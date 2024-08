Para tu placer musical: La entrevista que King Krule dio borracho

King Krule dio muchas buenas entrevistas por el lanzamiento de su álbum The Ooz (lo sabemos bien, nosotros publicamos una), pero hay algo singularmente especial en poder escuchar y leer una conversación, en particular una con el mismo Archy Marshall, quien es un pensador excepcional que siempre tiene un punto de vista o una anécdota sorprendente. Entonces, en sintonía con ese espíritu, nos gustaría recomendar ampliamente la aparición de Marshall en el Drunken Slinger Podcast del productor Star Slinger el mes pasado.

La premisa, básicamente, es que se trata de una entrevista en estado de ebriedad, por lo tanto, hay una serie de momentos extraños (que son aún mejores porque Marshall y Star Singer se conocen desde hace tiempo, y por lo tanto tienen mucho de qué hablar). Pero tal vez el punto más sobresaliente de la entrevista fue el siguiente intercambio sobre el hombre, el mito, la leyenda, Akon:

Videos by VICE

Archy Marshall: «Escuché que escribió el tema de Sonic»



Star Slinger: «¿Sonic?»

Archy Marshall: «Sí, el erizo».

Los dos recuerdan también uno de los primeros shows de King Krule en París (Marshall recuerda lo genial que fue la comida. Star Slinger agrega: «Recuerdo que tenía mucho queso”.) y al alter-ego de Marshall, Pimp Shrimp, quien hizo un breve regreso en 2016. Sobre ese tema dice: «Escuché que otro tipo tenía el mismo nombre. Aunque, de hecho, yo le tengo fobia a los camarones… Pero me gusta mirarlos. Siento su dolor, son los insectos del mar».

En otra parte, se sumergen en las influencias artísticas de Marshall (el título del primer disco de King Krule, Out Getting Ribs, se basa en una nota hecha por el artista Jean-Michel Basquiat): mencionó que una chica en el bar donde se grabó el podcast le dijo poco antes, “Me gustan los artistas por su tragedia». En ese punto, reflexionó, «cuando era más joven, pensé lo mismo. Pero quería decirle algo como ‘oye, estamos en una época diferente en este momento, y la positividad es importante. Y a pesar de que crecí amando la tragedia y me encantaba el hecho de que murieran por su arte y de que estuvieran tan obsesionados con lo suyo’ […] Out Getting Ribs, yo estaba obsesionado con la tragedia».

Por supuesto, al típico estilo de King Krule —mezclando lo abstracto y lo profundo con lo banal—, enseguida dijo:

Star Slinger: «¿Te gustan las costillas?»



Archy Marshall: «No suelo comer mucho con las manos».

Puedes, y definitivamente debes escuchar la entrevista completa arriba.



Sigue a Noisey en Twitter.