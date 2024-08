Todos los pensamientos de odio que tendrás durante este verano

«Me encantaría que ahora mismo se derrumbara España y todos sus monumentos para no tener que visitar ni una sola iglesia más».

«Dios, el hotel no tiene habitaciones de dos camas y tendré que dormir con mi marido en una de matrimonio, como si tuviéramos 25 años».

«¿Si nunca vamos a museos en Madrid por qué en Berlín tenemos que pasarnos el día viendo exposiciones?».

«Odio los aviones. No quiero jugarme la vida cada vez que llega el verano. Ojalá no existieran los aviones. Ojalá no existieran los países, solo España. Así no tendría que ir a otros sitios volando, jugándome la vida a cada vuelo».

«El tío piensa que no he descubierto que cada mañana, después de despertarse, se masturba en la ducha. Cada día. No follamos por las noches pero cada día, en el hotel, se pasa 20 minutos en la ducha masturbándose. Encima el tío silva para disimular. ¿Quién silba en la ducha? ¿Acaso no es imposible silbar bajo el agua?».

«¿Por qué los extranjeros se quedan parados en medio de los pasos de peatones?».

«Estoy harta de hacer ver que leo para no tener que hablar con mi pareja en el avión. ¿Es que no se da cuenta de que es la quinta vez que supuestamente leo «Ampliación del campo de batalla»? Que se duerma ya y empiece a roncar».

«Con tanta chancla a la vista te das cuenta de que los dedos de los pies, así en general, son asquerosos».

«¿Es posible ir de viaje y no hacer ni una sola foto?».



c»Esa gente que dice que prefiere el invierno al verano porque ‘siempre puedes ponerte ropa encima pero con el calor llega un punto en el que no puedes desnudarte más’. Esa gente».

«Preferiría dormir en un cajero que volver a compartir habitación de hotel con estos tíos a los que llamo ‘colegas’».

«Odio la gente que se pone a trabajar en los aviones. Abren su portátil y empiezan a hacer mierdas con sus hojas de cálculo. ¿Qué pretenden? ¿Quieren comunicar que ‘van muy liados’, que ‘tienen mucho trabajo’? Por favor, si hubieran hecho su trabajo bien, en su momento, no tendrían que estar ahora terminando mierdas en un avión».

«Me pego un tiro en la cara de solo pensar en la sesión de dos horas que tendré que tragarme con las fotos del viaje a Croacia de mi hermano pero aún será mucho peor fingir que me gusta el recuerdo que me habrá traído de allí».

«¿Toda esta gente que espera en el andén tendrá los genitales igual de sudados que yo? Qué asco de gente.»

«Pues Estados Unidos es un sitio realmente sucio. 600 euros en un vuelo para ver un vertedero».

«Lo peor de esas holandesas que se han pillado un Airbnb y que veo desde mi balcón no es que estén cada día hasta las tres de la madrugada poniendo canciones de Franz Ferdinand (que vaya tela), sino que cada día cocinen esas chistorras «españolas» raras que apestan y que hacen que la grasa se me meta dentro del cerebro».

«Detesto que los ingleses presupongan que todo el mundo entiende el inglés. Te paran por la calle y te preguntan cualquier bazofia en su idioma, sin intentar, en ningún momento, comunicarse con el lenguaje del país que están visitando. ¿Cuándo vayan al infierno por ser tan cretinos también intentarán hablar en inglés con el mismísimo Belcebú?»

«Lo siento, como me lo he pasado muy bien en este viaje no me he parado a pensar en comprarles regalos a mis colegas y ahora estoy dando vueltas por el supermercado del aeropuerto mirando paquetes de caramelos y miniaturas de aviones. Tengo que comprarte algo porque si no pensarás que nunca pienso en ti. Llevo media hora buscando y encima me estoy cagando».

«La gente que «estudia» para ir de viaje debería arder en el infierno. Esa gente que se lee tres guías sobre un país y SE LO APRENDE TODO».

«Quiero tumbarme en la cama durante todas mis vacaciones. Cagarme encima. Mearme encima. Comer proteínas con una pajita. No quiero pasarme el día caminando por Roma viendo edificios rotos».

«Hacerse una vuelta por las fotos de Facebook de alguien y ver como cada dos veranos visita los mismos sitios con una pareja distinta. Tierno y demencial a la vez».

«Estoy en el avión de vuelta a Barcelona y solo puedo pensar en que me he gastado casi 1.000 euros en un viaje de una semana a Estonia en el que he viviendo como un mendigo cuando podría haber vivido una semana en Barcelona como un jodido burgués».