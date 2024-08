Pegging: la nueva tendencia de TikTok

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

En los últimos años ha surgido un discurso muy serio: ¿experimentar o no el pegging?

Aunque el concepto del pegging ha existido desde hace casi 300 años gracias a nuestro Marqués de Sade –el padre del sadismo–, referencias recientes en Broad City y Deadpool han llevado el pegging a lo mainstream, con cada vez más hombres heterosexuales y bisexuales dándole la bienvenida a la idea de que les metan un poco de silicona por el culo.

Sin embargo, como todo lo que se convierte en mainstream, también se está prestando para la creación de memes. Era solo cuestión de tiempo antes de que la generación Z comenzara a hablar de pegging, transformando el acto sexual una vez tabú en una tendencia popular de TikTok desde mediados de abril.

Los jóvenes, principalmente las chicas bi y los femboys, es decir, los chicos cis-hetero que se presentan de maneras más tradicionalmente femeninas, expresan su afán de que hacer pegging o que se los hagan apoyándose de los hashtags #pegallmen2020 y #peging (los hashtags #pegging y #pegged están prohibidos en el aplicación, junto con otros hashtags relacionados lcon el sexo).

Los videos varían desde personas con un genuino deseo hasta gente haciendo bromas irónicas burlándose de los hombres heterosexuales que piensan que el acto es emasculador. “Tough talk for someone within pegging distance” es solo uno de los “sonidos” populares utilizados por las mujeres y personas no binarias en el pegging de TikTok, y normalmente van acompañados de una descripción de algo que hizo o dijo un tipo cis-hetero. ¿Son amenazas? Probablemente sí. ¿Pero son graciosas? Absolutamente.

Muchos de los videos en TikTok sobre pegging son de risa, pero varios usuarios de la comunidad lo han aceptado genuinamente como un kink que normaliza el sexo anal y redefine los roles de género tradicionales en el sexo heterosexual. La generación Z ha sido previamente considerada como de mente abierta y facilitadora del cambio social, por lo que supongo que no es ninguna sorpresa que hayan recibido al pegging con los brazos (y piernas) abiertos. Curiosos por saber más sobre la tendencia, hablamos con algunos usuarios de TikTok.

“Me da una sensación de control y me parece divertido y cómodo”.

Me interesa el pegging porque tomo el papel dominante en mi relación actual con mi novia y también en mis relaciones sexuales en general. Me da una sensación de control y me parece divertido y cómodo.

Creo que es bastante divertido que el pegging se esté convirtiendo en una tendencia. Es divertido ver a las chicas y personas no binarias subirse a la ola y ver cómo responden algunas personas contra los comentarios de odio que reciben.

Creo que la introducción del pegging en TikTok abre la discusión para la desestigmatización de cuál es el papel de un hombre y una mujer en una relación sexual. Creo que les permite a los hombres mostrar un lado más vulnerable de su identidad/sexualidad y a las mujeres les da la oportunidad de tomar el control de una manera que quizás no conocían. También les permite a las personas buscar algo por lo que podrían sentir curiosidad en el sexo, ¡sin ser excluidas por ello! Kinza, 19__.

“¡Es muy fácil burlarse de la masculinidad tóxica y al mismo tiempo empoderar a las mujeres!”

Me intrigó la tendencia del pegging en TikTok porque rechaza las relaciones y dinámicas “normales” en el sexo que hemos aceptado como un estándar.

Definitivamente hay un movimiento en TikTok de cuestionar los puntos de vista tradicionales sobre género. A través del pegging, es muy fácil burlarse de la masculinidad tóxica y al mismo tiempo empoderar a las mujeres.

Creo que esta tendencia definitivamente ha desestigmatizado el pegging, ya que permite una conversación más abierta. El “lado pegging de TikTok” ha señalado la dinámica de poder a la que se aferran predominantemente los hombres cis-hetero incluso en el sexo y hace que la gente se pregunte por qué existe.

Sin embargo, me han llegado comentarios muy raros… Uno de los más extremos fue “las personas que hacen pegging merecen ser fusiladas”. En general, me intrigó lo dramáticos que fueron algunos comentarios, ya que obviamente provienen de un lugar de inseguridad sobre su propia masculinidad. James, 19____.

“El discurso del pegging en TikTok ayuda a las conversaciones”

Soy mucho más dominante cuando se trata de sexo, así que con eso dicho, el pegging me da algo más para establecer ese dominio.

Creo que es divertido que el pegging se haya convertido en una tendencia en TikTok, sinceramente. No creo que la mayoría de las personas que hablan del pegging o que quieren que les hagan pegging en realidad lo hagan en la vida real, pero podría estar equivocada, ¡no conozco su vida sexual!

El discurso del pegging en TikTok ayuda a las conversaciones porque los hombres, especialmente, pueden sentirse más cómodos experimentando otros tipos de placer de lo que están acostumbrados, ¡porque al final del día se trata de experimentar! Además, por algo los hombres tienen el punto G en el trasero. Tella, 18____.