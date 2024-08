La gente quiere follar con el payaso de ‘IT’

Para aquellos que no lo conozcan, el «Tumblr confession» es, básicamente, una plataforma para diarios colaborativos, una página donde los adolescentes escriben historias de amor y desamor y las publican anónimamente de manera que quedan inmortalizadas para que otros las vean días después. La mayoría de dichas historias se centran en artistas famosos como Ed Sheeran y One Direction, cantantes ideados especialmente para revolucionar las hormonas de los adolescentes al máximo. Ya sabes, es como un sitio privado donde se comparten poesías sobre el estilo de los tatuajes de Harry Styles.

Obviamente, la cuenta de Tumblr Pennywise Confessions es un poco distinta. Después de que la película IT saliera en cines, el blog apareció en las entrañas de internet como el lugar idóneo para expresar la lascivia que despertaba Pennywise, el payaso, ese jodido monstruo horrible, centro del universo IT de Stephen King. Es curioso porque Pennywise, generalmente, parece una de esas personas horribles con la que resulta muy complicado intimar. En la película, arranca con los dientes —puntiagudos como los de un tiburón— extremidades de niños, y habla con una voz muy aguda. Y sin embargo…

«Quiero que Pennywise se cuele en mi habitación por la noche, me ponga las manos en el cuello, y me folle mirándome a la cara con esos ojos amarillos de loco». Esta es una de las primeras confesiones publicadas en el blog.

«Imagínate que Pennywise sabe que te encanta el sadomasoquismo y te folla, enseñándote los dientes, quizás hundiéndolos en la carne de tu hombro, y con las garras destrozando tu cama», decía otra, publicada el mismo día.

Ves a lo que me refiero, ¿no? El Pennywise Confessions Tumblr es el epicentro de un nuevo género radical en el que se proyectan los fetiches de sus usuarios, es decir, una oportunidad para encontrar la solidaridad entre individuos que sienten un fuerte deseo sexual por un payaso exageradamente feo y que asesina gente. La fundadora de la cuenta de Tumblr, que sigue siendo la propietaria, tiene 25 años y es de Hawái. La llamaremos Sarah. Ella dice que empezó a sentirse atraída sexualmente por Pennywise justo después de verlo en el cine.

«Salí de allí y sentí una atracción inexplicable hacia el personaje. Cuando llegué a casa, empecé a leer las etiquetas de Tumblr y me impactó ver que no era la única que se sentía así», explica ella. «Me di cuenta de que había muchas reacciones contrarias a dicha atracción. Fue entonces cuando decidí crear un «espacio seguro» para que la gente expresara sus sentimientos».

Si fuiste de esos que estuvo conectado a internet y que formó parte de la increíble oleada que tuvo It, que consiguió el récord de 123,1 millones de dólares en el fin de semana de su estreno, seguramente te has sentido identificado con algo de lo que se ha comentado en esta conversación.



El simple hecho de buscar algo así como «quiero follar con Pennywise» en Twitter o Google abre un suculento debate entre los que se pirran por un payaso fantasmagórico y los que opinan que eso es el acabose de una civilización dominada por los memes y el cinismo. Y la verdad es que hay muchísima gente partidaria de una situación, aunque hipotética, muy auténtica y horripilante, porque lo encuentran divertido y distinto a lo habitual.

Sarah dice que le suelen llegar muchas propuestas de troles al correo electrónico, pero las elimina todas.

¿Es realmente tan impactante que toda una comunidad de personas haya sentido lascivia por Pennywise? Los iconos del terror, que solían asociarse a Drácula, se han recontextualizado como símbolos sexuales

«Yo, normalmente, me guío por el hecho de que si es extremadamente escandaloso o me hace reír, lo más probable es que sea un trol», cuenta ella. «Un ejemplo muy claro sería recibir una confesión como ‘quiero que Pennywise me la meta hasta el fondo mientras me mira con esos ojos que tienen los peces de colores’; tengo claro que es un trol porque, para empezar, me hace reír y, además, se mofa del personaje. Aunque sí, también podría estar equivocada».

Todo esto podría sonarte raro, pero ¿es realmente tan impactante que toda una comunidad de personas haya sentido lascivia por Pennywise? Los iconos del terror, que solían asociarse a Drácula, se han recontextualizado como símbolos sexuales.

Hostia, es que The Babadook es un icono queer, a pesar de tratarse de un tipo de terror de otra dimensión, sobrenatural. Obviamente, internet facilita poder encontrar a estos individuos que sienten un deseo sexual por este tipo de cosas. De todas formas, el fetiche de Pennywise no es nada nuevo. «No es ninguna sorpresa que la gente esté tomando la iniciativa de sexualizar a los villanos de una película de terror, incluso cuando no exista un tono sexual implícito en dicha película», dice Sarah. «El hecho de contrastar la fuerza y el peligro con la fragilidad innata de la humanidad es, al parecer, algo que fascina a productores de películas y a los fans a partes iguales».

De hecho, no está del todo claro que este nuevo blog sobre el deseo sexual hacia Pennywise se haya creado inintencionadamente. Como muchos habrán notado, Bill Skarsgård, el actor que da vida a Pennywise, es muy atractivo, o «está como un tren», como lo describen el Entertainment Weekly y el Business Insider. Tiene los pómulos marcados, unos labios carnosos y un estilo moderno.



Sarah también afirma que su belleza natural podría influir en gran medida «en la gente que se sienta atraída por él. «Tim Curry es un genio, pero en su actuación en la miniserie de IT de 1990 dio una imagen más repelente de Krusty el payaso. Puede parecer raro, pero el nuevo Pennywise es mucho más atractivo.

Entonces, personas como Rebecca Jane Stokes, escritora con gran experiencia en temas como el sexo y el amor en yourtango.com, ha escrito sobre cómo hay gente que sigue sintiendo esa fuerte atracción hacia Skarsgård, incluso cuando se le ve en la pantalla asesinando niños. En un email dijo que la novela original de Stephen King siempre ha sido un poco psicosexual, sobre todo cuando te fijas en la escena en que salen adolescentes haciendo una orgía fue sorprendentemente eliminada de la adaptación cinematográfica. «Tendría sentido que en la película saliera alguien a quien de alguna manera le atrajese el papel de Pennywise», comenta Stokes. «Tienes que ser convincente y carismático hasta cierto punto para engatusar a los jóvenes y conseguir que miren esas escenas asquerosas».

Como la mayoría de modas, la fascinación que envuelve a IT acabará muriendo, y el mundo encontrará otra película de terror bosquiano con la que fantasear

Nadie sabe durante cuánto tiempo más seguirá activo el Tumblr Pennywise Confessions. Como la mayoría de modas, la fascinación que envuelve a IT acabará muriendo, y el mundo encontrará otra película de terror bosquiano con la que fantasear.

Pero por ahora, gente como Sarah seguirá disfrutando con su payaso diabólico preferido. En unos cuantos años, el segundo capítulo de IT llegará a los cines y, entonces, la mayoría de nosotros podremos viajar hasta las profundidades del infierno, y otros pocos tendrán más material para seguir con su hobby. Vamos, que ambas partes podrán estar contentas.

«Alguno de los usuarios de Tumblr dijo algo como, ‘la verdad es que la gente siempre ha querido follar con monstruos’», dice Sarah. «‘Los productores de cine por fin se están dando cuenta de eso’».

