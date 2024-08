Estrenamos ‘XVIDEOS’, la nueva mixtape de Pedro LaDroga

«Quiero dar a ver esto: igual k xvideos me parece la degradación de la sexualidad humana, industria abusiva del cerdeo de los videoclips burdos que usan a las mujeres para dar esa imagen (siempre se podría meter con más clase), llamo a este disco mío así porque me parece una crítica contra esta falsa industria musical pluscuamperfecta que quieren que veamos».

Así arranca el manifiesto que Pedro LaDroga ha escrito para explicarnos XVIDEOS, su nueva mixtape. Una recopilación de temas compuestos entre 2013 y 2015 con los que el artista asimila el falso glamour y la mentira de la industria pornográfica con el de de la industria musical.

Videos by VICE

Son «temas que me he hecho borracho y me flipan porque son míos y me parecen un desfase, pero también veo que algunos son mas chanos de la cuenta, otros con bases robadas, otros de mañaneo casi sin poder hablar», escribe Pedro en su manifiesto.

Hablamos con él de porno e industria musical y estrenamos en primicia su nueva mixtape.



VICE: En el manifiesto dices que XVideos te parece la degradación de la sexualidad humana. ¿Por qué? ¿Estás en contra de la pornografía? Creo recordar haber visto por ahí el nombre Pedro LaPiedra refiriéndose a ti.

Le están metiendo a estas generaciones unos valores totalmente distorsionados del respeto y de la sexualidad. Y, aunque está claro que casi todo es un teatro, los chavales se lo creen y se emocionan. Yo no estoy en contra de nada, cada uno que haga lo que vea, lo que sí es verdad es que hay cosas que son un abuso y un desfase y no son pocas, así que qué quieres que piense.

Lo de Pedro LaPiedra sí, me lo puse un par de veces porque al igual que LaDroga, el sexo es otro vicio, y por la coña de que mi música es porno, y porque soy una diva como María… También es que es una productora super mítica.

«Me parece muy triste que cada vez más haya peña que se crea más cool por explotar una sexualidad que no les pertenece»

Explicando XVIDEOS, tu nueva mixtape, nos has hablado de la «industria abusiva del cerdeo de los videoclips burdos que usan a las mujeres». ¿Crees que la escena urbana en España va por ahí y eso no te mola?

Creo que cada vez es más evidente, en esta industria y en todas, que hay quien ejerce su libertad sexual y hay quien explota abusivamente la del resto. Yo defiendo que cada persona haga lo que quiera, pero me parece muy triste que cada vez más haya peña que se crea más cool por explotar una sexualidad que no les pertenece. No me refiero a España, me refiero mundialmente.

Si algo tiene de bueno nuestra generación, gracias a Dios, es que la sexualidad es más abierta, pero eso también ha hecho que algunas personas malinterpreten esta apertura sexual y la usen de la forma más rancia y barata posible.

Dices que hay dos partes de ti que se contradicen. «Por una parte la cara a la que le seduce la industria, el dinero, el sexo… bizarreo. Por otra parte la cara que repudia todo esto y es consciente del bizarreo que ello conlleva». ¿Qué cara de Pedro LaDroga nos habla en XVIDEOS?

Por el nombre que tiene el disco está claro que es la cara B (porque es un poco chungo), pero está siendo seducida por la cara A ^!_^.

«Algunos de mis temas son más pop que mucho pop del que hay por ahí, nunca he pretendido hacer lo contrario ni nada de eso, solo hacer música, y que me guste y me llene antes que nada»

En tu manifiesto también dices esto: «Este disco lo ha hecho esa parte conscientemente sabiendo que esta referencia en concreto no tiene cabida en esa industria porque es la manifestación de todo lo que no brilla de ella». ¿Alguna vez piensas en si tus temas tienen o no cabida en la industria mainstream, o es este disco precisamente la prueba de que no casas con ello?

Hombre, la mayoría de mis temas son superglue y tienen cabida totalmente en el mainstream. Temas como «ke kiere ase», «para no ia?» o «SkyJAJA» son más pop que mucho pop del que hay por ahí, nunca he pretendido hacer lo contrario ni nada de eso, solo hacer música, y que me guste y me llene antes que nada.

XVIDEOS está claro que aunque, por decirlo de alguna forma, es todo lo contrario, no todos los temas son un freestyle borracho. Aunque ahora no tengo la lista de temas delante, diría que más de la mitad de los temas sí que entrarían en esa categoría de mainstream perfectamente aunque sea más explícito de la cuenta. XVIDEOS es una selección adrede de movidas infames de papa Pedrito, por eso digo «que no tendría cabida», pero puedo hacer pop si quiero.

Dicen de ti y de peña como Kaixo que sois el nuevo punk, y seguramente con este disco refuerces esa imagen. ¿Tú te sientes así?

Y del S-Curro (larga vida papi) y el Miguel Grimaldo también. La verdad, yo como el nuevo punk no sé, porque el punk tiene otro sonido, pero la filosofía es la misma porque siempre he intentado hacer lo que me sale del nabo y no seguir ni unos patrones ni unas limitaciones porque eso es una barrera para la creatividad. Eso sí, tampoco lo repudio todo. Soy el holograma más abierto del mundo.

Escucha aquí XVIDEOS, la nueva mixtape de Pedro LaDroga