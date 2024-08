Películas clásicas de adolescentes, reseñadas por adolescentes de esta generación

En las pelis de adolescentes, la vida es una pasada. Todo el mundo vive en casas enormes con padres adorables y hasta los empollones de la clase son atractivos cuando se quitan las gafas. La mayor de las preocupaciones de sus protagonistas es si les van a invitar al baile de promoción. Celebran fiestas privadas increíbles, no como esas a las que tú ibas, que se reducían casi siempre a estar tirados en un sofá bebiendo cerveza caliente mientras sonaba algún tema de Katy Perry en los diminutos altavoces de un iPhone 3G.

Pero con el tiempo, las películas de adolescentes han cambiado bastante, y hoy día poco tienen que ver con las de antes. La generación actual ha crecido viendo A todos los chicos de los que me enamoré, Alex Strangelove y Sierra Burgess es una perdedora. En comparación, también se han reducido bastante las dosis de racismo casual, heteronormatividad y humillaciones que tenían las pelis de antes.

Como los adolescentes de hoy tienen una opinión muy bien formada respecto a las comedias románticas de las décadas de 1990 y 2000, pensamos que estaría bien que nos hablaran de las pelis de instituto que tanto te gustaban a esa edad. Estas son sus opiniones.

Clueless (1995)

“No le veo nada malo a esta película. Lo peor quizá sea que Elton intente besar a Cher y no haya consecuencias ni nadie le reprenda su actitud. Supongo que es algo socialmente aceptado con lo que tienen que lidiar las adolescentes, ¿no? Sam, 16 años.

“Ya sé que esta peli es un clásico, pero, sinceramente, Cher me pone de los nervios. No me gusta que se crea superior y que se meta con el acento y el vocabulario de Tai porque ella no es pija y rica; y me parece muy chungo el rollo que se lleva con su hermanastro, con el que se ha criado, básicamente. Él se va a graduar de la universidad y ella solo tiene 16 años. Aunque le quites la parte incestuosa, me parece un poco depredador”. Hanna, 17 años.

“La película me gusta, pero me he dado cuenta de que el argumento es bastante raro porque Cher termina con un tío que, a fin de cuentas, es su hermanastro. Además, muchas de estas películas muestran grupos sociales escolares muy estereotipados, como los cachas y los porreros. No sé si lo tomaron muy en serio cuando se estrenó la peli, pero podría ser perjudicial para los adolescentes hacerles sentir que tienen que encajar en una serie de categorías estrictas y que no pueden socializarse fuera de ellas”. Daisy, 19 años.



American Pie (1999)

“La película es un absurdo total, sobre todo eso de que lo único que les interesa a los personajes masculinos sea el sexo. Están dispuestos a hacer y decir lo que sea con tal de convencer a las chicas de que tengan sexo con ellos. No sé si sería realista cuando se estrenó, pero ahora creo que los hombres tratan a las mujeres con mucho más respeto y sentido de la igualdad”. Taylor, 16 años.

“La parte en la que Jim y los otros chicos graban a la estudiante de intercambio extranjera en su habitación es muy problemática. La película ni siquiera se cuestiona la moralidad de este acto. Lo presenta como algo gracioso y a los tíos que lo hacen como ‘leyendas’ por hacer que el plan funcione. Es una tremenda violación de la intimidad y un delito sexual grabar a Jim, y peor aún compartir el vídeo con los amigos. Hoy día nunca harían eso en una peli de adolescentes”. Hannah, 17 años.

Los tíos de la película se creen con tanto derecho a practicar sexo que la cosa roza el rollo incel. Parece que les da igual con qué mujer montárselo y que no quieran tener una relación sentimental con alguien a quien respeten. Un adolescente que viera esto pensaría que puede tratar a las mujeres como quisiera”. Olivia, 18 años.



A por todas (2000)

“Me hace gracia cuando el equipo de animadoras rivales se queja de que robarles sus letras es apropiación cultural porque una chica blanca nunca podría habérselas inventado. Una pena que al final perdieran y que el equipo, compuesto casi por completo por gente blanca, hiciera trampas y se saliera con la suya. ¡Aunque tal vez refleje la realidad!”. Sam, 16 años.

“Toda la película estaba plagada de lenguaje machista y homófobo. Las chicas no paraban de llamarse putas y zorras entre ellas y todo el mundo soltaba tacos como boyera y maricón. Creo que había una parte en la que una de las principales protagonistas, que se suponía que era de las buenas, le preguntaba a un tío si sabía ‘hablar maricón’. Es bastante decepcionante, porque por lo demás la peli está bien”. Taylor, 16 años.

“Hay muchas palabras inaceptables en esta película. Se llaman unos a otros putas y retrasados constantemente. Y las animadoras son el estereotipo de ‘tontitas’ solo por ser animadoras. Creo que el problema está en que las actividades ‘femeninas’ se ven a menudo como chorradas, aunque la cosa ya va cambiando”. Daisy, 19 años.



Colega, ¿dónde está mi coche? (2000)

“En serio, no me imagino esta peli grabada en la actualidad. Por muchas razones. Me pareció fatal que prácticamente todas las mujeres que conocían en la película parecían existir solo para el placer de los protagonistas. Bueno, es que ya toda la peli, en sí, es absurda, pero me molestó porque los protagonistas son unos perdedores machistas que no se merecen ni una pizca de atención de ninguna mujer”. Taylor, 16 años.

“No acabé de ver toda la película y, la verdad, no sé cómo alguien puede tragarse eso y menos aún pensar que es divertido. Había tantas cosas mal… Sobre todo, la escena en la que van a pedir comida para llevar a un chino y la mujer que recoge los pedidos no para de preguntar ‘¿Y luego?’ al personaje de Ashton Kutcher. No pillé si la gracia era que la mujer no los entendía o que quería que pidieran más cosas, pero bueno, en cualquier caso, no tiene nada de gracia y es bastante racista”. Hannah, 17 años.

“Me pareció horrenda, pero la peor parte era esa en la que a Jesse le hace un baile una stripper que resulta ser una mujer trans o, como dicen en la peli, ‘un hombre con discapacidad de género’, y Jesse empieza a limpiarse la lengua porque ella lo ha besado y le levanta la falda para verle el paquete. Es una forma de perpetuar los estereotipos de las personas trans como trabajadoras sexuales y delincuentes y legitimar la transfobia de los hombres cis. Es asquerosa y espero que no la llegaran a grabar nunca si la escribieran en la actualidad”. Olivia, 18 años.



Eurotrip (2004)

“No me gusta que toda la gente que conocen durante el viaje son estereotipos estúpidos de sus países de origen. No sé si se puede considerar racista, pero no mola que los estadounidenses se burlen de todos los demás países”. Sam, 16 años.

“Muchas partes de esta película son como escenas porno con un guion pésimo. Como todo el rollo de tener una amistad por correspondencia que quiere acostarse contigo, o la parte en la que Cooper se mete en el jacuzzi y convence a la chica para que se quite el sujetador y se frote a sí misma. Y hay demasiadas escenas gratuitas de pechos desnudos. La peli da bastante cosita, la verdad”. Hannah, 17 años.

“Odio que la peli potencie los estereotipos de la chica guay, como cuando Jenny tiene que actuar como uno de los tíos para que la acepten. No deja de decirles que es una chica en toda la película y Cooper la sigue ignorando, como un cerdo machista incapaz de reconocer a una mujer que no sea un objeto sexual para él”. Olivia, 18 años.



