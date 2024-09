Un parque acuático taiwanés deviene en un infierno después de un accidente

Un parque acuático de la Ciudad de Nueva Taipei se transformó en un infierno el pasado sábado por la noche cuando uno de los efectos especiales desplegados durante un recital de DJ — humo colorado esparcido entre la multitud — prendiera fuego, quemando a más de 200 asistentes.

En un vídeo del incidente se puede oír como el volumen del remix de la canción de Jay-Z y Kayne West «Niggas In Paris» va descendiendo justo antes de que la nube prendiera y después se escucharon gritos y se produjo una avalancha entre los asistentes del escenario.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 20:30, hora local, en el parque Formosa Fun Coast durante un evento organizado por Color Play Asia. Los fotógrafos mostraron víctimas quemadas siendo llevadas fuera del parque en balsas hinchables.

Wang Wei-sheng, un enlace con el centro de mando de los bomberos de la ciudad, contó a Associated Press que la explosión fue accidental, y que las autoridades no saben que era exactamente la pólvora que prendió. Organizadores de eventos similares en Estados Unidos, como el nacional Color Run, dicen que las pólvoras que ellos usan no son tóxicas, están libres de metales pesados y están hechas con tintes regulados por la asociación estadounidense Acción Federal sobre Comida, Drogas y Cosméticos.

83 de los más de 1.000 asistentes en el evento sufrieron serias quemaduras — algunas de éstas cubriendo más del 40 por ciento de su cuerpo — y otros 131 fueron tratados por heridas menores, añadió Wang. No hay ninguna muerte reportada.

El alcalde de Ciudad Nueva Taipei Eric Chu se ha referido a ello como «el peor incidente masivo [que nunca] ha sufrido Nueva Taipei». Ha ordenado el cierre del parque hasta que la investigación finalice. Portavoces del ahora clausurado Formosa Fun Coast dijeron, en un comunicado, que van a trabajar «comprensivamente» con el cuerpo de bomberos.

