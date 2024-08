Los pepinillos en vinagre pueden contener la solución a tus resacas

Este artículo se publicó origjnalmente en Munchies, nuestra plataforma dedicada a la comida.

“Los suelen pedir los camareros de más edad y se los hacemos, pero el público general no suele pedirlos”.



El ‘pickleback’ es un combo compuesto por un chupito de whisky y otro de preparado para encurtidos que se sirve en el Fallow Café de Mánchester. Todas las fotos por Akash Khadka

James McGraw, camarero del Fallow Café, en Mánchester, habla del pickleback, un chupito de whisky acompañado por otro de preparado para encurtidos que ha adquirido mucha popularidad en los últimos años en Nueva York.

Se cree que el nombre de la bebida se acuñó en 2006, cuando en los bares del barrio de Williamsburg, en Brooklyn, se empezó a servir bourbon Old Crow con preparado de encurtidos elaborado por la marca McClure’s. Esta extraña mezcla surge de la idea de que el líquido de encurtir neutraliza el ardor y el sabor del alcohol.

Me bebo los chupitos que me ofrece McGraw mientras nuestro cámara me observa con cara de asco. Sorprendentemente, el sabor me resulta agradable, y eso que el whisky no me gusta. Sin embargo, no me canso nunca de beber líquido de encurtir. Elaborado a base de vinagre al que se le han añadido hierbas aromáticas y especies, el líquido de encurtir es un tónico para aliviar las resacas muy popular en Polonia, mi país de origen.



Con el propósito de encontrar una fuente que confirme oficialmente la eficacia de este líquido para curar la resaca, envío un email al consulado de Polonia en Mánchester, ciudad con una considerable población de inmigrantes polacos.

Por desgracia, no recibo respuesta y nadie contesta tampoco al teléfono. Sin embargo, tras varias charlas con polacos residentes en Mánchester descubro que no soy la única a la que le gusta esta mezcla.

“El líquido de los encurtidos tiene mucha vitamina C natural”, me explica Żaneta Jamrozik, estudiante de Cracovia y residente en Mánchester. “Para nosotros es lo mismo que tomarse una taza de té aquí, en Gran Bretaña. Lo que lo hace efectivo contra la resaca es la acidez, porque mata el sabor horrible de cualquier mezcla alcohólica y te da un subidón de energía”.

Pepinillos encurtidos a la venta en un supermercado polaco de Mánchester

Mikołaj Majchrzak, que lleva más de una década viviendo en Gran Bretaña y trabaja como guardia de seguridad en unos grandes almacenes, me explica que “el alcohol elimina el potasio del cuerpo, y el preparado para encurtir es una excelente fuente de potasio, porque es ácido y salado”.

“Yo descubrí este truco de adolescente, cuando empecé a beber vodka”, añade. “Como no me gustaban los combinados con vodka, empecé a beberlo solo en chupitos. Hay gente que se lo bebe a palo seco sin problema, pero yo necesitaba acompañarlo con comida: rodajas de tomate o dados de queso, lo que fuera. Entonces, alguien me recomendó que lo acompañara con pepinillos encurtidos, lo probé y me encantó. A partir de entonces, no podía beber vodka si no era con pepinillos. Una mañana, me desperté después de una noche bebiendo y todavía me quedaba medio bote de pepinillos. Me los comí todos y me bebí también el líquido, y al rato empecé a encontrarme mucho mejor”.

“Básicamente, se trata de beber y comer toda la noche”, concluye Jamrozik. “Nadie bebe con el estómago vacío. Es importante comer cosas como pepinillos en vinagre, champiñones marinados y jamón. Así puedes beber chupitos de vodka a palo seco o directamente de la botella.

Supermercado polaco en Mánchester

Pero los países eslavos, como Polonia, no son los únicos en los que existe la tradición de combatir la resaca con encurtidos. En Alemania, el equivalente sería el arenque en escabeche y en Japón, los umeboshi, una variedad de ciruela japonesa encurtida.

En Polonia, la tradición surgió porque muchas familias encurten hortalizas en casa.

“La mayoría viven en bloques de pisos, y por cada piso hay un sótano”, me explica Majchrzak. “La gente lo acompaña todo con encurtidos, por lo que era lógico, sobre todo en tiempos del comunismo, que los elaboraran en casa. Creo que ahí empezó todo. En aquella época no había tiendas que abrieran todo el día, por lo que las familias debían recurrir a lo que tuvieran en la despensa del sótano, y el líquido de encurtir era una buena solución tanto para acompañar con el vodka como para el día después aliviar la resaca”.

Estante con encurtidos

“Mis padres siempre hacían barriles de chucrut, por lo que siempre ha sido mi favorito para el día después de beber”, explica Jamrozik. “Pero no conozco a ningún británico que haga lo mismo. Es decir, les gustan los encurtidos, pero como cura para la resaca. Supongo que se remonta a la cultura de la bebida. A los británicos les gusta diluir el licor. Para mi gusto, eso hace que estén demasiado suaves e insípidos. A los polacos nos gusta sentir el ardor del licor, que luego contrarrestamos con la acidez intensa del líquido de encurtir. Cuando tienes resaca, has de beberlo despacio o te puede sentar mal”.

Cuando le pregunto a McGraw si probaría el remedio del líquido de encurtir la próxima vez que tuviera resaca, me responde sacudiendo la cabeza de lado a lado: “Está bien como novedad incluirlo en el chupito pickleback, pero nunca bebería líquido de encurtir en otro caso”.

Parece, al menos en Gran Bretaña, que de momento esta solución casera importada de Polonia no va a sustituir al clásico ibuprofeno.

