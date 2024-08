Para algunos fans y exdirectivos del Barça, Neymar es el nuevo Luis Figo

Como aficionados devotos a un club de futbol, hay pocas cosas que pueden rompernos el corazón y, al mismo tiempo, provocar la ira más profunda del ser como ver a un referente del equipo de nuestros amores vestir la camiseta del odiado rival o verle marcharse por intereses propios. Luis Figo es uno de los ejemplos más recurrentes cuando se busca ilustrar este sentir en los aficionados. Figo cometió el mayor ultraje que un futbolista puede hacer durante su carrera: cambiarse al bando odiado. El caso Neymar es un poco menos drástico, pero no por ello menos dramático, sobre todo después de lo que el brasileño mostró durante su estancia en la Ciudad Condal. Ahora, Neymar defenderá los colores del equipo que destruyó hace unos meses en los octavos de final de la Champions League.

El desprecio y la traición de Neymar, como algunos le llaman, revivió los amargos recuerdos de aquel verano del 2000 y provocó todo tipo de reacciones. En cuanto a los fans, algunos ya comenzaron a quemar las camisetas de quien ocupara hasta hace unos días el 11 blaugrana:

Algunos exdirectivos del club, específicamente los expresidentes Joan Laporta y Joan Gaspart, cargaron contra el manejo de la transacción y la decisión del brasileño.

«La marcha de Neymar es una prueba más de la incompetencia de esta junta directiva y por problemas económicos se le tuvo que vender».

Gaspart, presidente del Barcelona cuando Figo se vistió de blanco, fue tan lejos como comparar a Neymar con el portugués. «Neymar va a estar dentro del capítulo de Figo. Estaba solo y ya está acompañado de Neymar. Ya son dos jugadores que se van por la puerta de atrás», comentó para SER. Y cuando se le preguntó cómo sería el regreso del brasileño al Camp Nou con la camiseta del PSG, Gaspart contestó, «¿La bienvenida a Figo? Le puede ganar».

Lo que molesta a Gaspart es el trato que Neymar tuvo con el club y, por ende, con los aficionados y todos los que trabajan día a día en el Barça. «No me ha gustado nada la actitud que ha tenido con el club, con los socios, con los compañeros. Y por lo tanto que le vaya bien. Neymar ha hecho demasiado cuento. Demasiado margarita, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, pues ahora somos nosotros los que decidimos que no te queremos».

Hay cosas que 222 millones de euros, ni el tiempo, pueden resarcir.