¡Es oficial! Papa Roach visitará Colombia

¡Sí, como lo lees!

Papa Roach estará en Medellín presentándose en el Festival Altavoz que cumple 15 años los días 10, 11 y 12 de 2018. El anunció lo compartió la misma banda a través de su Facebook en horas de la tarde del miércoles 19 de septiembre, pero el festival paisa aún no ha confirmado en sus redes la presencia de Jacoby Shaddix y su banda en el cartel de artistas para la edición venidera. Pareciera ser que el grupo se le adelantó al evento en divulgar la noticia, pero el punto es que… Papa Roach viene.

Videos by VICE

La ciudad de la eterna primavera recibirá a esta banda que amenizó nuestras tardes rockeras pubertas durante el mes noviembre en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Está sería la segunda vez que Papa Roach se presenta en Colombia y parece ser el único destino sudamericano que visitarán, según los propios comentarios de la banda.

Imagen: Tomada de Facebook.

Estos son otros de los invitados al cumpleaños número 15 de uno de los festivales más importantes de la ciudad: The Adicts, Polikarpa y Sus Viciosas, Witchtrap, The Inspector Cluzo, Él Mató a Un Policía Motorizado, Mucho Muchacho, Six Feet Under y Ángeles del Infierno. Si quieres ver el line-up completo con bandas nacionales e internacionales aquí te dejamos el cartel:

Sigue a Noisey en Facebook.