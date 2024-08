Patrice Scott: Un pilar del deep house encaminado hacia la perfección del sonido

Sonidos suaves, melodías bailables y sensibilidad son variables que sin duda definen a Patrice Scott, características que se desploman en ritmos conjugados al deep house; donde el funk, el soul y el jazz figuran en las percusiones de sus composiciones, en las cuales sus influencias yacen de las principales ciudades para la música house y techno de Estados Unidos: Chicago, Nueva York y Detroit.

El espíritu de Patrice tiene un sentido real y absoluto hacia la profundidad, dirigido siempre a un buen sonido y a la pista de baile, haciendo un contraste excelente de sus sentimientos y emociones en cada una de sus creaciones musicales, ya sea como DJ o productor, logrando posicionarse como uno de los artistas más dinámicos e innovadores de la Motor City.

Empujado por las raíces de Detroit, su ciudad natal, y con tan sólo 11 años de edad, el productor decidió que su vida estaría envuelta en la sutileza, profundidad e intensidad del techno pero con una marca de house.

El legado de Detroit en su música es sutil e intangible. Sus producciones están estéticamente arraigadas a sus orígenes, he ahí la razón de darle vida a su propio label: Sistrum Recordings, una disquera interesada en lanzar sonidos distintos, que además han sido aclamados por la crítica desde el 2015.

Platicamos con Patrice Scott antes de su presentación en la ciudad de México y esto nos contó acerca de su trayectoria.

Thump en Español: ¿Nos puedes contar una experiencia que te haya marcado, cuando participabas en las fiestas callejeras Direct Drive?

En realidad nunca estuve involucrado en esas fiestas, Direct Drive era un colectivo de DJs y la anécdota es que de muy joven tuve la oportunidad de asistir a una de estas celebraciones, simplemente como espectador con mis amigos. Esta experiencia fue tan inspiradora que me llevó a querer estar en contacto con la música electrónica y dedicarme a ella de lleno.

¿Cuáles son tus bandas favoritas de cuando eras adolescente?

No tengo muchos favoritos pero estos son los que más escuchaba: Earth, Wind and Fire, el jazzista Herbie Hancock, Prince, el vibrafonista de jazz Roy Ayers, y también el pianista de jazz George Duke.

¿Cuál fue el rol del locutor de radio The Electrifying Mojo en tus inicios como DJ?

Mojo tuvo papeles muy significativos y aún los tiene. Él presentaba una gran variedad de música, era muy abierto y no se enfocaba en ningún género en particular. Yo incorporé esta filosofía en mis DJ sets. Trato de que sean muy variados, mostrar que mi rango de conocimiento musical es muy amplio.

De los tracks que has producido, ¿cuál es el que te ha dado más satisfacción y cuál ha sido un gran reto?

Cada canción que le entrego al público me da una total satisfacción, de otra forma no lo sacaría para que todos puedan escucharlo. Con respecto al tema del reto, para mí el reto consiste en encontrar nuevas formas de crear un track, muy parecido a crear nuevos sonidos con un sintetizador.

¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes que se están adentrando en el mundo del Djing, para que sean buenos selectores?

Seleccionar música viene de un gusto individual, se trata de lo que hay en tu corazón y en tu alma. Tienes que seleccionar lo que te haga sentir bien. No creo que haya un método o camino correcto para convertirse en un buen selector, o una fórmula para gustarle a la gente.

En relación a la técnica, ¿cuál sería tu tip o recomendación para dar sets excelentes?

Mi recomendación sería no preocuparte por dar sets perfectos. En mi opinión, un set perfecto me suena a algo aburrido. Simplemente salgan y pongan la música que amen y que les divierta.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de mezclar con vinil?

Las ventajas son que obtienes un cálido sonido análogo, que es mucho mejor que el digital. Las desventajas es que cuando viajas, estar cargando los discos se vuelve muy incómodo y pesado.

¿Además de sacar tus propias producciones, que otra contribución le da tu sello Sistrum al mundo de la música?

Sólo quiero ayudar a productores, músicos y DJs que necesiten retroalimentación y cualquier otra cosa que necesiten para elevar sus carreras y que alcancen el éxito.

¿Cuál es tu percepción sobre cómo ha ido evolucionando el techno y el house hasta estos días?

Creo que su evolución está yendo en la dirección correcta. Muchos productores y DJs jóvenes están descubriendo las raíces de la música electrónica y cómo fue que todo comenzó, y puedes darte cuenta de eso en sus producciones y en sus sets. Es una tendencia positiva que va a mantener viva esta música por mucho tiempo más.

¿Cuál fue la mejor parte de producir tu propio álbum?

El proceso completo fue muy ameno y gratificante. Desde crear temas de base y la construcción de los tracks sobre éstos, hasta darle continuidad a canciones que ya había estado trabajando durante un buen tiempo. Cuando me siento inspirado y creativo es realmente muy sencillo para mi.

¿Tocas algún instrumento? Si es así, ¿qué es lo que te gusta de ello?

Toco el piano y lo que más disfruto al hacerlo es que puedo crear armonías ricas y complejas, que algunas veces resultan en sonidos impresionantes.

Patrice Scott se presentará en la Ciudad de México este próximo en viernes presentado por Cuatrocuartos Bestial Crew en Yu Yu.

