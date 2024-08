Hablemos del extraño fenómeno de los camellos en patinete eléctrico

Hasta la fecha de hoy los camellos solían desplazarse en moto, en coche o bien a pie, pero parece que la revolución medioambiental ha cuajado en el mundo de los estupefacientes y ha aparecido un extraño fenómeno que no deja de sorprendernos: el de los camellos en patinete. Los tiempos cambian y los seres humanos evolucionamos en todos los aspectos y en un mundo en el que los camellos venden por internet, aplican estrategias de marketing, ofrecen cocaína rosa y hasta incluso servicios telefónicos 24/365, era lógico que se diese esta revolución en el mundo de los transportes.

A mediados de junio los Mossos de Esquadra detuvieron en Barcelona a un narcotraficante que se trasladaba en patinete para transportar la mercancía. Se trata de un hombre de 26 años de nacionalidad brasileña que residía en la calle Aribau de Barcelona.



Los agentes incautaron allí un botín bastante considerable: varias dosis de cocaína, anfetamina, casi 400 pastillas de éxtasis y un centenar de píldoras de estimulación sexual valoradas en más de 55 000 euros. También decomisaron tres patinetes eléctricos con los que el delincuente transportaba la droga.

Podríamos pensar que es un caso aislado, que esta persona simplemente usaba este método de transporte como cualquier trabajador trajeado que medio dormido cruza la Diagonal de punta a punta apretando el acelerador para no llegar tarde a la oficina.

Podríamos incluso sospechar que el susodicho era un auténtico activista a favor del medio ambiente que aparte de usar su taza de cerámica cada vez que iba a un bar y se pedía un café para llevar carreteaba algo de MDMA por si conseguía colocarlo a algún festivalero camino a un concierto de trip-hop.

Pero no. No es la primera vez que esto ocurre en Barcelona. No es el primer camello que ha pensado en un patinete como método de transporte para pasar desapercibido en la gran ciudad. En el barrio del Eixample ha habido al menos dos casos más durante los últimos años.

Según nos cuenta el subinspector Josep Maria Pujol, jefe de investigación del área del Eixample de los Mossos d’Esquadra, en poco tiempo han visto como este fenómeno se iba extendiendo. El primer caso del que tendrían constancia en esta zona de Barcelona se remite a hace un año, en el que los agentes detuvieron a un total de once personas pertenecientes a una organización criminal.

Durante la macrooperación de octubre en los narcopisos en Ciutat Vella confiscaron una decena de patinetes y bicicletas eléctricas usadas por los narcos para moverse entre sus locales. En este tercer caso la policía no ha podido localizar el punto de recogida de la droga pero sí ha podido ejecutar la detención en el piso de la persona en cuestión. El hecho de que se moviese en patinete ha dificultado destapar aún más el operativo.

“El seguimiento es complicado a no ser que se realice con otro patinete”

El hecho de que los tres casos de camellos en patinete sean de la misma zona invita a hacer una reflexión seria sobre por qué el Eixample es el paraíso para este tipo de delincuentes con presuntas preocupaciones medioambientales. O eso o es que realmente los mossos del Eixample son lo más parecido a Carrie Mathison que nadie haya conocido jamás.

Si hacéis el esfuerzo de teclear las palabras “camello” y “patinete” juntas en google la mayoría de noticias vinculadas a la búsqueda acontecen mayoritariamente en Barcelona. Si bien es verdad que otras localizaciones como San Roque en Vigo, se han visto afectadas por este fenómeno, en general traficante y patinete se asocian a la capital catalana.

En noviembre de 2018 se registró otro caso en Ciudad Real y en esta ocasión los consumidores se ponían en contacto con el distribuidor de sus estupefacientes a través de Telegram y otros canales de mensajería. Todo muy actual y adaptado a nuestros tiempos.

“Se junta la moda de los patinetes con el hecho que es un vehículo de difícil seguimiento”, nos dice Pujol, que añade otro motivo a la elección del patinete para traficar con sustancias ilegales. “El seguimiento es complicado a no ser que se realice con otro patinete”, asegura.

De momento la mayoría de los cuerpos de seguridad no cuentan con recursos de este tipo y eso los camellos lo saben. El código penal permite que todo el material decomisado pueda pedirse para el uso de la policía y los agentes poco a poco los están consiguiendo. Según refiere Pujol desde el área de l’Eixample se pedirán los patinetes incautados en este caso al juez para poder hacer futuros seguimientos y poder pasar más desapercibidos.

Si ya hace años que se han incorporado en algunas patrullas las bicicletas a lo Pacific Blue ahora los patinetes serán un must para las flotas de transporte policial. Y cuando ya todos los policías tengan su Xiaomi Mijia M365 y intenten seguir a los delincuentes por los carriles bicis de las ciudades, entonces los camellos usarán drones para transportar su mercancía.

Porque hagas lo que hagas los recursos de las administraciones siempre irán muy por detrás de las modas o las tendencias. Las nuevas corrientes rompen con las anteriores y cuando lo underground se vuelve mainstream triunfa un nuevo estilo que cava la brecha que marcará la diferencia. Por eso las drogas y los que trafican con ellas permanecerán allí a pesar de estarnos destruyendo.

