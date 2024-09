Paraíso encontrado: Asistentes del club nocturno más legendario de Nueva York nos cuentan sus historias.

Paradise Garage fue el club que lo inició todo. Abrió en 1977 en un antiguo estacionamiento en la ciudad de Nueva York y jugo un papel primordial en el nacimiento de la música house. Hasta su cierre en 1987, el club fue un santuario para los negros, los latinos y la comunidad LGBT para converger en una misión: hacer bailar su corazón, algunas veces hasta la hora del almuerzo. El DJ Larry Levan le daba forma a estos maratones de toda la noche con sus famosas fiestas «Saturday Mass», y como su compañero DJ David DePino decía, él «predicaba su música desde la cabina justo como un ministro o sacerdote lo hacía desde el púlpito.»

28 años después, la comunidad de Paradise Garage es tan fuerte como nunca antes. El sábado 5 de septiembre cientos de regulares (y algunos novatos) convergieron bajo la gigantesca bola disco de Verboten para una reunión, con grandes del disco como Joey Llanos y David DePino en la cabina del DJ. Le preguntamos a estas personas: ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Paradise Garage? Esto es lo que nos dijeron.

Fotos y entrevistas por Luis Nieto Dickers / No Sleep NYC

«La gente iba por la música. De eso se trataba todo, la música, lo más importante. Garage fue único, no se puede replicar. Debes venir a las reuniones para darte una idea de ello.»

«Comencé a ir al Garage en 1984, hasta que lo cerraron en 1987. En los 80s, cada track tenía un significado especial. Todos aquí vivieron esos tracks, bailaron con ellos. Fue un momento especial. El Garage nutrió relaciones sociales, era un verdadero hogar. Cuando Larry [Levan] subía al escenario, iluminaba el Garage. Recuerdo presentaciones legendarias como la de los Beach Boys, Grace Jones, Chaka Kahn y la lista sigue.»

«¡Salías de ahí a las 7 de la mañana, con el sol golpeando tu rostro!»

David DePino

«Estaba tan lleno, cada cuerpo atorado en la pista de baile. Oh, y Grace Jones, ¡era lo mejor!»

«En esa era, la gente se vestía y salía a las 12 AM. No en Paradise Garage. Ahí llegabas a las 2 AM y el sistema de sonido era una locura.»

«Era una gran era, la era del disco. La era de la música y los clubes. Fue ahí donde «Vogue» de Madonna salió y Studio 54 y Zanzibar estaban alrededor. La gente iba ahí para bailar. Lo especial de Paradise Garage era que salías no con la luz del día, sino a las 12 PM del día siguiente.»

Joey Llanos

«Recuerdo a estas chicas de pie junto a David [DePino].» [Señala hacía la cabina del DJ] «Podían bailar toda la noche en el Garage y míralas, ¡no se pueden detener!»

«Bailar hasta el final, hasta que el sol saliera. Eso es lo que hacías en Paradise Garage.»

«¡Increíble música y hermosas vibras por todos lados!»

«La mejor fiesta de toda la vida. ¡David Depino es una leyenda!»

«Bailarías toda la noche y toda la mañana en estas fiestas. Esta noche no es como Garage, ¡pero se acerca!»

«Era hermoso y extraño a Larry Levan. Era fantástico, la mejor música. Una vez que llegabas a la pista de baile no te podías ir. Recuerdo a Loleatta Holloway, cuando salió hicieron una fiesta de Halloween. Ella estaba del lado del escenario vistiendo un atuendo de bruja.»