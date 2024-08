Para días soleados: los mejores tracks de Telepopmusik

Este artículo fue publicado originalmente en THUMP Colombia.

El trío de franceses Fabrice Dumont, Stephan Haeri y Christophe Hetier fundaron la banda Telepopmusik en 1998, un proyecto de electrónica emocional con tintes musicales inclinados hacia el pop, el trip-hop, el downtempo y el chill-out. El debut contundente de Telepop fue en el 2001 con el álbum Genetic World, cuyo sencillo «Breathe» los puso en el radar global.

«Breathe«, cuyas melodías tranquilizantes y felices encajan casi que con cualquier escenario, además de pertenecer a los tops más pedidos de todo en continente americano de Mtv en el 2001, fue incluida en un comercial de Mitsubishi promocionando su camioneta Outlander del 2003; en uno de BMW para el lanzamiento de la BMW X6 en 2009, en un episodio de la serie televisiva Six Feet Under y en una película francesa llamada «The Beat That My Heart Skipped» entre otros proyectos.

«Breathe»

Seguramente por toda la rotación que tuvo este sencillo medio idílico es que la mayoría de nosotros recordemos gratamente al trio de Telepopmusik. «Love Can Damage Your Health» fue otro track del Genetic World que era buena no solo por su estético video, sino por su habilidad camaleónica tanto de acompañar tusas como para parcharse a oírla bajo los rayos de un día soleado.

«Love Can Damage Your Health»

Seguro también resuenan en nuestras fibras nostálgicas por aquello de haber lanzado con éxito su segundo álbum Angel Milk en el 2005, con temas gloriosos y elegantes como «Don’t Look Back«, el popular sencillo «Into Everything» y el jazzero «Love’s Almighty» acompañado de la voz prodigiosa de Angela McCluskey cuyo canto me recuerda al de Amy Winehouse. «Love’s Almighty» es un track particular, porque el trío logra mezclar de forma casi que prodigiosa una especie de charleston clásico con la potente voz de McCluskey y un par de sintetizadores bien puestos. Es una pieza única.

«Love’s Almighty»

Además de haber producido una música sumamente amena, eso de haber sido responsables de vender más de 500,000 discos a nivel mundial puede adjudicarles el hecho de que sea necesario acordarnos de ellos. Deslizándonos a un lado más misterioso y trip-hoppero de Telepomusik, podemos apelar a «Trishika», una canción que genera un ambiente tipo detectives resolviendo un crimen en medio de una noche lluviosa y silenciosa.

«Trishika»

«Hollywood On My Toothpaste» junto con «Trishika», una perteneciendo al Genetic World y la otra al Angel Milk, tienen un mood muy similar. Misteriosas y con un aire sonoro a lo Massive Attack, se distancian de la tranquila y sutil «Breathe» o de las románticas y elegantes «Love Can Damage You Health» y «Don’t Look Back». A pesar de solamente tener dos álbumes, Telepopmusik logró hacerse un espacio importante en el escenario musical global y hasta el día de hoy es bonito saber de ellos

«Hollywood On My Toothpaste»