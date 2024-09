La guía de VICE News para entender los ‘Papeles de Panamá’

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El turbio despacho de abogados Mossack Fonseca, una firma radicada en Ciudad de Panamá, la capital del igualmente turbio país, se ha pasado los últimos 40 años tendiendo oscuros puentes para esconder las obscenas cuentas de su clientela, formada por algunos de los bolsillos más poderosos del planeta. Este domingo hemos sabido los nombres y apellidos de sus abrumadores contactos — y hemos sabido también cómo ese listado ha quedado al descubierto — gracias a la filtración de nada menos que 11,5 millones de documentos confidenciales a los que se ha bautizado como ‘Los papeles de Panamá’.

Los documentos fueron obtenidos en primer lugar por el periódico alemán Suddeutsche Zeitung (SD), que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas inglesas). La alianza entre ambos ha destapado la masiva erupción de basura que ha machado la imagen de algunos de los personajes contemporáneos que más dinero habían invertido en simular que eran seres intachables. De momento son ya 72 los actuales y retirados jefes de estado vinculados con sociedades opacas en paraísos fiscales, sociedades que Mossack Fonseca se encargaba de articular.

El caso es que los motivos por los que alguien pueda decidirse a invertir su dinero en un paraíso fiscal, resultan de lo más variopintos. Sin embargo, a menudo, como sucede en el caso casi todos los implicados en esta sucia trama, el dinero que allí llega lo hace con intenciones perversas, esto es: o bien para evadir impuestos, eludir sanciones económicas o para blanquear dinero, como han hecho los abundantes narcotraficantes y toda la delincuencia organizada que lleva trabajando con los panameños desde la noche de los tiempos.

«Hoy Mossack Fonseca se ha convertido en uno de los mayores proveedores al por mayor de paraísos fiscales secretos», ha escrito el ICIJ. «Dispone de una red de más de 500 empleados y colaboradores repartidos en más de 40 oficinas por todo el mundo, entre las que destacan tres en Suiza y ocho en China. En 2013 la firma facturó más de 42 millones de dólares».

Así es cómo funciona la trama: digamos que dispones de un yate de 11 metros de eslora en el exclusivo puerto de St. Tropez, en la Costa Azul. Así que tienes un yate divino pero no quieres que nadie sepa que te pertenece, ni el yate ni nada de lo que contiene. Y no quieres porque eres un político corrupto, alguien que no podría permitirse, ni remotamente, viajar en semejante palacio flotante.

Así que en lugar de declarar que eres el propietario del yate, acudes a Mossack Fonseca y lo registras bajo el impersonal nombre de una sociedad secreta que la firma panameña te pondrá en el paraíso fiscal que más te apetezca. Basta con suscribir la transacción para que se convierta virtualmente imposible de localizar: nadie podrá averiguar quién es el dueño del palacio. La misma artimaña puede emplearse para ocultar del conocimiento público la titularidad de una isla privada, de 10 millones de dinero en metálico, o de cualquier número sustancial de bienes o de fondos.

Existen varios factores que posibilitan el cierre de dichas transacciones. Lo primero que se requiere es tener a un abogado o a un agente de confianza que funde la sociedad opaca, lo que generará una primera capa de distancia entre el auténtico dueño y sus bienes, y lo que dificultará, a su vez, que se pueda averiguar quién hay detrás realmente. La existencia de paraísos fiscales — los países o los estados en que las sociedades opacas están exentas de pagar impuestos corporativos, impuestos sobre la propiedad y cualquier impuesto imaginable — es igualmente fundamental. Según la revisión de los papeles de Panamá elaborada por el ICIJ, los cinco paraísos fiscales favoritos de Mossack Fonseca han sido las islas Vírgenes británicas, Panamá, las islas Bahamas, las Seychelles y la isla de Niue, una minúscula isla del Pacífico sur.

Las estrictas leyes financieras de privacidad serán el colofón fundamental para cualquiera que quiera organizar una sociedad opaca. En Panamá, la sede de Mossack Fonseca, se considera delito que los bancos puedan facilitar información alguna de sus clientes, a no ser que se vean obligados a hacerlo en el marco de una investigación criminal. En tales circunstancias, normalmente los investigadores persiguen a terroristas o narcotraficantes, dos de los clientes favoritos de Mossack Fonseca. La evasión de impuestos está protegida por el sistema, y nunca será una razón suficiente para que un banco panameño delate las transacciones fraudulentas de sus clientes.

En 2014 VICE publicó la investigación de un año que el periodista Kevin Silverstein había dedicado a las tramas más oscuras de Mossack Fonseca. «Si las sociedades opacas fueran los coches empleados por los ladrones en sus huidas», escribió, «entonces Mossack Fonseca es el concesionario de coches opacos para robos más constante y sólido del planeta»

‘Mossack Fonseca está considerado como uno de los mayores vendedores a gran escala de sociedades opacas’.

Ramón Fonseca, el cofundador de la firma, un hombre de 63 años, acudió a una comparación parecida durante una entrevista que concedió recientemente a un medio de comunicación panameño, a pesar de que él negara rotundamente que hubiese incurrido en ninguna ilegalidad. Según Fonseca su despacho no es responsable de lo que sus clientes hacen con sus sociedades opacas una vez las han comprado. Entonces Fonseca comparó a su empresa con una «fábrica de automóviles» y aseguró que acusar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus empresas sería como culpar al fabricador de autos «si uno de sus coches fuera usado en un robo».

Oficialmente, según relata la página web de Mossack Fonseca, la firma está especializada en servicios fiduciarios, servicios legales, gestación de compañías y fundaciones, y en la gestión de la propiedad intelectual. Sus credenciales de cara a sus clientes son que les pueden conducir negocios «en cualquier país», «y que pueden llevar a cabo las transacciones en la moneda que deseen».

La empresa fue fundada por Fonseca, un eminente empresario panameño, en 1977; y por Jurgen Mossack, un migrante alemán cuyo padre, según el ICIJ, se trasladó a Panamá después de haber trabajado nada menos que para Adolf Hitler como oficial de las SS, durante la Segunda Guerra Mundial. Mossack tiene hoy 68 años y es dueño de un yate llamado Rex Maris, presume de una colección de monedas de oro, de una plantación de teca y de un helicóptero, entre otros muchos bienes, según el ICIJ.

Hasta principios de este mes, Fonseca trabajó como asesor del presidente del Panamá, Juan Carlos Varela. Fonseca anunció hace poco que iba a tomarse unos días libres después de que la sucursal brasileña de Mossack Fonseca apareciera implicada en el bochornoso y pantagruélico escándalo de corrupción y lavado de dinero de la petrolera nacional del Brasil, Petrobras, que ha salpicado de manera ignominiosa a sus dos últimos presidentes y a toda su cartera de hombre y mujeres de confianza.

Aunque quizá, lo más fascinante de todo es que Fonseca también es un novelista de éxito: sus libros se venden sin parar. Entre sus cuatro novelas, se cuenta La danza de las mariposas (1994), una fábula que explora «la estrecha relación entre poder y moralidad, y cuyo telón de fondo lo forman algunos de los conflictos contemporáneos del Panamá moderno. En 2012 escribió Míster Politicus, en que examina «los enmarañados procesos que tejen los hombres influyentes para utilizar el poder y para satisfacer su ambiciones más abyectas».

Mossack Fonseca inauguró su primera sucursal internacional en 1987, cuando abrió una sede en las islas Vírgenes. Desde entonces, alrededor del 40 por ciento de los paraísos fiscales del planeta — un total de más de 900.00 entidades — han sido incorporadas al territorio caribeño británico. El ICIJ ha señalado que la mitad de las empresas que aparecen en los documentos de Mossack Fonseca habrían sido fundadas en las islas Vírgenes británicas.

‘Nuestra firma jamás ha sido acusada ni relacionada con ninguna actividad criminal’.

Mossack Fonseca cuenta hoy con oficinas en 44 países, lugares como las Bahamas, Chipre, Hong Kong, Suiza, Brasil, por no hablar de las múltiples sedes estadounidenses, repartidas entre Wyoming, Florida y Nevada. En 1994 Mossack Fonseca contribuyó activamente a que la pequeña isla del Pacífico de Niue, al sur de Samoa, redactara una legislación especial que le permitiera incorporarse al mapa mundial de los paraísos fiscales. Tras el acuerdo, Mossack Fonseca gozó de la exclusividad para registrar a todas las sociedades opacas que eligieran tener un paraíso fiscal en la isla pacífica durante los siguientes 20 años.

Para el año 2000, Niue, donde viven poco más de 2.000 personas, tenía registradas 6.000 empresas fantasma, que estaban facturando 500.000 dólares al año. Al año siguiente los bancos de Estados Unidos decretaron la prohibición de transferir dinero a Niue y el departamento de estado de Estados Unidos, empezó a hacer preguntas sobre qué vínculo existía entre los bancos estadounidenses y Mossack Fonseca. Paralelamente, se puso en marcha una investigación intergubernamental destinada a interceptar a las sociedades opacas de Nieu y de otros estados del Pacífico sur, por su presunta complicidad en el lavado de dinero.

En 2003 Nieu ya se encontraba asfixiada por los embargos de dólares con que Estados Unidos castigó a Mossack Fonseca, que se vio obligada a trasladar sus operaciones en el Pacífico Sur hasta la más cercana Samoa. «El cambio fue parte de un patrón que se observa en los documentos», advierte el ICIJ. «Cuando las represalias legales han cuestionado la capacidad de Mossack Fonseca para satisfacer a sus clientes, la compañía se ha adaptado rápidamente, y ha encontrado nuevos lugares en los que trabajar».

Los documentos filtrados han revelado que Mossack Fonseca ha trabajado con inversores fraudulentos, vendedores de diamantes, magnates del narcotráfico, oligarcas ucranianos, monarcas saudíes y con el círculo íntimo del infame Vladimir Putin. Los documentos también demuestran la implicación de Mossack Fonseca con un oprobioso robo de oro en Inglaterra en 1983, cuando seis ladrones amordazaron a varios guardias de seguridad, les empaparon de gasolina y les prendieron fuego mientras vaciaban un botín formado por 7.000 lingotes de oro, diamantes y dinero en metálico. Según el ICIJ, los papeles del Panamá demuestran que los emisarios de Mossack Fonseca estaban al corriente de que estaban gestionando el dinero obtenido en aquel desaprensivo hurto.

Mossack Fonseca ha salido al paso de las filtraciones con un comunicado en el que asegura llevar «40 años trabajando sin reproche alguno, ni en nuestro país ni en ninguna otra jurisdicción en la que trabajamos».

«Nuestra firma no ha sido nunca acusada o imputada en relación con ninguna actividad ilegítima», leía el comunicado.

Además la empresa ha proclamado estar completamente en desacuerdo con todas las informaciones que denuncian que el principal servicio que suministran es «facilitar la evasión de impuestos o la exención fiscal». La firma también sostiene «haber observado siempre los protocolos internacionales… para asegurarse de que sea razonablemente posible que las compañías a las que representan no estén implicadas en redes de evasión de impuestos, blanqueo de capitales, terrorismo financiero, ni ninguna otra actividad ilegal».

Las oficinas centrales de Mossack Fonseca en Panamá se han abstenido de hacer declaraciones a VICE News desde que el escándalo ha estallado.

