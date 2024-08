Para Rocky Marciano Jr. el récord de su padre no corre peligro si Mayweather gana este sábado

Rocky Marciano dejó este mundo sin conocer la derrota. Murió trágicamente, como sólo las leyendas saben morir, después del desafortunado accidente aéreo que sufrió un día antes de su cumpleaños 46 en 1969. Récords invictos después del retiro hay pocos, sobre todo en las divisiones de mayor peso. El del boxeador de ascendencia italiana es el más aclamado, pero para algunos Marciano podría pasar a segundo plano si Mayweather logra derrotar a McGregor este sábado en Las Vegas.

El récord profesional de Floyd está empatado con el del mítico boxeador de Massachusetts -49-0- pero de cumplir las expectativas este sábado, «Money» lo superaría y entraría a un muy selecto club de boxeadores. Sin embargo, para el hijo de «La Roca», la posible victoria de Mayweather no significa nada.

Videos by VICE

«Sin importar qué suceda, no creo que la pelea debería reflejarse en el récord profesional de Mayweather, gane o pierda», comentó Marciano hijo para USA TODAY Sports. «Para mí no es una verdadera pelea de boxeo». Y no se equivoca.

Marciano ganó 43 de sus 49 peleas por la vía del nocaut en la división de los pesos completos, donde es tres veces más difícil retirarse con un récord invicto. «Por algo la mayoría de los boxeadores de peso completo tienen el porcentaje más alto de nocauts. Son más grandes, fuertes, y cualquier golpe te puede mandar a dormir. Es mucho más difícil mantenerse invicto que alguien de una división inferior, donde puedes derrotar a tu rival con puntos», dijo Marciano Jr.

Es tal la indiferencia de Marciano hijo que asegura haber rechazado una invitación para asistir este sábado a la T-Mobile Arena, y tampoco piensa contratar el PPV. «No es una pelea que me interese. Entiendo por qué la gente está al pendiente, pero no creo verla».