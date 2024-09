Pata, puño y greña: los momentos más brutales del primer día de ‘Rockal’

Vea aquí todo nuestro cubrimiento de Rock al Parque 2017.

La tradición dicta que el sábado sagradamente es el día de los metaleros en Rock al Parque, y esta vez se bolió mecha con lo mejor del metal. Pero en esta, la edición número 23 del festival, hubo espacio para la fusión entre en la música tradicional de colombia y la furia de la distorsión, lo cual avivó ese sentimiento raizal, con una mezcla de nuevos sonidos y ritmos tradicionales, sin dejar de lado la pesadez y la velocidad que nos hace boliar greña desatadamente.



Videos by VICE

Salvo una que otra lloviznita pasajera, el clima jugó a favor. Y aunque para unos la requisa estuvo más breve que en años pasados, otros sintieron el manoseo y la raqueteada aún más fuerte, al punto que la Policía empezó a decomisar monedas, disque para garantizar que no se fuera a agredir a nadie durante los shows. ¿Así de graves están las finanzas en la institución?

En fin.

El primer grito de batalla lo dio UMZAC con esa rarísima pero putamente elaborada voz lírica de sus sopranos, los guturales claro que no dieron espera mientras seguían toteando con folk metal y además el toquesito indígena con el que saludaron el festival estuvo genial. Por esa misma línea Head Tambo hizo lo propio y se conectó, junto a su público, con el tema raizal. Los blast estuvieron perfectamente pausados para que el rasgueo de las maracas y los golpes de las percusiones menores no se perdieran, además nos dejaron en claro que el folclor c0olombiano y el metal juntos pueden ir de maravilla.

Por el lado del escenario Bio, Cobra llegó a cortar cabezas con el trash más atravesado y más agudo que podría imaginarse para una apertura más bien tempranera en ‘Rockal’, las guitarras compitieron al compás de los primeros «wall of death» que comenzaron a generarse y a calentar los ánimos. Y aunque Ekhymosis no convocó tanto parche, los que cayeron lo hicieron para entonar junto a los rockeros ya veteranos la clásica ‘Solo’.

De un solo sopetón la tarde fue cayendo al son de Organismos con ‘La Bruja’, vieja gloria del ultrametal colombiano, animando a la gente en el escenario Eco. Poker y sus voces degarradoras pusieron a una horda de mechudos y punkos a darse en la jeta en un pogo de saltos frenéticos en el escenario Bio, que más adelante recibió a las brasileras de Nervosa que nos volaron la cabeza con una presentación impecable. Mientras tanto, aún con el sol encima, el escenario Plaza recibió a los alemanes de Heaven Shall Burn, quienes, encabezados por la voz de Marcus Bischoff y con el twist endemoniado del batero, dieron un show con un setlist desenfrenado y demente. Totearon con ‘The Weapon They Fear’ y no desilusionaron con su posición política respecto a la guerra y a la desigualdad social con ‘Endzeit’ y ‘Black Tears’. En realidad.

Lea también:



Llegó la noche y con ella la despedida de Darkness de los escenarios luego de treinta años de trayectoria musical. Temas como ‘Metalero’ y ‘Espías Malignos’ pusieron a gritar a todo el parque, y entre el público se oía el desesperado alarido «¡No se vayan, hijueputas!». Mientras tanto, el escenario Eco iba cerrando sus puertas con Reencarnación y como siempre ‘Piolín’ puso en boca de todos ‘Puta Religión’, ‘Utopía’, ‘Alucinógeno’ y por supuesto fue increíble escuchar ‘Reencarnación 888’ al unísono. Además se botaron un tema nuevo que dejó a todos sudando de la boliadera de mecha.

Vamos a ignorar el video de homenaje tan flojo que le hicieron a Elkin Ramírez, porque si hay algo cierto es que se merecía mucho más que unos reencauches de entrevistas viejas a blanco y negro. Pero el público honró la memoria del Titán, cuando en el parque retumbó la letra de ‘Lenguaje de tu piel’.

El final de la jornada vino de la mano de Herejía y Death Angel en el escenario Bio con dos señoras presentaciones que, si bien merecieron más público, pusieron a corear y a cabecear al que tenían con toda. Luego vino Vein con una presentación alucinante y sin mucho que envidiarle al acto de cierre. La banda sacó un repertorio más de cabeceo que de pogo, mientras paralelamente el artista Iván Chacón iba pintando un mural a carboncillo.

Finalmente y para despedir el primer día, la cereza del pastel fue Lamb Of God. Llegaron putiando de alegría al público, sorprendidos de la concurrencia del Simón (llenaron al tope el escenario Plaza) y nos regalaron de cierre una presentación épica. De principio a fin mantuvieron la energía en la cima, y pudimos poguear y cabecear hasta la última gota de sudor con ‘Laid to Rest’. Con ‘Ghost Walking’ nos llevaron a caminar por el infierno un rato.

Un cierre digno para un primer día lleno de golpes.

Foto: Santiago Sepúlveda | NOISEY Colombia

Foto: Santiago Sepúlveda | NOISEY Colombia

Foto: Santiago Sepúlveda | NOISEY Colombia

Foto: Santiago Sepúlveda | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Pablo David G. | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Santiago Sepúlveda | NOISEY Colombia

Foto: Santiago Sepúlveda | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia



Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Mateo Rueda | NOISEY Colombia

Foto: Santiago Sepúlveda | NOISEY Colombia