Paséate por las guitarras disonantes de Riel

Basta leer un par de entrevistas de bandas actuales para darse cuenta que los días de jets privados y champaña hasta el amanecer, son más bien cosa del pasado. Incluso hacer una gira independiente y llegar a presentar sus canciones ante fans (asegurados y potenciales), es una actividad que no todos logran, más cuando tu música no está exactamente hecha para las masas.

Aunque el pronóstico diga lo contrario, los miembros de Riel se han embarcado en una carrera que comenzaron a soñar desde aquellos años mozos cuando se quedaban despiertos hasta altas horas de la madrugada para poder ver algún video de Sonic Youth o Pavement en la barra alternativa de MTV. Mora Riel (voz/guitarra) y Germán Loretti (batería) comenzaron a tocar en el 2011 y literalmente no han parado desde entonces; o tal vez se han tomado unos días para ver a familiares en navidad pero es algo que no se puede confirmar.

Mora y Germán llevan en su haber tres álbumes de larga duración —Riel LP (2012), En Viaje (2014) y Sueño Eléctrico (2016)— así como sencillos y EPs en los años intermedios, los cuales los han visto evolucionar de un rock alternativo inspirado por varias bandas de la década de los 90 (en disqueras como Sub Pop, Matador o Touch & Go), y le han ido agregando nuevas tonalidades, viajes sonoros y disonancias. Todo esto lo logran siendo un dúo de batería, guitarra y voz, sin tanto artificio.

Esta actitud austera los ha llevado a dar la vuelta por el continente en varias ocasiones, alternando con bandas de todo tipo y tocando en eventos como SXSW. Se han convertido en estandartes del subterráneo argentino y han llevado esta escena a la atención de varios fans internacionales. Todos sus esfuerzos han sido a través de su actitud DIY, al girar por sus propios medios y no estar atenidos a una maquinaria, lo cual les otorga libertad para hacer lo que quieren, bajo sus términos

Algo grande está por ocurrir con Riel. Su nuevo EP Paseo psicodélico —el cual pueden escuchar en exclusiva dando play abajo y que saldrá a través del sello mexicano Buen Día Records— los ve retomar un sentido melódico que se había quedado de lado, así como doblegar en su compromiso por la experimentación sonora que logran con sus instrumentos tradicionales. El siguiente año tendremos un nuevo larga duración que los verá evolucionar a otra etapa y, por supuesto, se vendrán muchas presentaciones en vivo. Dale play abajo a Paseo psicodélico y después lee una conversación que tuvimos con Mora y Germán a través de Skype.

NOISEY: Este es su noveno lanzamiento desde 2012, ¿creen que ser tan prolíficos ha influído en su sonido? ¿Cómo fue la grabación de Paseo psicodélico?

Mora Riel: Bueno, lo que vos decís es así. Nos gusta sacar por lo menos algo por año y nos gusta también que todo lo que sacamos sea lo más fresco porque nos gustan las canciones y en el momento que estamos sintiendo eso, tocarlas en vivo, editarlas, etc. Y eso creo que hace una evolución muy buena porque estás trabajando todo el tiempo, puliendo el sonido. Eso de no quedarse quieto y siempre estar haciendo música es lo más importante, me parece. Y la verdad muy lindo de trabajar, lo hicimos todo con Estanislao López que es nuestro ingeniero y nuestro amigo, así que fue un proceso súper lindo. También lo grabamos en nuestro propio estudio.

Germán Loretti: Sí, la verdad que hasta a nosotros mismos nos sorprendió la velocidad con la que hicimos todo, gracias al equipo que estamos formando con Estanislao y salió todo natural y espontáneo y es lo que siempre queremos lograr con nuestros discos: que sean lo más espontáneos posible y no dejar pasar el tiempo para que quede lo más natural y honesto posible, digamos.

¿Ustedes que piensan sobre la inspiración contra trabajar constantemente?

Germán: Como la típica frase que dice que el trabajo lleva al inspiración o que la inspiración te encuentra trabajando, es un poco así. Entre más estás tocando, más inspirado estás, más entrenado estás, más cosas nuevas te salen y también entre más estás conectado con la música y con diferentes músicas, ya sea música de tus bandas amigas o bandas que te gustan; son ingredientes que van nutriendo a tu propia inspiración y te ayuda a crear algo nuevo.

Leí una entrevista que hicieron en el 2015 donde dicen que prefieren componer a tocar en vivo, pero a la vez tienen una agenda de presentaciones muy apretada. ¿Ha cambiado esta postura? ¿Es difícil mantener la relación de componer y presentarse en vivo?

Mora: Y bueno, a través de los años vamos logrando un mecanismo mejor o como una fluidez más natural. Lo que nos gusta es dedicarnos full time a esto. Es difícil estar de gira, componer, entrar al estudio, tocar en vivo. A lo mejor hay bandas que se toman más tiempo para componer, tiempo para tocar en vivo, giras. A nosotros nos gusta un poco de todo porque nos dedicamos 100 por ciento a esto y nada, queremos que nuestra música llegue a la mayor cantidad de lugares posibles, entonces ¿qué hacemos? Ensayamos, improvisamos, componemos, sale algo nuevo, lo queremos llevar de gira entonces lo grabamos para que la gente afuera también lo escuche. Entonces llevarlo de gira también es como un proceso que la verdad suma un montón y visibiliza un montón, hace que la gente pueda conocer mejor la banda.

Germán: A esta altura como que ya asociamos la banda más allá de algo que nos gusta y como un trabajo sino también como un estilo de vida porque es lo que realmente nos dedicamos y estamos todos los días trabajando para esto.

¿Piensan que este estilo de vida se puede dar en años venideros?

Mora: Como te decíamos, lo hacemos porque nos gusta y nos sale naturalmente y no pensamos tanto a futuro por más que si pensamos un montón en el futuro de la banda, y la verdad esperamos seguir saliendo de gira por mucho tiempo pero a lo mejor más adelante esa dinámica cambia un poco y no sé. La verdad me gustaría vivir todas las experiencias de tener una banda pero por ahora estamos en este periodo frenético que es lo que más nos gusta.

Germán: Mientras esté todavía esta energía en ebullición la vamos a aprovechar y mientras seamos jóvenes y podamos hacer lo que hacemos lo vamos a aprovechar al máximo.

Foto: Dana Ogar

¿Económicamente es posible ser una banda independiente y vivir de esto?

Mora: Nosotros vivimos en un país que es muy común hablar de lo económico porque sobre todo hoy por hoy es una traba muy grande para todos porque el gobierno que tenemos ahora evidentemente no favorece la cultura ni los espacios culturales para nada. Entonces muchos espacios cierran, tampoco hay buenas becas o posibilidades de recibir plata para hacer un proyecto. Por suerte nosotros nos sentimos muy contentos con lo que logramos y con las propuestas que nos llegan de golpe como “¿quieren venir a tal lado?” Y nos dan los pasajes, nos dan el lugar y nosotros súper agradecidos y nos encanta eso y la verdad que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo para bien y nos alegra que sea así. Ojalá la situación de nuestro país mejore y nada, seguir adelante, obvio.

Germán: Es cierto que la realidad de Argentina está muy dura e inclusive salir a tocar afuera y volver te hace ver un poco más la realidad que pasa acá y uno trata también de imponer las cosas y tratar de mejorarlas y de informar a las demás bandas y colegas para que entre todos tratemos de hacer una movida mejor dentro las pocas posibilidades de las condiciones socioeconómicas y políticas que hay.

Mora: Estamos muy agradecidos con nuestro público de acá que es nuestro público y lo queremos un montón porque la verdad que la situación es muy difícil y siguen viniendo al show, pagan su entrada. La verdad es que estamos muy agradecidos con todo el mundo.

He leído que ya hay pocos recintos como tal en Argentina y que ahora hay más fiestas clandestinas que deben esconderse de la policia y los inspectores.

Mora: Los recintos que quedan la verdad es que muchos valen oro, nos dan el espacio para tocar a pesar de la situación y los otros lugares más clandestinos también. Lo que nos importa es que la gente vaya a vernos, que haya buenas condiciones para que todos disfrutemos el shows. Vemos que para las bandas más nuevas es más complicado, incluso tienen que aceptar lugares que te cobran por tocar porque alquilan el lugar, lo que nosotros estamos bastante en contra pero bueno, también es un círculo vicioso tomando en cuenta la situación del país.

¿Qué inspiró las canciones de Paseo Psicodélico?

Mora: Paseo psicodélico es un poco como un reenamorarse de todo: de la vida, la banda, la pareja, de todo y cómo seguir adelante con más fuerza. Es como un renacer. Y nada, a nosotros particularmente nos gusta la psicodelia y algunas cosas un poco más ilegales que no vamos a mencionar. Nos gusta mucho salir a pasear. Por ejemplo, este año estuvimos en Uruguay que nos gusta mucho, ya le habíamos dedicado otras canciones como “Nocturno” de Sueño Eléctrico, y nada, dimos muchos paseos por la playa. Hay playas muy vírgenes donde no hay nadie y creo que salió un poco de ahí y de algunos viajes tanto internos como externos.

Germán: Fue, digamos, un paseo psicodélico literal.

