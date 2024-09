Paris de noche

Fotos : Gilles Elie Cohen

Descubrí las fotos de rockers de Gilles Elie Cohen en 2002, en un documental que se titulabaRock contra el reloj,dirigido por él mismo. Hace poco publicamos en Serious su libroVikings & Panther.Estas fotografías, de un blanco y negro suntuoso, de inmediato me hicieron pensar en el libroBrooklyn Gang, deBruce Davidson, quien había seguido una banda de rockeros neoyorquinos en 1959. En esa época todavía no era editor, pero desde el principio tuve la idea de publicarlas un día.

No fue hasta el verano de 2014 que pude localizar a Gilles Elie Cohen, quien hoy vive en Ámsterdam. Le propuse un proyecto editorial y aceptó ahí mismo. Si bien algunas fotos ya se habían exhibido en una galería importante de la ciudad, la serie permanecía inédita.

Gilles Elie se encontró por azar a los Del Vikings en 1982, en un terreno baldío en el distrito 19 de París, La Villette. Creo que en el momento no era fotógrafo profesional. Empezó a salir con la banda día y noche, a seguirlos en sus viajes, sus festivales y sus conciertos. Fue así como conoció a los Black Panthers, que frecuentaban el mismo medio.

Las dos bandas escuchaban rock’n’roll de los años 50; Elvis, por supuesto pero también Gene Vincent, Eddie Cochran, Chuck Berry o Bo Diddley. En 1982, el renacimiento de los años 50 estaba en todo su apogeo, impulsado, entre otros, por el grupo americano Stray Cats. En ese entonces, numerosos grupos franceses rendían homenaje a los orígenes del rockabilly.

Cuando Gilles se reunió con los Del Vikings y los Black Panthers, todavía eran aliados. La situación cambió y terminaron enfrentándose violentamente un tiempo después. Los Del Vikings eran de los cats, una subcultura de rock and roll de los años 50 que ponía por delante la fiesta, la danza, los trajes de esa época y el amor por los carros cincuenteros. Su estilo y la música que escuchaban –rock and roll de los orígenes, y por lo tanto sus muchos artistas negros- se oponen a otros clanes en la escena del rock and roll: a los Teddy Boys y los Rockabilly Rebels, que se puede decir, tienden a ser más derechistas. Los Teds, numerosos en París y los suburbios, reivindicaban a la vez las influencias inglesa (el movimiento de teddy boynació en Gran Bretaña en la década de 1950) y americana (a través de su estilo de vestirse inspirado en los westerns). Estaban cerca de los Rebels, que compartían los mismos peinados extravagantes y una pasión por el rockabilly «sur».

Los Del Vikings y los Black Panthers terminaron entrando en conflicto con los Teds. Las dos bandas organizaban tropeles a la salida de los conciertos y en los mercados de pulgas de Clignancourt. Los Rebels, que portaban la bandera sudista, percibida por los Panthers como un símbolo de la esclavitud, se veían obligados a arrancársela de la camisa cada vez que se cruzaban. Los Panthers, cuyo nombre hace referencia a un grupo de activistas negros americanos, pueden ser considerados como los precursores de las bandasantifas y otros perseguidores de skins. Su práctica de artes marciales y su estilo –su notable pasión por los camisones de la fuerza aérea de Estados Unidos –, serían asumidos después por las pandillas Ducky Boys, Red Warriors y Black Dragons, que se dedican a combatir a los skins y neonazis en las calles de París.

Creo que treinta años más tarde, estas fotos hacen resurgir recuerdos sorprendentemente vivaces. Es como si el tiempo no hubiera borrado nada. Estas bandas vivieron un periodo increíblemente intenso, lleno de emociones y fiestas paroxísticas. Son el espejo del clímax de una juventud que quemaba candela por los dos extremos.

El destino del joven rockero que figura en la portada de Vikings & Panthers, Petit Jean, es revelador de este frenesí. Después de haber sido parte de Del Vikings, se unió a los punks de la fuente y a los Inoccents en Châtelet en 1983 y comenzó a seguir La Souris Déglinguée. Luego se fue a Inglaterra a seguir la banda The Meteors. De regreso a París, a finales de 1980, dice la leyenda, fue asesinado en un enredo en la estación de metro de Stalingrad. La Souris Déglinguée le dedicó una canción, «Little John», que aparece en su último álbum, Les Toits du Palace.

Este periodo, esta escena de 1982, pertenece a un pasado que quería evocar. Estos jóvenes defendían, a su manera, una forma de vivir auténtica. Representaban una cultura original, exigente, con sus códigos precisos y su propia música. Hoy, llevarían puesta ropa deportiva y escucharían Rohff y Booba… Vikings and Panthers presenta el último arrebato de una escena fiel al rock’n’roll de los orígenes, que fue barrida luego por el rap y la electrónica. También es una reflexión universal sobre el tiempo que pasa y los sueños crueles de la juventud, donde la inocencia y el candor coexisten con la violencia más feroz.