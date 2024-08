Paséate en el scooter con “By My Own”, la nueva canción de Robot

Robot es uno de esos personajes que sin mucha ciencia ni fórmulas baratas logra encandilar juventudes. El tipo es carismático, sencillo, carialegre, despreocupado, y tiene mucha hambre. Retrata nuestras intenciones y conecta con atino. No lo conoces y te va a caer bien. Así es cómo es.

El año pasado, sacó del horno el Chocolate Blanco, una colección de 23 tracks donde el cachanilla radicado en Guanatos deja ver su destreza para moverse entre ritmos de naturaleza trapichera y r&B, pero también sonidos más old-school, dejando como testamento además su participación siempre latente en el g-funk de la West Gold.

2019 lo empezó con un par de videos desprendidos del LP, y ahora vuelve a tocar tierra con el lanzamiento de un nuevo tema que lleva por nombre “By My Own”. Está producido por DJ Lokiuno, ojo rector de Jamgle Records, con una instrumental que encaja como bebé en la pelvis dentro del estilo siempre chill y placentero del Flakito. El visual está grabado en –si la percepción no me engaña– San Diego, California, tierra tocada por la mano sagrada de Jah, donde Robot se pasea en scooter eléctrica con el blunt encendido mientras lidia como G con el problema común de usar gafas oscuras sobre lentes ópticos. Un ‘drote en toda la extensión de la palabra.

El MC de Baja Cali se presentará mañana por la noche en un lugar del centro de la Ciudad de México (más información en este link). Mientras tanto, escucha “By My Own” al inicio de la nota.



