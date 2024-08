Pelón Pone Rico: el tamarindo cannábico para enchilarte mientras pachequeas

Artículo publicado por VICE México.

A simple vista parece el clásico dulce de tamarindo, pero basta con probarlo para percibir el sabor a cannabis con el que está infusionado. Elaborados desde un pequeño taller casero en Ecatepec, Estado de México, el Pelón Pone Rico es un caramelo pacheco elaborado que desde hace tres meses se distribuye entre los pachecos de la Ciudad de México y sus alrededores.

El Pelón está elaborado a partir de una extracción de cannabis realizada con alcohol y se presenta en cuatro sabores diferentes: el clásico de tamarindo, el de mango, chamoy y “el negro”. Las dosis de cada dulce, me explicó su creador, es de 250 miligramos de THC, excepto por el Pelón Negro, cuya dosis es de 400 miligramos. Esto significa que con un Pelón es más que suficiente para que un usuario frecuente se sienta drogado.

“Lo mejor es llevársela tranquilo”, me explica unos de los creadores mientras me muestra los diferentes sabores y se embarra un poco del Pelón de chamoy en el dedo. Mientras le da un trago a su cerveza, me explica que para llegar a la dosificación ideal pasaron por un largo proceso de prueba y error. “Por eso lo mejor es comerlo poco a poco. Pero también está bueno para escarchar la cerveza”.

La idea comenzó a principios de año, cuando el fundador del colectivo empezó a infusionar chocolates de diferentes sabores para vender a sus amigos. Empezó como una persona, pero ahora son dos socios que también contratan empleados para la elaboración y el empaquetamiento de sus productos, que también incluyen chocolates de sabores y mazapán.

“Empezamos en febrero haciendo chocolates”, me explica. “Pero la idea de los tamarindos salió de un amigo que me preguntó si podía infusionarlos. Y pues el Pelón es el que todos conocen, y que además puedes traer en la bolsa y estarte comiendo”. Después de lograr la mezcla idónea, hicieron algunas modificaciones al logotipo del dulce comercial y cambiaron el nombre a Pelón Pone Rico.

Hasta el momento, me aseguran, han vendido alrededor de 1,500 Pelones. Aún así, me comentan que su plan es mantener un bajo perfil, al menos mientras se legaliza la marihuana en el país. Por eso, me explican que su método de distribución es a través de las redes sociales, por medio de un par de cuentas privadas en donde verifican a quienes los agregan antes de ser aceptados. Por precaución.

“La idea es seguir creciendo y en algún momento tener una dulcería”, concluye. “El punto es poder hacer todo de manera correcta, poder hacer todo de una manera más profesional. Queremos explorar y hacerlas cosas que nadie más está haciendo, seguir innovando”.

