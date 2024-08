¡Paren todo! Aquí está la nueva canción de Prophets of Rage

En la primera mitad del año pasado, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk de Rage Against The Machine y Chuck D de Public Enemy y Cypress Hill formaron un supergrupo al cual bautizaron Prophets of Rage, una arrasadora máquina política y un grito más que necesario en medio de un mundo en crisis.



Luego de varias presentaciones y la publicación de algunos sencillos, Prophets Of Rage está de vuelta con el primer adelanto de su disco debut que, según información de la misma banda, verá la luz el 15 de septiembre de este año.

La canción se llama ‘Living on the 110’ y es una descarga furiosa dedicada a esas personas que viven en la extrema pobreza y sin hogar. Según un comunicado, Tom Morello comentó que «la 110 es una autopista elevada de Los Ángeles debajo de la cual habitan miles de indigentes. Bentleys y Rolls Royces rugen y son conducidos, literalmente, sobre los pobres y sus casas precarias, una perfecta imagen de la grotesca inequidad económica que invade nuestros tiempos». Escucha ‘Living on the 110’ aquí abajo: