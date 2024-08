Patti Smith y su regreso punk a la CDMX: ¡México es un País Libre!

La poeta y cantautora norteamericana Patti Smith, nos recordó la idea de que un café no es sólo un lugar sino, en realidad, un estado de ánimo. Ella nos deleitó con sus palabras, su humanidad, su sencillez y su humor este pasado sábado en la Casa del Lago en el Parque Chapultepec de la Ciudad de México.

Esta poeta punk nacida en Chicago, revolucionó la forma en la que la poesía se recitaba en la ciudad de Nueva York. Acompañada con sonidos de guitarra, dejaba atrás los recurrentes recitales en la Tribuna de la Iglesia St. Mark´s abriendo las puertas a una poesía marcada por creatividad literaria y que, acompañada por las cuerdas de Lenny Kaye, dejaban al público sin palabras.

Pero el pasado 2 de septiembre, México no quedó en silencio sino que cantó alto y fuerte, mandó mensajes de amor a Patti, dio las gracias con sus aplausos incansables y dejó claro que Patti Smith es querida no sólo en nuestra ciudad sino en todo el país, y respetada no sólo por las generaciones más mayores, sino por las más jóvenes.

Casa del Lago anunció que la cantante estaría compartiendo sus poemas en el recinto sin costo alguno. Las líneas de asistentes daban la vuelta al parque, se decía que entrarían sólo 300 personas, luego que quizás 500, pero finalmente parece que todos los que acudieron pudieron entrar. Se estima que la Casa del Lago acogió a más de 2000 asistentes. El recinto estaba desbordado.

Gracias a este proyecto de «Sesiones de Café la Habana» y con la ayuda de la Galería Kurimanzutto, este ícono de la contracultura estadounidense compartió en español su poema Hecatomb, dedicado al escritor chileno Roberto Bolaño quien a pesar de no haber conocido en persona, la artista dice ser alguien por quien siempre estará acompañada.

Contaba Patti durante el concierto que siempre estuvo enamorada de México, que soñaba con recorrer el país manejando y descubrir todo sobre Frida y Diego Rivera. Contaba también, como anécdota, que durante sus visitas a nuestra ciudad fue tres veces a la Casa Azul: la primera estaba cerrada por reformas, la segunda cerrada directamente y esta tercera, justo en este viaje, por fin pudo entrar pero «Moctezuma le juró venganza» y acabó siendo cuidada por las personas del museo quienes la recostaron en la cama de Diego. Decía que jamás en su vida hubiera imaginado acabar tumbada en tal cama y que a pesar de sentirse enferma, había experimentado uno de los mayores honores de su vida.

Antes de marcharse del escenario, y vestida de rojo –en vez de blanco- en honor a los murales de México, la cantante dedicó la canción «Mothers of The Disappeared» de U2, a las familias de los 43 normalistas desaparecidos. Y además prometió a México gritarle a Trump este próximo 14 de septiembre en el concierto conmemorativo por la muerte de su marido Fred Smith en Central Park (NYC), que «México es un país libre» y nos recordó a nosotros que muchos norteamericanos nos aman. Smith comenzó y terminó su concierto con «People Have the Power» («La gente tiene el poder») acompañada de las palabras: «Creo que todo lo que soñamos puede suceder. Unidos podemos cambiar el mundo».

