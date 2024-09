La Semana de la Moda de París en blanco y negro

La Semana de la Moda no es un nombre apropiado, igual que Happy Hour, sin importar qué hora o día de la semana sea, está sucediendo en alguna parte del mundo. La semana pasada, fue en París. Mandamos al fotógrafo y cineasta Seven Yatso a La Semana de la Moda de París para que tomara unas fotos espontáneas de los parisinos mientras le mostraban al resto del mundo cómo vestirse como unos mal olientes, sabelotodo, que comen caracoles. Esto es lo que Steven rescató de toda la experiencia:

“Durante la semana de la moda, París se llena de gente vestida de negro, con tenis de Stan Smith. Se decoloran el pelo y lo peinan para atrás. Durante el día, persiguen tiendas de concepto como el Broken Arm y Colette. Y todo el mundo carga una cámara para potenciales tomas de estilo. La gente que va a los shows es más ávida que los que atienden a la Semana de la Moda de Nueva York, ya que se sí necesita algo de esfuerzo poder entrara a la Semana de la Moda de París. A diferencia de Nueva York, la vida nocturna no está plagada de promotores y de relacionistas públicos desesperantes. Entonces no hay mucho tráfico humano de modelos a cambio de entradas a fiestas, lo que hace que todo el rollo sea mucho menos sucio. No hay muchas secciones VIP tampoco. Y la “exclusividad” de las mesas no se trata como un tema religioso. Entonces todo el mundo se mezcla en la pista de baile. La mejor parte de las fiestas de la Semana de la Moda de París son los cuartos de fumadores, que siempre están repletos. De lo que me cuentan, las discotecas de París alguna vez trataron de prohibir los cuartos de fumadores, pero las discotecas empezaron a apestar porque el olor de la gente no la estaba cubriendo el humo de cigarrillo. No hace falta decir que encontré que los cuartos de fumadores son un gran lugar para tomar fotos y escaparse de ese hedor francés que huele a je ne sais quoi«.

Para más fotos de Steven, mira su página web.

Lindsey Wixon

Alyosha Kovalyova

Jacquemus / unknown

Daytona Williams

Simon Porte Jacquemus

Jacquemus Girl

Sasha Melnychuk

Hanne Gaby Odiele

Unknown / Hanne Gaby Odiele

Sasha Melnychuk

Jean-Paul Paula