas que predominan en tu obra…

La alegría, el amor y la decadencia humana.

En cuanto influencias dentro del mundo de los ilustradores, ¿qué personajes te marcaron más?

Creo que me marcó mucho las gráficas de las tablas de skate. Gracias a que patinaba descubrí las ilustraciones de Jim Philips, Ed Templeton, Pushead, Neck Face. Por otra parte las ilustraciones de discos de bandas punk que hacían artistas relacionados como Raymond Pettibon también me influenciaron.

Y fuera del mundo de los trazos y líneas qué personalidades destacarías porque te han influenciado…

Jim carrey por La máscara y Man on the moon, Arnold Swachennegger por Terminator 2, Andy Kaufman, Armando Vega Gil, Juan Rulfo, Pipo, Alex Lora, Margarito, Cucufato y su loca TV, El Amaya [Síndrome del Punk] , Cepillín, Las Muñequitas, mi primer amor platónico Gloria Trevi, Sasha Grey, Rebeca Linares, mi tío Maco, Gilberto Alonso, Álvaro Clemente, Alfonso Sayas, El Pirrurris, Flanagan…

Humillación, tortura y muerte

Son bastantes las referencias y personalidades de la cultura popular mexicana. ¿Por qué?

Porque soy mexicano y me gusta [risas]. De alguna forma es lo que veo a diario.

En relación a lo anterior, también sé que te gusta mucho todo lo que envuelve a los alienígenas y Jaime Maussan. ¿Qué tan cierto es que tu mayor sueño en la vida es ser abducido por los extraterrestres?

Muy cierto. Mi interés en los objetos voladores no identificados nació por ver Tercer milenio todos los domingos y por ir a ver a Maussan al Teatro de la Ciudad como a los 13 años, en compañía de mi jefe. ¿Y por qué mi mayor sueño ser abducido? Porque me excita la idea. Éste mundo ya está de la verga.

Recuerdo que hace tiempo trabajabas en un casino, haciendo todo lo relacionado con el diseño gráfico y lo visual. ¿Sigues combinando el mundo real y aburrido con tus ilustraciones?

Simón. Es triste que sean dos cosas totalmente diferentes. El trabajo formal lo hago porque necesito el puto dinero para sobrevivir. No lo hago por gustó. Fuera de eso hago lo que realmente me apasiona.

Un ex voto

Entonces sigues en el casino o en qué andas ahora para traer billete…

Trabajo de nueve de la mañana a siete de la tarde en un pequeño taller de serigrafía en el centro de Monterrey. La hago de diseñador-impresor. Aunque también hago esa misma chamba de serigrafía en el patio de mi casa.

Sí, con tu proyecto Kamikaze. ¿Para quiénes haces esos trabajos de serigrafía en el patio de tu casa?

Para bandas locales como Folkrieg Techcatl, Heterofobia, Descarnada, Lost Navaja, Cremalleras, el sello Cintas y alguno que otro negocio local.

Y en cuanto a las ilustraciones, ¿para qué grupos o proyectos has hecho algo?

Casi todos los encargos que he hecho son para compas de bandas del país: Cadenaxo, Sacrificio, Sin Ritmo, Olvido, Trollheads, Calafia Puta y hace algunos años saqué una serie de ilustraciones para las tablas de Paranoia skateboards, y unos dibujos para Cintas. Y sobre los precios… depende del sapo es el riscazo [risas].

Kaka de Luxe

Pero supongo que has recibido mensajes de personas o bandas de otros lugares del mundo que saben sobre tu chamba. ¿Qué experiencia y de qué lugar más loco ha sido de donde te han buscado?

Pues por el lado de la música, con Grabaciones Puro Pedo, una vez conocimos a un bato de Malasia que andaba acá en Monterrey. Nos contactó por Facebook y lo topamos en el centro. Nos compró casetes y playeras. Nos fuimos a comer pizza, sólo que él no comió porque era vegano [risas]. Después me envió un paquete con discos y fanzines punk de aquel lejano país, cosa que me gustó mucho porque no conocía nada de allá.

¿Qué opinas de que en muchos lados de México bastante gente piensa que hacer un dibujo no cuesta un varo?

Pues así es la gente [risas]. Digo, pasa mucho en el ámbito del arte o las artes gráficas. Piensan que se hace todo solo y en un dos por tres. Todo tiene su chiste. Estaría chido que la raza valorara un poco más la parte gráfica, sobre todo que no quieran todo gratis.

Ya por último, recomienda algunos ilustradores de México que te gustan hoy en día…

Acá en Monterrey me gusta Ponny Boy, Doser, Mou, Román. Usnavy de Tijuana. Panela y Fossegrim de Guadalajara. Y la banda de Ediciones Joc Doc en la Ciudad de México.

Te dejamos otras ilustraciones de Pako:

7 en la mira

Hankwood & the Hammerheads y Mommy, gira por México

Incognito

Mmmmmmmm!!!

Sin ritmo

Sin título

