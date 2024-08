Paul McCartney lanza dos nuevas canciones

Es algo positivo que la sociedad en general haya recuperado el sentido común y considere a Paul McCartney como el Beatle más relevante. El cñor ha trabajado mucho para obtener dicho título, uniéndose a la generación memey protestando por las cada vez más estúpidas acciones del gobierno de Estados Unidos. Ahora Macca parece que quiere capitalizar esa prominencia, que se ha renovado desde su última placa New (del 2013), con un nuevo álbum, a estrenarse el próximo 7 de septiembre. Se llama Egypt Station, tiene producción de los exitosos millennials Ryan Tedder y Greg Kurstin y acaba de estrenar sus dos primeras canciones.

“I Do not Know” es una de esas baladas de piano patentadas por McCartney, de esas que los cantautores a mediados de los 2000 quisieron copiar con diferentes grados de éxito. Es una canción sombría, la cual se ve compensada por la alegría de “Come on to Me”, que tiene a McCartney en ese modo alegre à la Ram. En una entrevista exclusiva para la revista DIY, Paul dice que se conectó con Tedder para “hacer algo comercial”, inspirado en el proceso colaborativo de la composición pop moderna. La entrevista también comparte muchas cositas sobre el trabajo con Kanye West en “All Day” y la colaboración de Rihanna “FourFiveSeconds”. Son anécdotas tan raras e increíbles como esperarías, como esta historia de cómo llegó a suceder la última canción mencionada:

[Kanye y yo] pasamos el rato juntos durante dos o tres tardes en los bungalows de la parte trasera de un hotel en Beverly Hills, y él iba con su ingeniero y ya tenía un par de micrófonos conectados por si ocurría algo. Estaba jugueteando con mi guitarra, y Kanye pasó mucho tiempo solo mirando fotos de Kim en su computadora. Yo pensé, ¿eventualmente nos pondremos a escribir? Pero resulta que ya estaba escribiendo. Esa es su musa. Kanye estaba escuchando el riff que yo estaba haciendo y obviamente sabía en su mente que podía usar eso, así que lo tomó, lo aceleró y de alguna manera hizo que Rihanna cantara encima.



Realmente no tengo palabras, pero qué bien que la experiencia fue tan reveladora para Paul. Escucha “I Do not Know” y “Come On To Me” abajo. Lee el resto de la entrevista con McCartney aquí.

