¡Paren todo! Esta es la hamburguesa más grande de México

Oficialmente son Las auténticas Hamburguesas al carbón (así las encuentras en Waze si no sabes cómo llegar), pero debido a su tamaño mucha gente las reconoce como “Las Colosales” o simplemente “las hamburguesas gigantes de Izcalli”. Y es que por más de 20 años, este pequeño puesto ubicado en el número 2 de “La Calle del Hambre” (Avenida Toluca, para los no iniciados) se ha convertido en parada obligada para los vecinos y para los curiosos que no pierden la oportunidad de venir a comprobar que, en efecto, estos colosos de carne y pan son más que una leyenda urbana.



En la parte de atrás del pequeño puesto están escritos los tamaños: mediana (240 gramos), grande (300 gramos), maxi (500 gramos) y MEGA: mil gramos. Podría no sonar mucho para los de diente afilado, pero esto en realidad es sólo el peso de la carne que lleva la hamburguesa. Para darme una idea del calibre de estos monstruos, primero me pedí una grande (la penúltima en la escala de tamaño) y cual fue mi sorpresa cuando apenas y logré comérmela, y eso ya con trabajos.

“Lo que tenemos que aclararle a la gente es que ese peso no es el peso total de la hamburguesa. Ese es el peso únicamente de la carne que lleva. A la hamburguesa se le adiciona además queso manchego, quesillo, jamón, tocino, piña, mayonesa, lechuga, catsup y salsa picante. Además súmale el peso del pan. Por eso los clientes que leen eso, dicen “sí me la acabo”, porque creen que es lo que pesará en total, pero ya con todo lo que lleva, la hamburguesa MEGA termina pesando más de dos kilos”, me cuenta Marco Antonio López, quien se encuentra al frente de la parrilla al calor del fogón.

Un dato curioso respecto a estas hamburguesas es cómo se obtiene el pan. Están muy seguros de que realmente son las hamburguesas más grandes de México, porque cuando estaban buscando proveedores para hacer hamburguesas gigantes, los panes llegaban hasta medidas que ni remotamente se acercaban a lo que es una MEGA. Es por eso que los panes los mandan a hacer especialmente y no hay otra hamburguesería que los tenga.

Las familias los visitan, pero claramente son más los amigos, quienes en grupo, vienen a formar parte de este desafío que pone a prueba hasta los más tragones. “He venido varias veces con diferentes amigos y siempre dicen que sí se la van a acabar. La verdad es que terminamos pidiéndola para llevar, porque sí es muy muy grande”, me cuenta Gloria, quien hoy viene acompañada de otras cuatro chicas y piden precisamente la MEGA. Como el tamaño es tan grande que ningún plato le queda, tienen que servirla en una charola para pizzas.. Así es como Marco Antonio las trocea y las sirve en seis o hasta ocho porciones, como si se tratara de un híbrido entre pizza y hamburguesa.

Y justo hablando de esos gallitos que creen que se la van a terminar, llegan Joel y un par de amigos. “Sí me la acabo, cómo no”, dice uno de ellos, seguro de sus capacidades. Pero no llega ni a la tercera parte. Los amigos le hacen bullying al ver su poco aguante y Joel tiene que aceptar que subestimó el tamaño de estas que presumen de ser no sólo las hamburguesas más grandes del rumbo, sino de la República Mexicana.

Tragones del mundo, os invoco a cumplir con este reto.

