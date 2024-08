Parejas de gente mayor nos explican cómo siguen juntas tras varias décadas

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Imaginen estar casados por 50 años o más. Imaginen todas los pequeñas equivocaciones, errores de comunicación y descuidos que tendrían que negociar, negar o simplemente dejar de lado. Todas las veces que tendrían que ceder o llegar a un acuerdo mutuo cuando no les quedara nada de gasolina en el tanque. Imaginen hacer esto con la misma persona, año tras año, hasta que eventualmente pierden la cuenta y dicen: “¡¿Hemos estado juntos 50 y tantos años!?”.

Las relaciones son difíciles. Todos lo sabemos, sin embargo, la mayoría de nosotros queremos envejecer junto a alguien. Porque envejecer es menos difícil cuando se hace en conjunto, incluso si eso implica 50 años de hacer que las cosas funcionen.

Con esto en mente, queríamos algunos consejos: ¿cuál es el secreto para hacer que una relación dure toda la vida? Así que les pedimos a algunas parejas sumamente longevas que se sentaran con nosotros para tomar té con galletas y compartir sus consejos.

Sosteniendo uno de los viejos discos del hermano de Sue

Sue de 74 y Brian de 77: casados hace 54 años

VICE: ¿Cómo se conocieron?

Sue: Brian creció en Colac pero se mudó a Ararat, y todos sabían cuando alguien nuevo llegaba a la ciudad. Nos conocimos en un bar local de leche, donde solía trabajar, y creo que fue su amor por la música lo que realmente nos unió. Pasamos mucho tiempo junto con su grabadora, escribiendo letras para que mi hermano las cantara.

Brian: Eventualmente empezamos a salir y Sue me invitó a algunas de las funciones de su familia. Resulta que su hermano estaba en una banda de rock. Yo estaba muy interesado en la música, así que me encantó asistir a sus conciertos y ensayos.

¿Cómo se llamaba la banda de tu hermano?

Sue: Peter Davis y los Rock-a-Bye Boys. Brian puso uno de los discos el otro día, de hecho.

Brian: Teníamos una vida social realmente activa. En aquellos días, solíamos ir a los bailes en los salones locales los sábados por la noche y bailábamos hasta la medianoche o cuando el lugar cerraba. Varios años y muchas citas después, me trasladaron a Melbourne y finalmente le propuse matrimonio a Sue. Afortunadamente dijo que sí y montamos una casa allí en 1965.

Sue: Sin embargo, no todo fue fácil. Brian era católico y su madre no estaba muy contenta de que se casara con una protestante. Solo tuvimos que superarlo.

¿Sus padres lograron entender la situación?

Sue: Mi madre logró convencerse muy rápido, no tenía problema con eso. Especialmente cuando tuvimos hijos tiempo después, era todo lo que le importaba. Nuestro sacerdote en la boda también fue muy servicial. Creo que ayudó a calmar las inquietudes de nuestros padres ese día.

¿Cuál creen que sea el secreto de un matrimonio eterno y feliz?

Sue: Considerar y apreciar los puntos de vista y los intereses mutuos. Traten de entender lo que la otra persona está pensando y hagan todo lo posible por estar de acuerdo con ellos.

Brian: Especialmente en tiempos difíciles, como enfermedades. En verdad tienen que hacer un esfuerzo adicional y contribuir a la relación, a veces incluso más de lo que están acostumbrados.

Tim y May no querían salir en una foto, así que aquí están tomados de la manos

Tim de 76 y May de 74: casados hace 49 años

Hola, empecemos por cómo se conocieron.

Tim: Nos conocimos en la escuela preparatoria en Sarawak (Malasia). No había muchas escuelas en los alrededores, así que los estudiantes de diferentes ciudades tenían que reunirse aquí para estudiar. May era la única niña en la clase.

¿Cuándo empezaron a salir juntos?

May: Fue después de que terminamos la preparatoria. ¿Creo que fuimos al cine…?

Tim: Sí, aunque ni siquiera puedo recordar lo que vimos. Sin embargo, no tuvimos tiempo de ir a muchas citas. Inmediatamente tuvimos un período de separación justo después de la escuela. Fui a Nueva Zelanda a estudiar y Kim partió al Reino Unido. En aquella época no había teléfonos móviles ni mensajes de texto, así que tuvimos que mantenernos en contacto mediante cartas o aerogramas, como los llamaban.

¿Cuántos años continuaron con la relación a larga distancia?

Tim: Cinco, creo.

May: ¡Seis años!

Las relaciones a larga distancia no suelen funcionar. ¿Cómo lo lograron?

Tim: En aquel entonces, mis esperanzas para mantener la relación estaban depositadas en nuestra correspondencia a través de esas cartas. Obviamente en aquel momento no teníamos ninguna forma de comunicación instantánea, no había ni Skype ni WhatsApp. En promedio, podíamos enviarnos cartas una vez al mes, o cada seis semanas a veces, dependiendo de la misericordia del servicio de correo.

May: Paciencia, paciencia, paciencia. Mirando hacia atrás, es bastante sorprendente cómo nuestra relación entera funcionaba a través de las cartas. No sé cómo lo hicimos, la verdad.

¿Tienen algún consejo para tener una relación duradera?

Mayo: Lo repito, ambas partes necesitan paciencia, tolerancia y respeto.

Tim: Y amor y perdón. Todos tenemos temperamentos diferentes, así que el conflicto es inevitable. Tuvimos que aprender a dar y recibir.

Mayo: Trabajen en resolver sus problemas. No todo es sobre ti. Mira lo bueno que hay en tu pareja, en lugar de sus debilidades.

Joan y Angus sostienen una foto del camión de taxis de Angus

Joan de 91 y Angus de 91: casados hace 70 años

¡Felicitaciones por su 70° aniversario! Es bastante asombroso.

Joan: Lo es, ¿no es así? ¡Gracias! No todo ha sido sencillo, como ocurre con cualquier matrimonio. Pero aún estamos aquí.

Angus: Hemos pasado por tantas cosas todos estos años juntos, 70 años es realmente mucho tiempo ¿no?

¿Cómo empezó todo para ustedes dos?

Joan: Mi hermano trabajaba en un garaje en South Yarra y Angus también. Se conocieron allí y se hicieron amigos con rapidez, y así es como llegué a conocerlo. Creo que ambos teníamos 19 años en aquel entonces. Era alrededor de 1945 o 1946. ¡No era un chico mal parecido! Supongo que me gustaba de una forma u otra. Él venía de una gran familia de seis —vivían en Armadale— y siempre ha trabajado duro toda su vida. Gus solía lavar autos los fines de semana para tener algo de dinero adicional.

Angus: Yo era chofer, solía conducir a la gente por Toorak y otros lugares. Una familia me preguntó si podía llevarlos a la Copa de Melbourne. Dije: “Por supuesto”, ¡y entonces terminé conduciendo para ellos durante 29 años! Eran gente encantadora, en verdad. Pero volviendo a la historia: nos comprometimos en 1948 y luego nos casamos en 1950.

¿Tienen algún consejo para las parejas jóvenes de hoy?

Joan: Solo sigan tomando las pastillas del boticario. [Risas]

Angus: Oh, por favor.

Joan: Está bien, entonces, sean pacientes unos con otros. No dejen que su ira los consuma. Piensen antes de hablar. Muchas veces, las parejas pelean por tener la última palabra. Pero realmente no hay una última palabra. Una buena relación tiene que ser 50 y 50. No 90 y 10, como muchas que existen.

Koon y Kim tampoco querían una foto, así que aquí están sus manos

Koon de 80 y Kim de 74: casados hace 50 años

¿Cómo se conocieron por primera vez?

Koon: Conocí a Kim cuando ambos éramos jóvenes en la escuela. Cuando crecimos un poco, trataba de pasar el rato con ella, pero siempre tenía planes, o tal vez solo me estaba evitando.

Kim: [Risas] Solo éramos amigos en aquella época, no había nada serio todavía.

Koon: Cuando terminé de estudiar, tenía poco más de 20 años. Un día me dije a mí mismo que debía tomar las cosas en serio y le pedí que saliera conmigo.

¿Cómo fue esa primera cita?

Koon: La llevé en mi moto a cenar.

Kim: ¡Pero llovió mucho! Y la lluvia en Singapur es una locura.

Koon: Tuvimos que detenernos en una parada de autobús para buscar refugio. Cuando la llevé a casa, la lluvia la había empapado de pies a cabeza. ¡Luego se enfermó durante un mes entero!

¿Cuál es su mejor consejo para que las parejas más jóvenes o los recién casados duren tanto tiempo juntos como ustedes?

Kim: Siempre deben perdonar al otro. Y siempre deben cuidar el uno del otro. Prepárense para perdonar y olvidar.

Koon: Estoy de acuerdo. También creo que las parejas no deben aislarse. Tengan algunos amigos externos con quienes puedan acudir cuando lleguen tiempos difíciles.

