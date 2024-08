Respondemos a las preguntas más buscadas en Google sobre los candidatos del 28A

Las elecciones más decisivas en los últimos años están a pocos días y nos seguimos haciendo muchas, muchísimas, preguntas. El 28 de abril se decidirá si España se une a la tendencia ultraderechista europea o no, entre otras muchas cosas, así que hemos intentado responder a las cuestiones más buscadas en Google sobre los cinco líderes del próximo día electoral.

Foto vía Flickr del Partido Popular

Pablo Casado

¿Qué estudios tiene Pablo Casado?

En su Currículum Vitae se dice que ha estudiado Derecho en el ICADE, un centro asociado a la Universidad Pontificia Comillas. Aunque después el presidente del PP decidió cambiarse a un centro privado, el CES Cardenal Cisneros, algo que ya podía hacer sospechar lo que pasaría con el caso Master. En fin, Pablo Casado consiguió el título de abogado, para posteriormente lanzarse a estudiar ADE en la Rey Juan Carlos.

¿Quién es la mujer de Pablo Casado?

En 2009 Isabel Torres decidió compartir su vida con Pablo Casado haciendo oficial su matrimonio tras varios años de noviazgo en la universidad. Es la persona a la que en más ocasiones ha echo referencia el líder del PP para reivindicar el Día de la Mujer o la igualdad de género. Quizás es ese el motivo por el que su mujer es ahora la primera dama del PP, a pesar de que esta ya trabajaba en un colegio de Madrid ejerciendo la psicología. Isabel y Pablo tienen dos hijos, por si aún no te habías enterado.

¿Es hermano de María Casado?

Tras un minucioso estudio en internet, descubrí que María Casado es amiga de Toñi Moreno. Que lloró en un programa de Los desayunos de TVE, dónde era presentadora. Que ahora es presidenta de la Academia de Televisió, pero ningún rastro de parentesco con el líder del PP.

¿Qué piensa de Jesucristo?

“Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra” (Ex. 23.25-26). Bien podría decir Pablo esto cualquier día en sus mitines, pero prefiere suavizarlo con “las mujeres deberían saber lo que llevan dentro” cuando se refiere al aborto.

¿Donde está Pablo Casado hoy?

Sería muy interesante que el presidente del PP llevase una cámara conectada 24/7 en streaming, pero de momento nadie lo ha propuesto.

Imagen vía Wikipedia Commons

Pedro Sánchez

¿Tiene Pedro Sánchez paga vitalicia?

Formalmente llamada “dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles”. Esta paga se regula en el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril. Es aquí donde no se indica los criterios ni las fechas límites para recibir esta indemnización. Por tanto, legalmente no es cierto que Pedro Sánchez pudiese acceder a la paga vitalicia tan fácilmente.

¿Cómo era de joven?

Son mínimas las imágenes que se encuentran almacenadas en ese núcleo de la nube tan preciado llamado Google. Pero es fácil encontrar un retrato de un dulce e inocente Pedro luciendo exitosamente una medalla. Aunque, la más célebre es, sin duda, la aparición en el programa Moros y Cristianos en el año 97, cuando aún cursaba Derecho y sus marcas faciales —debidas a la varicela— comenzaban a expandirse.

¿Quita dinero a Canarias?

En diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó una inversión imprevista. Exacto, algo que no estaba en el guión sorprendiendo al gobierno, qué locura. La medida consistía en realizar una inversión de 260 millones de euros en las carreteras catalanas, algo que ni siquiera se había planteado. Directa o indirectamente, esto afectó al plan viario del archipiélago canario, que iba a suponer un gran cambio para la infraestructura de las islas. Esta inversión prevista para Canarias se redujo en 334 millones de euros. Unas semanas más tarde, el presidente disfrutó de unas excesivas vacaciones en una mansión de Lanzarote cedida al rey.

¿Cuántos idiomas habla?

Se le llama el presidente políglota de la Moncloa. Y no es para menos porque nuestro actual mandatario es bilingüe en inglés y habla también francés, italiano y portugués. “You know very well” que además de guapo, sabe pedirle a los británicos que no se vayan de la Unión Europea.

¿Cómo fue elegido?

Tenemos que hablar. Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno tras la aprobación de una moción de censura contra Mariano Rajoy, en junio de 2018. Rajoy se metió en líos con el caso Gürtel y el Congreso de los Diputados decidió que lo más importante en ese momento era poner una figura a la que no se votó democráticamente como presidente del gobierno español.

Es decir, en la práctica, Pedro Sánchez no fue elegido por los españoles, porque estábamos en nuestras casas. Bueno, como un día de elecciones normal.

Imagen vía usuario de Flickr VOX España/CC 0

Santiago Abascal

¿Por qué quiere cerrar Canal Sur?

Desde la campaña en las elecciones andaluzas, Abascal ha dejado claro dos cosas: que no son machistas y que Andalucía no necesita Canal Sur. Recordemos que Santiago Abascal nació —y ha vivido la mitad de su vida— en el País Vasco. El problema para el líder de Vox es el enchufismo que dice tener la cadena autonómica, además de la transformación de los medios andaluces en colchón para la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Se conformó como un principio de su programa electoral que se debía cumplir sin ninguna excepción, pero meses más tardes, Francisco Serrano, el líder en Andalucía, rechaza la medida, asumiendo la equivocación, ya que para cerrar un canal de estas dimensiones se necesitaría una reforma del Estatuto de Autonomía. Algo imposible de conseguir actualmente.

¿Por qué cobraba más que el Presidente?

Abascal cobró distintos salarios de empresas públicas entre los años 2010 y 2013. Esperanza Aguirre le nombró Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, recibiendo un sueldo que rondaba los 90 000 euros a los que se le debía añadir una productividad de 12 000, hasta que meses más tardes se le redujo en diez mil euros. El Presidente del Gobierno, cobraba en ese momento, según se conoce por los Presupuestos del Estado la cifra de 91.982 euros, pero se le redujo a 78 000. Es decir, 15 mil euros menos que Santiago Abascal.

¿Cuándo es su cumpleaños?

El 14 de abril, quince días antes de las elecciones. Se aceptan regalos envenenados en la sede de VOX. También es el día en el que se celebra la proclamación de la II República.

¿Cómo es sin barba?

Cuanto menos, aterrador. Es normal que otra de las preguntas que más se hacen los españoles sea si el líder se parece a Torrente.

¿Lleva pistola?

Sí. La respuesta es rotunda. En una entrevista a El Español confesó que lleva pistola “desde que tenía que defender a su padre por la amenaza de ETA”. También confirmó que tenía licencia dentro de España para llevarla siempre que quisiera. Ahora, desde el partido, se defiende también la legalización del uso de armas en defensa personal. Pero solo para “los españoles de bien”.

Pablo Iglesias en un mítin en Madrid el 20 de mayo de 2017. Fotografía por Juan Medina/REUTERS

Pablo Iglesias

¿Quiere quitar la Semana Santa?

Pablo Iglesias ha asegurado que jamás quitaría la Semana Santa. En Podemos hay costaleros y su padre vive en Zamora, por lo que es intocable como la fe de capillita.

¿A quien se parece?

Se dice que a Jeff Anderson, el “tío de la tienda de cómics” de Los Simpsons, pero su verdadero parecido este.

¿Cómo están los mellizos de Pablo e Irene Montero?

Los hijos, que nacieron prematuros, tuvieron que estar hospitalizados en el Hospital Gregorio Marañón unos tres meses. Después, cuando fueron trasladados al chalet, continuaron con el tratamiento donde evolucionan favorablemente.

¿Cuándo acaba su baja?

Irene y Pablo se repartieron la baja después de nacer sus dos hijos el pasado julio. La baja de Pablo Iglesias comenzó en enero, concretamente a la vuelta de las vacaciones de navidad. Tres meses después, el 23 de marzo, el líder de Podemos retomó su actividad laboral, como le correspondía, realizando un acto en Madrid.

¿Qué coche tiene?

Cuando era humilde, tenía un Renault Clio azul, ahora parece ser que conduce un Dacia blanco de último modelo con suficientes plazas para seguir ampliando la familia.

¿Es cierto lo de la casa?

Sí, es cierto. Pablo Iglesias e Irene Montero compraron un chalet en Galapagar por unos 615 000 euros. Se dice que lo encontraron en Idealista.

Foto por Davit Ruiz/VICE

Albert Rivera

¿Está con Malú?

Todo apunta a que sí. La cantante pasó la noche de San Valentín en la casa del político. Así fue cómo comenzaron los rumores, que poco después confirmaba la madre de ella.

¿Tiene apellido judío?

Sí, pero no. El apellido Rivera es de origen español, pero podría provenir de comunidades judías de Portugal o España.

¿Tiene coche oficial?

Hasta la fecha se sabe que no. Lo ha rechazado en varias ocasiones porque según dice “ser revolucionario en coche oficial es jodido”.

¿Cómo contactar con él?

Es muy activo en Instagram o Twitter. Su cuenta es @albertriveradiaz.

¿De qué es la tienda de sus padres?

Los padres de Albert Rivera dirigen una tienda de comida rápida en Granollers, el municipio donde se crió. La tienda sufrió un ataque separatista el pasado año, amaneciendo con pintadas. La cuarta ocasión en la que esto sucedía.

¿Qué reloj lleva?

Su inseparable reloj naranja le ha acompañado en entrevistas, discursos e incluso en votaciones. Se trata de un Swatch valorado en 175 euros. Su segundo modelo favorito es de la línea Emporio Armani, que también oscila los doscientos euros.

