Las parejas de chicas sexys y chicos alternativos de Hollywood están teniendo un resurgimiento

Como una chismosa crónica y una romántica empedernida, hay pocas cosas que me gusten más que una gran pareja de Hollywood. Para mí, dos celebridades que hacen buena pareja son un manjar tan fino como el caviar bañado en champán; tan satisfactorio como una cerveza fría en un día caluroso; tan armonioso como Dolly Parton y Kenny Rogers grabando “Islands in the Stream” en 1983. Simplemente sienta bien.

Recientemente, la pareja de celebridades que ha ocupado la mayor parte de mi atención ha sido, por supuesto, el baterista de Blink-182 Travis Barker y la personalidad de la televisión Kourtney Kardashian. Cuando leí por primera vez que eran ciertos los rumores en torno a este caso clásico, donde un baterista conoce a una estrella de los reality shows, la frase “Oh Dios mío, me encanta” surgió de un lugar en el núcleo de mi ser y fuera de mi boca, a pesar de que solo estaba mirando mi teléfono en la oscuridad y no había nadie más allí.

Kourtney y Travis —de ahora en adelante conocidos como Kravis— son el tipo de pareja que no solo te hace creer en los poderes de simetría del universo, sino que te cubre con ellos. De hecho, se sienten tan hechos el uno para el otro que es realmente sorprendente que no se hubieran juntado antes. La sensación de que su vínculo es producto del destino es tan poderosa porque Kravis parece el ideal platónico de una tradición de Hollywood que está experimentando un renacimiento actual: la unión romántica del chico alternativo y la chica sexy.

Aunque no existe una definición concreta, la relación del chico alternativo/chica sexy se compone de un tipo que es famoso por estar en una banda que toca pop-punk o un género adyacente (por ejemplo, ‘nu’ metal) y tener un montón de tatuajes, y una mujer que a menudo es una cantante de pop, actriz o estrella de los reality shows (o cada vez más una celebridad de las redes sociales) y, por lo tanto, es hermosa en un sentido convencional. Algunos ejemplos históricos incluyen a Travie McCoy (de Gym Class Heroes) y Katy Perry; Pete Wentz (de Fall Out Boy) y Ashlee Simpson; y Bret Michaels (el cantante principal de Poison) y todo el elenco de las temporadas uno a tres de Rock of Love*.

Por supuesto, las personas famosas han salido unas con otras desde tiempos inmemoriales. Si nos remontamos a 1533, incluso entonces Enrique VIII, el famoso monarca inglés, lo estaba arriesgando todo por una estrella en ascenso en la corte: Ana Bolena. Por lo tanto, no es exactamente un concepto innovador que los músicos famosos salgan con otras celebridades, porque lo han hecho durante décadas. Pero a medida que la apariencia de los rockeros se volvió más conscientemente “alternativa” (tatuajes, piercings, alfileres de seguridad en las solapas de sus blazers por alguna razón), la estética de un músico de una banda con sombrero trilby junto al glamour hollywoodense de una novia famosa daría forma al molde de la relación del chico alternativo/chica sexy.

Como yo lo veo, el primer auge real de los chicos alternativos/chicas sexys tuvo lugar a mediados y finales de la década de 2000. En esa época veíamos a celebridades como Paris Hilton, Nicole Richie y Ashlee Simpson, por ejemplo, saliendo con los integrantes de Fall Out Boy, Good Charlotte y Sum 41. Si bien no es el factor principal aquí , debo decir que hasta cierto punto creo que estas parejas disfrutaron de la popularidad de los medios porque de algún modo fueron partícipes de una narrativa impulsada por las comedias románticas estadounidenses de la década de 2000 en adelante. Estas películas —10 Things I Hate About You y Bring It On son buenas referencias y, curiosamente, ambas tienen bandas sonoras de pop-punk o géneros similares— alientan a la audiencia a apoyar al chico alternativo en su misión de conquistar a la chica, así que la pareja del chico alternativo/chica sexy se siente como un espejo de la vida real.

Sin embargo, estas relaciones fueron emocionantes para las personas que consumían los medios sobre celebridades simplemente porque eran muy novedosas. Además, para los adolescentes con tendencias emo que también estaban alimentando sus obsesiones con los reality shows (como yo), este tipo de parejas capturaron la imaginación porque poseían todos los aspectos de la cultura que nos importaban.

Ahora mis amigos de MySpace y yo somos adultos en Twitter e Instagram y estamos experimentando otro resurgimiento de las parejas de chicos alternativos/chicas sexys (como Kravis, Machine Gun Kelly y Megan Fox, Andrew WK y Kat Dennings; o los matrimonios exitosos de los hermanos Madden de Good Charlotte con Cameron Diaz y Nicole Richie). Quizás está sucediendo porque, como Mia Mercado lo expresó recientemente en The Cut, las relaciones románticas pospandémicas darán paso a un “verano de amor inesperado”. También es indudable que estas mujeres viven en Hollywood y están rodeadas de actores.

Para los consumidores de la cultura de las celebridades, este último resurgimiento de los chicos alternativos/chicas sexys es muy divertido. Se siente como un retroceso a una época que, en general, está actualmente de moda: puedes comprar pantalones deportivos Juicy Couture y botas UGG en Urban Outfitters ahora, mientras que artistas más jóvenes, desde Willow Smith hasta jxdn de TikTok, han estado incursionando recientemente en el pop-punk. Que la cultura de las celebridades refleje este interés renovado se siente entonces como una casualidad afortunada.

No diré que las parejas como Kravis o Dennings y WK nos llevan a una época más simple ni nada por el estilo, porque no es cierto: estamos metidos en un lío y no hay vuelta atrás. Sin embargo, creo que de manera más realista, estas nuevas parejas del chico alternativo/chica sexy son solo un recordatorio de lo divertida que puede ser la cultura de las celebridades, en una época en la que existe el video de “Imagine”. El punto de que existan celebridades es que deben ser agradables en sus interacciones. ¿Qué es más agradable que un romance improbable?

Celebremos entonces a los chicos alternativos/chicas sexys: sus tatuajes con los nombres del otro; las fotos de ella con la sudadera de él; los comentarios cursis de Instagram. Incluso los videos donde salen chupándose los dedos.

*Gracias a mi colega Hatti Rex por sus conocimientos enciclopédicos de Rock of Love.