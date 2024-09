Patrice Bäumel: quiero hacer las cosas bien o mejor no hacerlas

De alguna manera u otra, debes conocer el nombre de Patrice Bäumel. Ya sea por sus producciones en sellos como Get Physical, Kompakt o Systematic, o por su residencia en Trouw, el cual podría haber sido el club más importante de Holanda, donde organizaba sus noches tituladas «Black Magic» y «Hi-Fi», o simplemente porque es uno de los DJs más cabrones en todo el planeta. Eso es una aseveración dura, pero el Sr. Bäumel siempre se ha distinguido por magistrales dotes en el arte de las mezclas y una diversidad digna de asombro. Esta semana comienza una extensa gira por México, antes de que arranque, lo contactamos para platicar un poco:

THUMP: Definir a Patrice Bäumel es difícil porque en tus sets, podemos escuchar todo desde los clásicos como Depeche Mode hasta percusiones de Jazz mezcladas con un track de progressive. ¿De dónde proviene toda esa diversidad?

Patrice Bäumel: Crecí en una casa donde tocaban muchos tipo de música todo el tiempo. Mi padre es un periodista musical, lo que significó estar expuesto a todo desde el Free Jazz hasta Noise experimental. Actualmente, sólo intento llevar conmigo la mayor parte de mi trasfondo musical como sea posible. Cuando la gente me pregunta qué tipo de música toco, siempre me es difícil responder. Los géneros o términos de publicación no son importantes para mí, sólo me interesa el tipo de emoción, energía y movimiento que una pieza musical o sonido llevan consigo. Cuando mezclo un track con otro, creo que la magia ocurre cuando hay mucho contraste y tensión entre dos tracks. Eso nunca pasaría si sólo tocara tracks estándar de tech-house mutuamente, durante toda la noche.

¿Cuál es tu inspiración?



Eso es algo difícil de decir. Me encanta ir a museos y ver buen arte – moderno, cosas radicales. Siempre me da ideas para traducirlas al proceso de la creación musical. Estar relajado, saludable y tener suficientes horas de sueño definitivamente ayuda. Pero mis mejores ideas musicales ocurren de forma accidental, desde permitirme jugar sin ningún propósito con el sonido hasta que algo interesante ocurre. El caos es el punto de partida.



Ser residente de un club como Trouw es algo serio, además de formar parte de un sello discográfico como Kompakt, sin menospreciar cualquier otro sello del que hayas sido parte; sin embargo, ¿Cómo ha afectado a tu vida formar parte de la familia Kompakt?



Kompakt ha sido uno de mis sellos favoritos durante mucho tiempo, así que formar parte de esa familia es increíble. En verdad me gusta trabajar con cada una de las personas que trabajan dentro de Kompakt, no hay ningún hype, sólo adultos siguiendo su pasión por la música y haciendo las cosas bien. Finalmente me sentí auténticamente en casa desde el punto de vista musical. Mi itinerario se ha vuelto más complicado, pero lo más importante es que siento un apoyo del 100% por parte del sello, lo cual me permite ser yo mismo. Su aceptación me ha dado mucha confianza artística. Ser un residente en Trouw y antes de eso en Club 11 me ha convertido en un mejor DJ, he tenido tiempo para encontrar mi propio estilo y aprender a leer al público. Pero siento que aún puedo mejor más. Volverse muy bueno en algo, toma algún tiempo.



Has sido residente en clubes maravillosos, en tu opinión, ¿qué se necesita para que un club funcione correctamente?



Todo comienza con una emocionante y ambiciosa visión de lo que quieres representar como club. ¿Qué es lo que te hace único en una manera positiva? Luego necesitas rodearte de gente increíble para hacer que suceda. Todos los que trabajan en el club necesitan ser excelentes en lo que hacen, desde el cadenero hasta relaciones públicas hasta el agente de contrataciones. Los detalles son muy importantes. Cuando tienes un personal bueno, necesitas menos gente en nómina y se realiza un mejor trabajo. Sea lo que sea que hagas, hazlo con el visitante en mente – un buen club necesita una crear experiencia seductora y cómoda. Además de eso, los aspectos más fundamentales tienen que funcionar correctamente: sin una locación inspiradora y gran calidad en el audio, será difícil crear una gran experiencia en un club.



¿Qué ocurrió con EX, tu proyecto audiovisual?



Dejé de hacer EX simplemente porque el aspecto técnico se entrometía mucho con el lado de la música. El formato se sentía rígido, extrañaba la flexibilidad y diversión que siento cuando toco como DJ. Quiero hacer más piezas audiovisuales en el futuro, pero tal vez en un contexto más artístico, no en un club donde la gente se quiere conectar y pasarla bien.



Recientemente comenzaste a tocar con tu acto en vivo, ¿Puedes contarnos al respecto?



No disfruté esa presentación. Sentí como si mi acto en vivo simplemente no fuera lo suficientemente bueno. El set-up que utilicé carecía de flexibilidad y fue sólo un poco más de un dj set con laptop con mis propios tracks y algunos sonidos y efectos. Quiero hacer las cosas bien o mejor no hacerlas. Así que no habrá más de eso hasta que tenga algo que merezca ser llamado «acto en vivo».



¿Qué más nos tienes preparado para este año?



Hay un nuevo sencillo por salir en Kompakt en mayo además de un track exclusivo para la siguiente compilación de Total. También habrá remixes frescos para Stephan Bodzin y la agrupación francesa Colder. En la segunda mitad de 2015 también tengo un sencillo planeado para el sello de Jennifer Cardini, Correspondant. Estoy seguro de qué habrá más sorpresas.



¿Por qué tienes un track titulado Mike Tyson?

Porque los beats pegan tan duro como Iron Mike lo hacía en sus mejores días, fue una elección bastante obvia.

En diciembre del año pasado viniste a México, ¿hay algo que recuerdes en específico de este país?



La gente tan increíblemente amistosa y hospitalaria que hicieron mi viaje algo tan especial. Pasé un tiempo con el equipo local, me mostraron todo tipo de lugares y me presentaron comida maravillosa. Había estado en México antes como turista y es uno de mis países favoritos del mundo. No puedo esperar a regresar, en esta ocasión me acompaña mi esposa y hay un poco de tiempo extra para vacacionar – Tulum, DF, Sayulita.

