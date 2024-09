¿Dónde está la línea que separa el arte de la perversión?

Hasta hace poco, Pawel Tkaczyk era un pintor polaco autodidacta. Sin embargo, eso no comunicaba lo suficiente, así que hace un año le dio por intentar con la fotografía. Pawel dice que eres más que bienvenido para odiar su trabajo, lo importante es que él lo hizo.

En cierto modo me gusta lo que hace, así que aproveché su última exposición en Studio Lass en Varsovia, y lo llamé para charlar un rato.

VICE: Hasta ahora se te conocía como pintor, ¿qué te hizo entrar a la fotografía?

Paweł Tkaczyk: Llegó un punto en el que no tenía que probarle a nadie que sabía pintar, así que decidí dejar de pintar de manera realista y desarrollar mis habilidades abstractas. Y luego de hacer eso durante un tiempo, me di cuenta de que me había perdido de la pintura figurativa. Así que busqué en la fotografía un medio para expresarme. Encontré que ella llenaba el vacío a la perfección.

¿Así que prefieres hacer imágenes de gente en vez de imágenes de cosas?

No tengo realmente una preferencia, son diferentes una de otra. Cuando fotografío objetos es simplemente una cuestión pictórica, como cuando pinto bodegones. Cuando fotografío a una persona, es más una confrontación, un desafío. Me gusta probarme a mí mismo y ver si tengo la habilidad de hacer que la gente coopere conmigo. A veces me propongo deliberadamente una idea extrema, sabiendo de inmediato que no va a ser fácil decirle a alguien que lo haga. Pero la mayoría de las veces logro que suceda.

Dame un ejemplo de cómo abordas a la gente…

Fui a la inauguración de una exhibición y conocí a una chica, decidí proponerle que se quitara la ropa en ese espacio público, en pleno día y rodeada de toda esa gente. Ella lo hizo, no estaba ni borracha ni drogada. Siempre le cuento mi historia a la gente, quién soy, lo que hago, lo que me interesa, les muestro mis fotos y lo que me inspira. Construir confianza es muy importante. Dar un poco de contexto ayuda a la gente a pensar en mis ideas artísticas, más que pervertidas.

¿Piensas en la reacción de público ante tus imágenes?

Realmente no me importa. Lo que es importante para mí es mostrar mi punto de vista. El espectador puede tomar lo que quiera de ellas y pensar lo que quiera. Me gusta la violencia, los temas eróticos y la pornografía. Si mis fotos fueran distintas, no podría decir que son “mías”. Todo lo que hago es de alta calidad, doy todo lo que tengo en lo que hago.

¿Construyes tus propias fotografías?

Siento que es una pérdida de tiempo, prefiero usar ese tiempo para traer nuevas ideas a la vida. Intenté hacerlo yo mismo, pero prefiero hacerlo en el laboratorio. Tomo fotos sin retocarlas y después decido si quiero dejar en ellas alguna falla técnica o suciedad. Considero que esas imperfecciones le añaden valor a la composición final.

Puedes ver más del trabajo de Pawel aquí.