¡Paren todo! Kanye West anunció un nuevo álbum llamado ‘YANDHI’, o algo así…

Espera, espera, ¿creíste que Kanye West ya había terminado su año? ¡Pues no! Parece ser que el rapero ha anunciado un nuevo álbum (o algún proyecto) llamado YANDHI, que verá la luz el 29 de septiembre de 2018. El rapero, con su método usual, puso una captura de pantalla de un iMessage con el arte, la fecha y el nombre del disco.



Si el lanzamiento de YANDHI va de acuerdo a lo planeado –que para ser sinceros no es nada seguro–, este sería su tercer disco después de Ye y su álbum colaborativo con Kid Cudi, KIDS SEE GHOSTS . Además, este año también produjo los álbumes de Nas, Pusha-T y Teyana Taylor. Y sí, lo que estás pensando es verdad: YANDHI es una mezcla de ‘Ye’ y ‘Gandhi’, muy a la forma del Yeezus, que fue una fusión de ‘Ye’ y ‘Jesus’.

https://twitter.com/kanyewest/status/1041895861716832256

Parece ser que este nuevo trabajo podría ser una continuación de Yeezus , ya que el arte que Kanye posteó en sus redes es un mini disco con un sticker morado pequeño pegado al lado derecho, similar al sticker rojo de la portada de Yeezus. Además, el rapero estadounidense será el invitado musical a la premier de la nueva temporada de Saturday Night Live, que estará al aire el próximo 29 de septiembre.

Por último, Kanye también anunció que próximamente estará lanzando un álbum junto a Chance The Rapper llamado GOOD ASS JOB, aunque no dio ninguna fecha de lanzamiento. Recientemente, Kanye lanzó “XTCY” y “I Love It”, una colaboración con Lil Pump estrenada en los Pornhub Awards 2018. Mira el particular video a continuación:

