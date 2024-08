Esto es lo que tu película favorita dice de ti

De igual modo que nos identificamos con los protagonistas de nuestras novelas favoritas o nos vemos un poco reflejados en los cantantes de grupos musicales, también conectamos con los defectos y las carencias de los protagonistas de las películas que más nos gustan. Así funciona. Somos humanos: comemos, dormimos, meamos, follamos, peleamos, pagamos el alquiler y, en medio de todo eso, acudimos al arte como forma de entender por qué hacemos lo que hacemos.

Para algunos, ver una película consiste en sumirse en la fantasía más pura. Es un billete barato a los áridos desiertos de Tatooine, la luna exoplanetaria de James Cameron o dondequiera que estuviera ambientado El laberinto del fauno. Y ni siquiera hace falta que te vistas para ir. Para otros, es romance, como refleja el baile verbal de la trilogía Antes, los empujones y los piques de Love & Basketball, de Gina Prince-Bythewood o el extraño aislamiento de Lost In Translation, de Sofia Coppola; determinación, como se ve en las historias de pobres venidos a más de Tony Montana, Jamal Malik y Chris Gardener; estupidez, de la mano de Jim Carrey.

Hay una película para cada emoción, como también hay canciones, pinturas y politonos. Rabia (El odio). Duelo, muerte y pérdida (Up). Enamorarte del estadounidense maduro y atractivo que se aloja en tu finca de vacaciones (Call Me By Your Name). Está todo ahí. El intenso vínculo que establecemos con las películas explica a la perfección por qué un número tan alarmante de usuarios heteros de Tinder se identifican con Tyler Durden, de El club de la lucha. Veamos, pues, qué dice de ti tu película favorita. Sí, me refiero a ti. ESTOY HABLANDO CONTIGO.



ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘PULP FICTION’ (1994)

Empecemos con una fácil: Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Esa en la que el personaje de Uma Thurman esnifa heroína por accidente y casi muere y John Travolta dice algo sobre hamburguesas y queso y Europa. “También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias”, señala, y luego habla de cómo los franceses piden una “Le Royale” en McDonald’s, una frase que a ti te encanta decir, y estaría gracioso si la soltaras de vez en cuando, pero es que cae cada vez que vas al Burger King del centro comercial. Además, no nos engañemos: seguro que compraste la peli en uno de esos packs 2×1 junto con Seven u Origen.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘CLUELESS (FUERA DE ONDA)’ (1995)

Esta es buena porque sugiere que seguramente habrás leído el libro (el que está basado en Emma, de Jane Austen, que lo sepas) y que, pese a que rondas ya los 30, sigues pensando que tus años de instituto fueron los mejores de tu vida y sigues vistiéndote como entonces. Como Cher, tú tampoco sabes conducir, pero no pasa nada porque siempre habrá alguien que te lleve. Ah, y deja de beber tanto café, que es malísimo. Seguro que por eso no duermes bien. En fin…

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘KIDS’ (1995)

Sí, vale, muy bien: eres capaz de fabricar un bong con una manzana o una botella de plástico, pero ¿tienes curro? Y por curro me refiero a algo que no tenga que ver con la industria de la música, los contenidos y los documentales, y que tampoco sea una tienda de skate.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘LA PRINCESA MONONOKE’ (1997)

Al igual que las otras producciones de Studio Ghibli, El viaje de Chihiro (a menudo considerada una metáfora de un burdel) y Mi vecino Totoro (que va sobre la muerte), La princesa Mononoke contiene un tema subyacente. Su director, Hayao Miyazaki, señala que, aunque aparentemente trate de la misión de un hombre para encontrar la cura contra una maldición, realmente va sobre la lepra. Estas son las cosas, según tú, que elevan las producciones de la productora japonesa a la categoría de obras maestras que “pueden disfrutar tanto niños como adultos”. De momento trabajas en algo de informática o contratación de personal; te encanta pasar mucho tiempo a solas, pero un día vas a armarte de valor y hacer ese viaje a Kioto para conocer a ese amigo por correspondencia con el que has estado chateando a través de una aplicación para aprender a hablar japonés.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘CUALQUIERA DEL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL’ (2009-2019)’

No estoy tirando cuchillitos… Lo que ha hecho Marvel con las películas es increíble. Un logro único para frikis que tienen demasiado tiempo libre y a los que envidio profundamente.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘LA BODA DE MI MEJOR AMIGA’ (2011)

Ballie Ballerson de fin de semana. ¿Prosecco? Me lo imaginaba.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘CUALQUIERA DE WES ANDERSON’ (1996-2018)

Al igual que los fans de La boda de mi mejor amiga, al fan de Wes Anderson también le gusta beber. Pero tú bebes ginebra. Ginebra de la guay, como la rosa. O una que tenga bayas dentro. Cualquier ginebra, en realidad, mientras no sea Gordon’s ni una de marca blanca. Tienes varios tatuajes, te gustan las velas, consumes drogas, aunque no muchas. En algún punto de tu vida has ordenado los libros de tu estantería por colores. Abre el armario donde guardas las infusiones: tienes al menos diez sabores diferentes. Te pone Bill Murray. Hay algo muy chungo contigo.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘UNO DE LOS NUESTROS / EL PADRINO / EL PADRINO II

Imagino que eres un tío. No pasa nada. :)

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘CADENA PERPETUA’ (1994)

La viste en el colegio y desde entonces has pasado bastante del cine. Esta es el De ratones y hombres de las películas.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘WEST SIDE STORY’ (1961)

Hola, mamá.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘EL SEÑOR DE LOS ANILLOS’ (2001-2003)

Que le den al test de personalidad de Myers-Briggs. En este mundo hay dos clases de personas: las que son incapaces de hacer algo durante tres horas seguidas, excepto quizá dormir, y las que se emocionan viendo a un grupo de hombrecitos ir en busca de un anillo que se les ha perdido en un mundo de fantasía raruno. “Pero es una de las mejores películas de fanta…”. No. “Todos los detall…”. No, no, no. Esto es puro hopepunk.

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘EL EXORCISTA’ (O UN EQUIVALENTE DEL GÉNERO DE TERROR)

Hay algo muy legal neutral en tu gusto por las pelis de horror. Uno esperaría que fueras caótico malo por el hecho de que disfrutes pasando una noche viendo niños poseídos girando la cabeza 360 grados. Sin embargo, eres de lo más blandito que hay. Te rodeas de una enorme colección de cosas macabras (muchos libros, básicamente, y quizá un gato).

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘LA DE BATMAN EN LA QUE HEATH LEDGER HACE DE JOKER’ (2008)

*Voz de Joker: “¿Por qué tan serio?”*

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA ES ‘LA DE BATMAN EN LA QUE SALE TOM HARDY COMO BANE’ (2012)

*Voz de Bane: “YO SOY BANE”*

ASÍ QUE TU PELÍCULA FAVORITA NO ES NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Bien hecho. Eres una persona equilibrada a la que no es fácil encasillar en un arquetipo en función de lo que ha visto más de 3 veces en un DVD.

@ryanbassil



