Pemiere: Fabrizio Rat se desliza entre texturas acústicas atraídas por el techno

El francés multiinstrumentista, Fabrizio Rat, es conocido por fusionar viejas y nuevas corrientes musicales, donde las clásicas texturas acústicas se matizan entre sintetizadores para dar lugar a sonidos que yacen del techno experimental.

Su próximo lanzamiento ‘La Machina’, es una compilación de ocho cortes híbridos que ahondan entre lo contemporáneo y postmoderno de la música electrónica, mismos que abarcan sonidos acústicos y armonías extrañas desde su piano que van de la mano de un TB-303 y un TR-909. El productor se siente atraído por el techno por …»la pureza de su sonoridad, porque realmente puede acercarse a la abstracción, a la inmaterialidad del pensamiento y de las ideas«.

Fabrizio trae para THUMP México, un track que se desprende de ‘La Machina’, titulado ‘Pollini’, donde el productor explora todas las facetas sonoras alternando diferentes texturas e intensidades que se basan principalmente en sus propios materiales. Un viaje a través del techno actual que sin duda atraerá tu atención.

El lanzamiento será a través del legendario label Blackstrobe Records el próximo 30 de junio.

¿Cómo fueron tus inicios en la música y cómo te involucraste con la música electrónica?



Empecé a tocar el piano muy joven. En mi adolescencia asistía a la academia de música y trabajaba al mismo tiempo como productor de la techno comercial en algunos estudios en Turín. La persona responsable de mi interés inicial en la música electrónica y la producción es mi gran amigo y fantástico creador de música/vídeo Alessandro Arianti. Fuimos compañeros en la secundaria.



A pesar de toda la música electrónica que ha sido lanzada últimamente, tengo la extraña sensación de que escuchas otro tipo de música. ¿Cuáles son tus influencias y gustos actuales?



Realmente no. Escucho casi exclusivamente techno. Hay algunas excepciones, pero mis favoritos son artistas de este género, el cual es muy grande. Mis productores favoritos son Mike Parker, O Fase, Donato Dozzy por mencionar algunos…



Tu música puede sonar fría y mecánica para alguien que no está familiarizado con el género. ¿Tienes alguna conexión emocional con tu música y crees que la gente no puede entenderlo?



Bueno, la gente no reacciona así regularmente. Durante mis shows en vivo puedo sentir la energía que va desde la música, beats, el baile, y cómo vuelve a mi. La gente suele enloquecer… existe una especie de conexión real entre mi mano que se mueve en el teclado y la gente en la pista de baile.

Mecánico no significa necesariamente frío. Creo que algunas máquinas tienen casi sentimientos. Algunos de mis sintetizadores, no serías capaz de predecir cómo se comportan a veces.

Y la repetición mecánica cuando un gran bombo suena, puede ser más emocional y poderosa que una orquesta completa tocando música romántica.

Así que… es una cuestión de punto de vista y el gusto musical supongo. Y del sistema de sonido.



¿Para ti es importante que tu música cree fuertes conexiones con otros?



Absolutamente. Cada pista o el rendimiento tiene que poseer su propio universo, y tratar de proyectar a la gente en una realidad diferente, lejos del mundo real. Este es el increíble poder de la música, al menos es lo que a mí me provoca.



¿Cómo te sientes con la música que estás creando?

Siento que acabo de abrir una puerta y que no hay mucho que explorar y descubrir en esta dirección.



¿Cuál es el elemento distintivo de este nuevo lanzamiento en comparación con los otros que has hecho?



Este nuevo álbum es esencial en términos de producción. Intenté ir muy profundo con una gama muy limitada de sonido (el piano, la 909, la 303 y un eco del espacio). Traté de darle a cada sonido de su importancia y de usar sólo las que son absolutamente necesarias. Arnaud Rebotini – quien coprodujo el álbum – me empujó mucho en esta dirección, y él tenía toda la razón. De esta manera, la idea original ha tomado una forma mucho más centrado.

