El Papa se reúne con Fidel y celebra una misa en la plaza de la revolución de La Habana

El Papa Francisco ofició ayer domingo una misa en la plaza de la Revolución de La Habana. Decenas de miles de cubanos abarrotaron el corazón simbólico de la revolución cubana para escuchar el mensaje político y espiritual del pontífice.

El Papa también aprovechó el domingo para visitar al ex líder revolucionario Fidel Castro, de 89 años, en su residencia, según afirmó un portavoz del Vaticano.

Francisco advirtió durante su misa del peligro de ejercer el poder y la ideología para excluir a los demás. La policía cubana contuvo a algunos disidentes que pretendían irrumpir en el acto y aprovechar para repartir folletos en las inmediaciones de la ceremonia.

La enorme plaza es el emblemático enclave en que se encuentra la sede del Partido Comunista, donde los cubanos celebran cada año el primero de mayo. Allí, el público se concentra frente a sendos retratos de los líderes revolucionarios Ernesto «Che» Guevara y Camilo Cienfuegos, desplegados en las fachadas de la plaza.

Esta vez, en lugar de contemplar la imagen de los dos iconos revolucionarios, los asistentes se encontraron con un enorme retrato de Jesucristo. La muchedumbre acudió en masa a saludar al líder del Vaticano, uno de los artífices de la reconciliación diplomática experimentada por Cuba y Estados Unidos en los últimos meses.

Una estatua de Cristo se levanta en el altar enfrente del mural dedicado al Che Guevara que cubre la fachada del ministerio del Interior de La Habana. (Foto de Tony Gentile/EPA)

Algunos peregrinos esperaron durante ahora bajo un calor tropical, deseosos de escuchar al primer sumo pontífice de la historia de Sudamérica, dirigirse a ellos en su misma lengua.

«Francisco ha venido para bendecir la nueva unión entre Cuba y Estados Unidos», declaró Enrique Mesa, un joven de 32 años que trabaja en el sector turístico.

El gobierno cubano está disfrutando entusiasmado de la visita oficial de cuatro días del Papa. Pese a todo, los observadores internacionales esperan que Francisco aproveche que está en semejante escenario, para criticar a los líderes cubanos por su precaria defensa de la democracia y de los derechos humanos.

«Proveer para los demás no es nunca algo ideológico, pues nosotros no nos debemos a las ideas, sino que nos debemos a servir a la gente», afirmó Francisco en su homilía. «No abandonéis [a los demás] por planes que os puedan seducir pero que no respeten a quienes estén a vuestro lado».

‘Francisco ha venido para bendecir la nueva unión entre Cuba y Estados Unidos’.

Un grupo humanitario a favor de los disidentes, señaló que 30 o 40 de sus miembros fueron detenidos para evitar así que atendiesen a las celebraciones previstas.

Los agentes de seguridad redujeron a dos hombres y a una mujer en el límite de la plaza de la Revolución. Los tres individuos fueron inmovilizados y trasladados a dependencias policiales después de empezar a gritar y de intentar repartir folletos entre la muchedumbre, tal y como afirmó un testigo a la agencia Reuters.

La homilía del Papa estuvo salteada por pasajes que tan pronto revelaban su compromiso con la causa comunista como incidían en las críticas más severas al gobierno del país.

«Todos nosotros hemos sido llamados en virtud de nuestra vocación cristiana para consagrarnos a la ayuda verdadera, de ayudarnos los unos a los otros para no ser tentados por ese ‘servicio’ que en el fondo es solo un ‘auto servicio’», proclamó el pontífice.

Vista de la plaza de la Revolución durante la misa del domingo dirigida por el papa Francisco. (Foto de Alejandro Ernesto/AP)

Los detractores del gobierno quizá entendieran que el papa se estaba refiriendo en muchas de sus intervenciones a los hermanos Raúl y Fidel Castro, las dos figuras políticas más eminentes del país desde la Revolución de 1959. En cambio, sus partidarios entendieron que, en otros momentos, el pontífice elogiaba a una revolución que ha permitido que todos los cubanos dispongan de una educación y de una sanidad gratuitas.

«¿Quién es el más importante? Jesús es muy directo en su respuesta: «aquel que desea ser el primero tendrá que ser el último de todos, y el siervo de todo», dijo Francisco.

El Papa, que llegó el sábado, pidió a Cuba y a Estados Unidos que fortalezcan su tregua y alentó a Cuba para que garantice mayor libertad a la iglesia apostólica romana. La institución occidental ha cobrado fuerza en los últimos años, después de haber pasado décadas de represión.

«Su visita es un motivo de esperanza, un motivo para pensar en que mejoraremos», declaró el biólogo Benito Espinoza, de 41 años, en la plaza de la Revolución. «Somos gente optimista, pero llevamos sufriendo demasiado tiempo».

Francisco saludó y dio la bienvenida a los cubanos conforme estos llegaban a la misa. En un momento dado se acercó a Karren Correoso, una niña de 4 años, y la besó.

«Es un momento histórico para ella y para nosotros. La ha bendecido», declaró la tía de la niña, María Teresa González, una mujer de 64 años y feligresa de una parroquia en la ciudad de Matanzas.

Muchos cubanos admiran al papa por su rol en las charlas secretas de diciembre. Entonces, el presidente cubano Raúl Castro y su homólogo estadounidense, Barack Obama se comprometieron a reconciliarse y poner fin al casi más de medio siglo de beligerancias desatadas durante la Guerra Fría.

El papa Francisco saluda a la multitud a su llegada a la plaza de la Revolución de Habana. (Foto de Tony Gentile/EPA).

Francisco volará de Cuba a Washington el próximo martes, donde se reunirá con Obama y donde tiene previsto dirigirse tanto al Congreso de Estados Unidos como a Naciones Unidas.

Cuba saludará cualquier condena papal al embargo económico estadounidense, que todavía persiste, a pesar de las nuevas políticas introducidas por Obama. El líder republicano en el Congreso en Estados Unidos ha amenazado con combatir el levantamiento del embargo proclamado por Obama.

A su vez, el gobierno de Castro podría también sentirse contrariado ante cualquier crítica a su sistema político monopartidista, o cualquier condena a su represión de los disidentes.

Elizardo Sánchez, máximo responsable de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación (CCDHRN), declaró que la mayor parte de los entre 30 y 40 activistas de la oposición interceptados estaban en Santa Clara y en Habana.

Entre ellos había tres disidentes cuyas respectivas detenciones le impidieron atender a una reunión con el papa el sábado por la noche, declaró Berta Soler, líder del grupo de disidentes Damas de Blanco.

Soler, Miriam Leyva y Marta Beatriz Roque pasaron varias horas bajo custodia policial. Soler explicó que su detención les impidió asistir a su encuentro con el papa que debía de haberse celebrado en la residencia diplomática de el Vaticano en Habana.

«El Santo Padre no va a cambiar nada en Cuba», proclamó Soler. «No esperamos demasiado de Francisco. Ha venido a hablar de asuntos políticos entre Cuba y Estados Unidos, no a solucionar nada».

