Pasé una mañana en la emisora oficial de los espiritistas colombianos

Al ingeniero Jorge Francisco León un espíritu le enseñó a hablar portugués a los treinta años. Eso le cuenta a la gente. Dice que llevaba apenas cinco horas en Río de Janeiro y un compañero suyo lo invitó, con entusiasmo, a una convención en un centro espiritista. Jorge Francisco aceptó con recelo. Tenía miedo. Él, que había visto tantas películas de terror, proyectaba con morbo y algo de susto que frente a sus ojos iba a ocurrir un despliegue espectacular: cuerpos flotando a través del recinto, mujeres delirando en lenguas muertas, puertas abriéndose y cerrándose solas, juegos con la tabla Ouija para convocar ancestros perdidos.

Ni con su español cachaco hablado despacio ni con su precario inglés había logrado entablar una conversación sostenida con ningún brasilero mientras esperaba afuera, invadido por la curiosidad. Había más de quinientas personas. «Pero tan pronto ingresé a la sala empecé a entender. Hablaba y la gente me respondía clarito. Sin darme cuenta, había aprendido portugués perfecto. Adentro no era un espectáculo, sino una gran conversación en la que aprendí muchísimo. Pero, tan pronto salí, me volvieron a cortar la luz: quedé incomunicado, volví a no saberlo. Luego me explicaron que había sido un espíritu, un espíritu que me ayudó a entender todo».

Ese día recibió su primera edición de El libro de los espíritus, de Alan Kardec: la biblia del espiritismo, que ahora carga siempre en su maleta. Ese día también decidió que debía seguir la doctrina y compartirla con el mundo.

***

Los seres materiales forman el mundo visible o corporal, y los inmateriales, el Mundo Invisible o Espírita, esto es, de los Espíritus.

Kardec, El mundo de los espíritus

* * *

Radio Colombia Espírita es la plataforma de comunicación oficial de la doctrina espiritista en el país. Jorge Francisco, que ahora tiene setenta y dos años, la fundó en 2008 y, por su éxito entre la comunidad, decidió armar una parrilla de programación continua las 24 horas del día en internet. Empezó casi por su propia cuenta, con programas doctrinarios en los que informaba y compartía los resultados de sus larguísimas tardes de estudio de los libros de Kardec. Más adelante, con cuatro colaboradores, inventó diez secciones fijas en las que difunde las noticias sobre encuentros del movimiento espírita en diferentes lugares del país, socializa experiencias de las «sesiones mediúmnicas» a las que asiste e invita a la gente a conocer de fondo a su comunidad.

«Hay de todo: programas para niños, radioteatro, magazines, noticias y transmisiones doctrinarias que giran en torno al espiritismo. Hay, incluso, un programa que se llama El internauta pregunta y el espiritismo responde en el que hablamos con la gente. Es el único que es en vivo», me cuenta Jorge Francisco, pausado, con esa voz grave y serena que añoran todos los locutores. «La gente llama y hace preguntas como: Cuántas veces tiene que venir uno a reencarnar o Tengo un espíritu que me está mortificando. Y nosotros ayudamos».

El estudio, ubicado en pleno barrio San Felipe de Bogotá, es una pequeña oficina en el último cuarto de una casona vieja, ocupada por dos micrófonos, tres computadores y una pequeña consola. Allí, en ese cuarto tapizado de bibliotecas con libros de médiums, espiritismo, márquetin, filosofía y un par de afiches de la Confederación Espírita Colombiana, Jorge Francisco y sus invitados ocasionales se sientan a grabar los programas dos días cada semana para nutrir el archivo con el cual organizarán su parrilla semanal.

Jorge Francisco León, director y fundador de Radio Colombia Espírita.

«El espiritismo de la A a la Z», de la Federación Espírita Brasilera, uno de los insumos teóricos para los programas de la emisora.

Lo que ellos llaman «espiritismo» no se parece en nada a los contactos sobrenaturales con gritos y cuerpos retorcidos que retratan los clásicos del terror. Su emisora tampoco tiene el tono arrabalero de programas como El Cartel Paranormal de La Mega. La doctrina espírita en la que creen data, dice Jorge Francisco, de mediados del siglo XIX. «En esa época no había radio, ni televisión. Entonces la gente se divertía usando algo como la Ouija: unas mesitas chiquitas, donde ponían las manos, hacían preguntas y la mesita respondía. Y como nadie sabía por qué, este señor Kardec empezó a interrogarla más, a ponerle trampitas y hacerle preguntas inteligentes. El hombre empezó a averiguar qué había detrás de eso y descubrió que eran espíritus, que todo el tiempo había estado jugando con espíritus».

Para el espiritismo, como se sabe, la premisa básica es que vivimos en un mundo de espíritus. Hay un plano terrenal donde habitamos los espíritus encarnados en cuerpos y un mundo de los espíritus donde están los que ya los han abandonado. «Usted y yo somos espíritus encarnados en unos cuerpos», me dice Jorge Francisco. «Los vivos, los espíritus encarnados, somos apenas una doceava parte del número total de espíritus que existen». Los espíritus pueden ser buenos, bajos, libres o errantes. «Los espíritus libres, esos que ya no están en un cuerpo son los que lo acosan, ocupan o ayudan a uno. Esos espíritus son inmortales. Por eso creemos en la reencarnación: un espíritu puede volver a ocupar otro cuerpo. Y por eso no hablamos de «muerte» sino de «desencarnación»: cuando el espíritu deja el cuerpo».

Las personas que operan como canales de comunicación entre ese mundo de los espíritus y el plano terrenal son los famosos médiums. «Hay personas que tienen cierta facultad especial para comunicarse con los espíritus. Aunque todos somos médiums, unos pueden comunicarse de forma más efectiva», afirma Jorge Francisco. La filosofía y los lineamientos del espiritismo vinieron, dice, cuando Kardec les hizo la misma pregunta a varios médiums que no se conocían entre ellos, y los espíritus les dictaron diversas respuestas que se consignaron en El libro de los espíritus. «Es de los espíritus porque el libro no es él hablando: es la voz de los espíritus. Los que dictaban ese libro eran varios: San Agustín, San Luis, etc. Ellos se dieron a sí mismos el nombre de espíritus de la verdad. Esa es la base de nuestra creencia».

* * *

Los Espíritus se revisten temporariamente de una envoltura material perecedera, cuya destrucción mediante la muerte los devuelve a la libertad.

Kardec, El mundo de los espíritus

* * *

JORGE: Todos somos médiums, eso intenta enseñar esta radio. Usted lo habrá podido escuchar en cosas más mundanas como, por ejemplo, la inspiración que tienen algunos artistas. Mozart componía sinfonías a los cuatro años, porque era un espíritu que ya venía con esa preparación. Muchas veces uno escribe algo o da una conferencia y todo fluye, y luego uno escucha la grabación o lee y piensa «esas ideas de dónde vinieron».

YO: ¿Vienen de los espíritus?

JORGE: ¡Claro! Imagínate que tú te vas al otro plano y quedas incomunicado. «Cómo hago para venir a comunicarme», se preguntan ellos. Y hay muchos medios. Una de las maneras es lograr que una persona que tiene esa capacidad pueda funcionar de intermediario, un médium experimentado. Pero hay muchas otras: los espíritus se comunican por el computador, por el teléfono, por la televisión. Allá hay espíritus trabajando todo el tiempo para comunicarse aquí.

YO: ¿Y cómo hace uno para comunicarse con ellos?

JORGE: Uno puede comunicarse hasta con seres queridos, porque la mediumnidad se puede educar. Pero eso depende de la estructura física de uno, no tanto de la espiritual. Hay investigadores que han encontrado que cada uno de nosotros tiene una glándula: la glándula pineal, que tiene unas funciones orgánicas muy importantes, pero también funciones espirituales.

YO: ¿O sea, uno habla con los espíritus desde su glándula pineal?

JORGE: Han encontrado en esa glándula algo que se llaman cristales de apatita. Las personas que tienen determinada proporción de cristales de apatita tienen mayor sensibilidad al desarrollo de su mediumnidad.

Archivos audiovisuales de los diferentes Congresos Espíritas Colombianos que Jorge Francisco conserva en el estudio

* * *

Los Espíritus desencarnados, o errantes, no ocupan en modo alguno una región determinada o circunscrita. Están por doquiera en el espacio y a nuestro lado mismo, viéndonos y codeándose con nosotros sin cesar: es toda una población invisible que en torno de nosotros se agita.

Kardec, El mundo de los espíritus

* * *

Aunque en la cabina de Radio Colombia Espírita no hacen sesiones mediumnicas ni se comunican con el Mundo de los Espíritus, Jorge Francisco las organiza con mucha frecuencia en diferentes centros y luego las narra al aire. Una sesión involucra a un director, un grupo de médiums y unos auxiliares. «Se hace una oración, se hace la petición de querer ayudar y ahí los médiums comienzan a sentir la comunicación. Eso es una cita entre los dos planos de la vida: los espíritus llegan y empiezan a tener la aproximación con los vivos», narra Jorge Francisco.

La comunicación, dice él, puede darse de diversas maneras: «La primera es que el médium reciba el espíritu y el espíritu le dé mensajes para escribir. Generalmente lo hace con la letra del espíritu que está hablándole. La segunda, es por medio de la escucha. Aquí hay un espíritu que me está diciendo esto y lo otro o Mira, acá está tu mamá dándome este mensaje. La tercera, es por medio de la vista: Aquí hay un señor alto, vestido así, que está diciendo esto. Y la última es la de los espíritus que incorporan: el médium permite que el espíritu entre y tome las cuerdas vocales, los mecanismos de la dicción, para que hable. Y hablan, con la voz del espíritu».

Parrilla de programación semanal de Radio Colombia Espírita

Los espíritus que asisten suelen ser espíritus sufrientes, con «dolores morales», me cuenta Jorge. «Hay muchos que ni siquiera se han dado cuenta de que están muertos: entonces se les guía, se les hace una terapia para que puedan reconocer el estado en que están y cómo pueden cambiar». A él mismo le ha tocado sentir espíritus que llegan en situaciones violentas. «No es como en las películas que se levantan los cuerpos y se azotan contra las paredes. Pero sí me han llegado a agredir y a decir groserías, porque son espíritus bajos. Pero eso se controla, uno no lo permite. En la medida en que se instruye, porque su pesar es muy grande, se puede cambiar».

El motor de Radio Colombia Espírita es, entonces, ese: dar a conocer consejos para cuando algo así sucede, invitar a la gente a sesiones de médiums, aleccionar a sus fieles (aunque, insiste él, el espiritismo no es una religión sino un «conjunto de conocimientos organizados, una doctrina») y, también, moralizar. «No estamos de acuerdo ni con el aborto, ni con el suicidio, ni con la eutanasia. Eso es producto de espíritus bajos que nosotros ayudamos a alejar de ti a través de nuestros programas y sesiones».

Antes de irme, le pregunto a Jorge Fernando qué piensa de los escépticos, de los que piensan que lo que habla en sus programas es una gran mentira. Con risas leves, responde: «A todos en algún momento se les manifiesta un espíritu y los hace dudar: con pálpitos, con sensaciones. La doctrina nos enseña que cada uno de nosotros está rodeado de una cierta cantidad de espíritus: si uno es bien maloso atrae por afinidad espíritus malignos, pero si uno es una persona recta, hermano, está muy bien acompañado. No hay que creerlo para sentirlo».

