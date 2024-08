Cinco preguntas sobre el vídeo de las chaquetas del PP de Fuerteventura

Existe el cine y luego existe Orson Welles, de la misma forma que existen las campañas políticas y luego existe el PP. El pasado viernes, durante el despegue de la campaña para las municipales, el PP de Fuerteventura presentó al mundo un extraño vídeo a través de su cuenta de Twitter, una especie de metáfora elaborada en la que el partido pedía a sus votantes que no les abandonaran, que siguieran votando al partido azul.

En el vídeo asistimos a una escena costumbrista en la que una señora llamada María entra en una tienda de ropa de barrio a buscar una chaqueta azul que, parece ser, había encargado. Aquí la metáfora ya ha empezado, la chaqueta es azul, ¿sabéis a lo que me refiero? Sigamos. La dependienta, haciendo alarde de su profesionalidad y de sus conocimientos de las nuevas tendencias en el ámbito textil le propone a María otras opciones de colores, poniendo sobre la mesa una chaqueta verde y otra naranja.

Llegados a este momento, quiero que seáis conscientes de que existe una persona en este mundo que estuvo pensando un buen rato (ni que fueran tan solo treinta minutos) el argumento y mensaje de este vídeo. “¿Utilizo chaquetas o zapatillas? El símil de la chaqueta con la ideología es más conocido, creo que tiraré por ahí aunque le daré un par de vueltas”. Con las chaquetas encima de la mesa, María decide coger la azul, la de toda la vida, mientras descubre horrorizada la presencia de una cuarta chaqueta, en la lejanía. Una chaqueta roja. Desafiando el complemento carmesí, mira a cámara y exclama, “¡No cambio! Me necesitan y los necesitamos”, mientras aparece un texto en pantalla que reza “Empieza la Remontada (sic), ¡Quédate!”.

Varias preguntas se han amontonado dentro de mi cerebro, empecemos.

¿PUEDE SER ‘¡QUÉDATE!’ EL PEOR ESLOGAN PARA UNA CAMPAÑA POLÍTICA?

Probablemente. Apelar al victimismo y a la miseria no es lo que se acostumbra a hacer en las campañas políticas, cargadas de seguridad y fuerza. El endeble eslogan de “¡Quédate!” es un ruego desesperado, un último grito que se lanza desde el balcón cuando la pareja ya ha hecho las maletas y está a punto de subirse a un taxi. Pero puede que la debilidad les funcione y la gente sienta ternura hacia ese perrito mojado y moribundo que han abandonado en la calle.

¿CUÁNTO SE HAN GASTADO EN ESTO?

Esta es una de las grandes preguntas que surgen al ver el vídeo, porque es muy tentador imaginarse que alguien ha cobrado, no sé, 500 euros por hacer esto. Gracias a Dios, el mismo PP de Fuerteventura ha explicado que no se han gastado ni un solo euro y que rodaron el anuncio en una hora. Teniendo esto en cuenta, nos viene la siguiente pregunta a la cabeza.

¿ES LA ÉTICA DIY UN CAMINO VÁLIDO PARA UNA CAMPAÑA POLÍTICA DE UN PATIDO DE DERECHAS?

Este anuncio ha sido realizado sin intermediarios, utilizando cámaras, micros y actores no profesionales. Si bien la ética del do it yourself encontraría puntos en común con esta forma de afrontarse a la producción de un vídeo, este se erige sobre una ética anticapitalista, campo en el que el PP no está precisamente dotado. Podríamos decir que el PP de Fuerteventura ha hecho uso de la apropiación ideológica y se la ha llevado a su terreno, pues esta producción paupérrima y amateur juega a favor del eslogan de la campaña (“¡Quédate!”) al generar un sentimiento de pena al espectador. Por supuesto tiene un punto inmoral, pero esto también juega a favor del ethos del partido.

¿POR QUÉ DIABLOS SE LLAMA MARÍA LA PROTAGONISTA?

Intuyo cierta influencia cristiana en la elaboración de la narrativa del anuncio. Tenemos a una María, también tres regalos de colores muy distintos (y probablemente fabricados en Oriente) y luego una traición final. No lo sé, pero creo que aquí no se ha dejado nada al azar. Insisto, incluso la factura de videoaficionado de la cinta ha sido algo muy pensado, un gran mecanismo emocional que busca que votemos a esta gente por pena.

¿POR QUÉ LA MUJER DECIDE QUEDARSE CON EL TRAJE AZUL ANTES DE DESCUBRIR LA CHAQUETA ROJA? NARRATIVAMENTE NO TIENE SENTIDO, ESTA MIERDA.

Cualquier persona que haya visto un par de películas sabrá que los protagonistas toman decisiones a partir de ciertos conflictos, en fin, que las cosas no pasan porque sí. En esta película del PP María decide escoger la chaquetita azul antes de descubrir el traje rojo, que es el villano que debe vencerse, que debería ser lo que hace que ella coge fuerzas y decida calzarse la chaqueta buena, la azul. En fin, que la resolución del conflicto llega antes que el propio problema. ¡Menudo error de principiantes! Aunque quizás esto es precisamente lo que querían, como venimos diciendo en este artículo. ¿Es esta pieza una genial obra de marketing? Probablemente.

