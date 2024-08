Películas que visibilizan la bisexualidad

La bisexualidad se define por sentir atracción romántica y/o sexual hacia personas de más de un género. Se trata de una identidad disidente que se enfrenta también con la violencia y la invisibilización, rodeada de mitos y estigmatizaciones.

A lo largo de los años, hemos visto cómo los directores y guionistas tienen mayor preferencia por el relato binario. Los personajes son heterosexuales o, en algunos pocos casos, homosexuales, dejando poco espacio a la visibilidad bisexual como una orientación existente. Por otro lado, hay un predominante estereotipo de personificación cuando esta orientación se integra al guión. El personaje bi suele estar totalmente confundido y abusa de su libertad individual acostándose con todo lo que lo rodea. “Las bisexuales son lesbianas dentro de un clóset”, “Los bisexuales son indecisos y no saben lo que quieren”. Un universo de connotaciones que no solo se escuchan en la calle y a nuestro alrededor, sino también en un sin fin de producciones cinematográficas que caen constantemente en estereotipos.

Videos by VICE

Para el 23 de septiembre, Día de la visibilidad Bisexual, hemos seleccionado algunas películas que retratan personajes e historias significativas. En esta guía no todos los personajes se autodefinen como personas bisexuales. Sin embargo, hemos decidido destacar aquellas donde existen otras formas de representación y donde la temática bisexual no es oculta ni invisibilizada.

Teorema (Pier Paolo Pasolini, 1968)

Un hombre desconocido llega a la casa de una familia burguesa que logra seducir por completo. Con el correr de los días todos los integrantes le confiesan su enamoramiento por él y se ven devastados cuando este sujeto decide irse de la mansión. “Ya no me reconozco a mí mismo, lo que me hacía igual a los demás ya no existe. Me parecía a ellos, pese a mis muchos defectos, los míos y los de mi mundo, tú me das hecho distinto, me has sustraído del orden natural de las cosas, y al perderte tomo conciencia de mi diversidad”, le confiesa uno de los integrantes. En esta pieza, Pasolini les da a todos los miembros de la familia una nueva identidad capaz de rebelarse contra todo lo que los rodea.

Los amores imaginarios (Xavier Dolan, 2010)

Esta historia trata de cómo dos amigos, Marie (Monia Chokri) y Francis (Xavier Dolan), se enamoran de un mismo hombre, Nick (Niels Schneider). Los tres personajes se ven involucrados en un triángulo amoroso donde la competencia y la rivalidad por obtener la atención de Nick decantan en un conflicto de amistad. En esta película el amor es ambiguo, el posible rechazo es consciente y la imaginación de diversos amores termina por protagonizar un enredo confuso, una ilusión que no se corresponde a la realidad.

Appropriate Behavior (Desiree Akkavan, 2014)

Esta película tiene a la directora como su protagonista. Shirin es una mujer que intenta rearmar su vida luego de una ruptura con Maxine, su novia más duradera y la primera mujer de la que se enamora. En el medio del duelo, Shirin intenta buscar lugares de enredos entre su situación laboral y personal donde desmenuza la relación con su familia de origen y donde intenta encontrar explicaciones sobre el duelo y la salida del clóset. En este film el personaje se autodefine como bisexual.

Dato extra: Desiree Akkavan también dirigió, guionó y protagonizó una serie de seis episodios llamada The Bisexual. Una comedia inglesa que retrata la vida de una joven que rompe con su novia de hace años y comienza a tener vínculos sexoafectivos con varones. En esta serie la bisexualidad está considerada como un tabú, muestra ciertos conflictos de la protagonista con el colectivo LGBT, donde ella debe dar explicaciones y justificarse ante su círculo de amigos.

https://www.youtube.com/watch?v=wg_0M26x0bg

Shiva Baby (Emma Seligman, 2020)

Esta película es una comedia que transcurre en un funeral judío donde una joven universitaria se encuentra con una vieja amante, que también es su prima, y con su amante actual, varón, más grande que ella, quien llega con su esposa y su bebé recién nacido. La humillación a la que someten a la protagonista es constante, su familia hace observaciones sobre su apariencia, su trabajo y su futuro amoroso, llevando a la joven a momentos de tensión. “Si crees que un bi solo experimenta tienes cero gaydar”, le dice la joven protagonista a su madre en medio de una discusión.



Sigue a Paloma, integrante de Bendita tú, curadoras audiovisuales.